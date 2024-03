ChatGPT é processado por uso não autorizado de artigos de jornal

O ChatGPT enfrenta processo de três meios de comunicação por usar seu conteúdo sem consentimento. Em uma colaboração conjunta, The Intercept, Raw Story e AlterNet apresentaram uma queixa contra a OpenAI na quarta-feira. No processo, estão acusando-a de usar milhares de suas histórias para treinar chatbots sem consentimento, crédito ou compensação.

Ao fornecer respostas, o ChatGPT dá a impressão de ser uma fonte onisciente e ‘inteligente’ da informação fornecida quando, na realidade, as respostas são frequentemente baseadas em trabalhos jornalísticos protegidos por direitos autorais.

O processo contra o ChatGPT e OpenAI

The Intercept, Raw Story e AlterNet processaram juntas a OpenAI por usar seu conteúdo para treinar seus modelos de IA sem permissão ou pagamento. Foram exigidos US$ 2.500 por cada história “roubada” como indenização.

A OpenAI já enfrenta ações judiciais do New York Times que provavelmente acabarão custando-lhe “bilhões de dólares”.

O Intercept também está processando a Microsoft por violação de direitos autorais de forma independente, porque é um dos maiores investidores da OpenAI. Raw Story e AlterNet, por outro lado, não mencionaram a Microsoft em seu processo porque têm uma parceria de notícias com a empresa.

Se o julgamento for contra a empresa de IA, ela será responsável por US$ 2.500 em danos a cada um dos formulários para cada uma das histórias que usou sem sua permissão.

A CEO do The Intercept, Annie Chabel, expressou descontentamento com esta questão. Além disso, disse que, embora as organizações de notícias de toda a empresa sejam muitas vezes forçadas a fazer cortes devido a obstáculos financeiros, empresas como a OpenAI entram e se beneficiam de seu trabalho árduo gratuitamente.

Portanto, é injusto permitir que grandes corporações aproveitem-se dos esforços dos seus jornalistas.

Não é a primeira vez

Esta não é a primeira vez que o ChatGPT sofre críticas por usar histórias de jornais sem consentimento prévio. No ano passado, em dezembro, o The New York Times que processou a empresa. A alegação era de que milhões de cópias das suas notícias teriam sido usadas para treinar o bot de IA que agora está competindo contra eles.

O Times foi a primeira grande empresa americana a abrir um processo contra a OpenAI e a Microsoft em um tribunal federal em Manhattan.

A empresa exigiu compensação monetária pelos danos e pediu à empresa de IA que excluísse todos os dados de treinamento que possuía do The Times.

Embora valor exato não seja mencionado, a empresa de notícias disse que chega a “bilhões de dólares”. Também foi solicitado a destruição de quaisquer modelos de chatbot que já tenham sido treinados com seus dados.

Outros meios de comunicação, como a Associated Press, firmaram um acordo de licenciamento com a empresa sob o qual ela receberá uma certa quantia de compensação por permitir que os chatbots treinem com suas notícias exclusivas.

O que o OpenAI tem a dizer?

Embora a OpenAI não tenha respondido ao nosso pedido de comentários sobre este caso, ela compartilhou sua opinião sobre o assunto no ano passado, quando o The Times entrou com uma ação judicial.

De acordo com um porta-voz, eles valorizam profundamente os esforços que os criadores de conteúdo fazem no desenvolvimento de peças únicas e podem ver porque desejam uma compensação por isso.

Portanto, o seu plano final é chegar a um meio comum e colaborar com eles para desenvolver um modelo de receitas que beneficie ambas as partes. De acordo com a OpenAI, eles se reuniram com representantes do The Times para um acordo amigável e extrajudicial. Portanto, o processo foi um pouco surpreendente.

Os jornais não são os únicos insatisfeitos com o uso ilegal de seu conteúdo por ferramentas de IA. Autores como Sarah Silverman também processaram a OpenAI por violação de direitos autorais.

Com tantas ações judiciais sendo movidas uma após a outra, será interessante ver o que o tribunal superior tem a dizer sobre esse assunto. Afinal, a(s) decisão(ões) pode(m) impactar potencialmente o crescimento da IA ​​no futuro.