ChatGPT é autor de uma lei aprovada por unanimidade em Porto Alegre

No dia 13 de novembro, a Câmara de Vereadores da cidade de Porto Alegre (RS) aprovou, por unanimidade, a Lei Complementar Nº 993. O texto, até então, de autoria do vereador Ramiro Rosário (PSDB), determina a isenção de cobrança sobre a substituição do medidor de consumo de água em caso de furto, até aí, nenhuma novidade.

O fato ganhou relevância na mídia quando o vereador afirmou que a Lei havia sido redigida pela inteligência artificial (IA) do ChatGPT. Além disso, a intenção era fazer um experimento com a IA e acompanhar o trâmite do texto na casa Legislativa. Apesar de tudo, o prefeito Sebastião Melo (MDB) sancionou a Lei no último dia 23.

Comando utilizado no ChatGPT para formular a lei

Segundo Ramiro Rosário o comando utilizado no ChatGPT para formular a elaboração da Lei foi bastante simples. O comando foi:

“Criar projeto de Lei municipal para a cidade de Porto Alegre, com origem legislativa e não do executivo, que verse sobre a proibição de cobrança do proprietário do imóvel o pagamento de novo relógio de medição de água pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) quando este for furtado”.

Como resultado, a inteligência artificial elaborou um projeto composto por oito artigos e uma justificativa que incluem a proibição de cobrança mencionada no prompt bem como a responsabilidade do DMAE pela substituição do hidrômetro.

No entanto, a IA incluiu uma disposição adicional no projeto de lei: os proprietários estão isentos do pagamento da conta de água até que substituam o relógio.

“A inteligência artificial não se limitou a entregar o texto que eu propus, ela foi além: propôs prazos e incluiu esse artigo, que não tínhamos pensado. Eu achei sensacional”. – comentou o vereador Ramiro Rosário

Experimento com IA dividiu opiniões

Como mencionado anteriormente, a Seção de Redação Legislativa não fez nenhuma objeção ao conteúdo dos artigos e tampouco desconfiou do uso de IA. Pelo contrário, o texto recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e foi aprovado por unanimidade pelos vereadores.

Após a revelação do experimento de Ramiro Rosário, alguns de seus colegas gostaram da inovação, como o diretor legislativo, Luiz Afonso de Melo Peres, que afirmou que o projeto do vereador “veio redondinho” e não despertou desconfiança do setor técnico. Peres acredita que não há motivo para questionar ou extinguir a lei por conta da metodologia usada por Rosário.

“Eu acredito que a única parte do processo legislativo em que a presença humana será sempre imprescindível é o plenário, em que os vereadores debatem e votam. Sobre a validade da redação do texto, ela vem da assinatura do vereador, e não da forma como ele redigiu”, afirmou.

Experimento “acende uma luz de alerta”

Por outro lado, o presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Hamilton Sossmeier (PTB), disse que o experimento “acende uma luz de alerta” sobre os possíveis impactos de leis escritas por ferramentas de IA.

O parlamentar contou que deu voto favorável à lei antes de saber sobre a autoria do ChatGPT. “É a primeira vez que acontece, e não tem nenhuma lei que indique que eu não possa aprovar. Hoje, não tem nada que proíba. Mas, na minha ótica, é um precedente perigoso, complicado”, disse Sossmeier.

Até agora, nenhuma tentativa de reverter a aprovação da lei foi apresentada à Câmara de Vereadores de Porto Alegre.