ChatGPT sofre ataque de negação de serviço (DDoS)

Após as interrupções esporádicas enfrentadas pelos usuários do ChatGPT na última semana, a OpenAI reconheceu que o chatbot e seus APIs associados foram alvo de um ataque de negação de serviço distribuído (DDoS).

Por cerca de 24 horas, os usuários que tentavam acessar o ChatGPT viam uma mensagem que afirmava: “O ChatGPT está com a capacidade esgotada no momento”.

Inicialmente, Sam Altman, CEO da OpenAI, associou as interrupções do serviço à intensa demanda gerada pelas inovações apresentadas durante a DevDay, a conferência anual de desenvolvedores da OpenAI, realizada na última segunda-feira. Contudo, em uma atualização posterior do comunicado sobre o incidente, a OpenAI revisou sua avaliação, esclarecendo que a causa da interrupção foi, na verdade, um ataque cibernético do tipo DDoS (Distributed Denial of Service), uma forma sofisticada de ataque que sobrecarrega o sistema com um volume massivo de tráfego de dados.

O que exatamente aconteceu?

Os ataques ocorreram um dia após a OpenAI realizar sua primeira conferência presencial de desenvolvedores em San Francisco, em 6 de novembro. Contudo, no dia 7 de novembro, usuários que tentavam acessar a API da OpenAI e o ChatGPT enfrentaram uma interrupção por razões não divulgadas. O problema permaneceu por cerca de duas horas, a partir das 21h52, horário de Brasília.

Posteriormente, a empresa relatou uma grande interrupção em 8 de novembro. Os serviços da OpenAI ficaram fora do ar por quase duas horas, das 09h54 às 11h46, horário de Brasília. Por fim, reconhecendo que estava enfrentando altas taxas de erro, a empresa assegurou que já havia diagnosticado o problema e “implementado uma solução”.

Foi no mesmo dia que Altman atribuiu a interrupção a uma carga incomum nos servidores. O CEO atribuiu o acontecimento ao interesse nas novas funcionalidades do ChatGPT superando as expectativas da empresa.

Mais tarde, no mesmo dia, a OpenAI relatou às 16h03, que seus serviços estavam enfrentando interrupções novamente e afirmou que estava investigando o problema. Apesar da empresa confirmar às 17h que o problema já havia resolvido, seus serviços estavam novamente inacessíveis para os usuários às 21h23. A OpenAI reconheceu, às 23h49, que seus sistemas estavam enfrentando um ataque DDoS.

Estamos lidando com interrupções periódicas devido a um padrão de tráfego anormal, refletindo um ataque DDoS. – OpenAI

A OpenAI publicou uma última atualização na quinta-feira, 9 de novembro. Foi anunciado que o problema havia sido resolvido e que seus serviços estavam de volta ao normal.

Vale ressaltar que o chatbot Claude 2, da Anthropic, um concorrente do ChatGPT desenvolvido por ex-funcionários da OpenAI, também enfrentou interrupções na quarta-feira. A mensagem de erro era semelhante à exibida pelo ChatGPT, atribuindo o problema a “restrições de capacidade inesperadas”.

Anonymous Sudan reivindica a responsabilidade

Ainda não está claro quem realmente realizou o ataque DDoS contra os serviços da OpenAI. No entanto, o grupo hacktivista Anonymous Sudan reivindicou a responsabilidade em uma série de mensagens no Telegram.

O grupo listou várias razões para o ataque, incluindo o fato de a OpenAI ser uma empresa americana e a suposta “tendência geral” do ChatGPT em relação a Israel.

Além disso, o grupo parecia ter uma forte aversão à IA em geral, destacando o aumento do uso de IA no desenvolvimento de armas e o uso de armas autônomas por IA contra a Palestina por Israel.

Por fim, os hackers também acusaram o ChatGPT de ser restritivo e afirmaram que queriam torná-lo “mais acessível para todos”. No entanto, a validade das alegações do grupo permanece não verificada.