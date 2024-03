China planeja proibir chips da AMD e Intel de dispositivos governamentais

A China implementou uma nova diretiva que gradualmente vai eliminar processadores fabricados nos EUA, como Intel e AMD, de dispositivos e servidores do governo. A informação veio através de um relatório divulgado pelo Financial Times no último domingo (24/03). A princípio, isso inclui todas as agências governamentais do país acima do nível de município.

Além disso, o Ministério das Finanças e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) propuseram pela primeira vez as novas diretrizes para PC, laptop e servidor em 26 de dezembro de 2023.

A proibição também afetará sistemas operacionais estrangeiros, como o Windows da Microsoft, e outros bancos de dados de software.

Falando sobre as diretrizes, um funcionário do governo local responsável pela substituição do sistema de TI disse que elas são as “primeiras instruções nacionais, detalhadas e claras para a promoção da inovação Xin Chuang”.

As autoridades querem que as agências governamentais comprem processadores “seguros e confiáveis“.

Já divulgaram uma lista de 18 processadores seguros, que inclui muitos fabricantes chineses populares, como Huawei e Phytium.

Outras empresas terão que enviar a documentação completa de P&D de seus produtos. Os reguladores decidirão se o produto é adequado para a China com base em seu design, desenvolvimento e produção. Devido aos problemas entre os dois países no momento, é improvável que as empresas dos EUA obtenham aprovação.

Tanto a Microsoft quanto a Intel se recusaram a comentar, enquanto a AMD ainda não respondeu ao pedido de comentário.

Por que a China está mudando para produtos de software domésticos?

Um dos motivos citados por trás dessa mudança repentina para alternativas domésticas é que a China está tentando reduzir a dependência de outros países, especialmente dos EUA.

Anteriormente, a China dependia muito dos EUA para a maioria de seus recursos técnicos. No entanto, os EUA tomaram uma série de medidas que limitaram seu acesso e os forçaram a impulsionar sua própria indústria de tecnologia.

Entre elas:

Os EUA foram os primeiros a reduzir a dependência da China ao impulsionar sua produção doméstica de semicondutores com a Lei CHIPS e Science de 2022 da administração Biden. Isso foi um passo significativo porque os semicondutores foram a causa principal do conflito entre os EUA e a China.

Outro grande golpe para o setor de tecnologia da China foi a restrição da exportação de semicondutores para Pequim em 2022. Os EUA estavam preocupados que a China pudesse estar usando a tecnologia para fins militares.

Em 2023, uma regulamentação semelhante impediu a Nvidia (uma das maiores fabricantes globais de chips no momento) de vender chips avançados de IA para a China.

Além disso, nesta semana, surgiu um novo relatório que sugere que os EUA podem estar planejando proibir algumas empresas chinesas de semicondutores associadas à Huawei. Isso inclui tanto empresas construídas pela Huawei quanto aquelas adquiridas por ela.

Diversas sanções também atingiram empresas chinesas, incluindo a possível imposição de sanções a um dos maiores fabricantes de chips de memória na China – ChangXin. Empresas como SwaySure, Shenzhen, Qingdao Si’En e Pensun Technology Co também estão prestes a serem incluídas na lista negra.

Em 2019, pesadas sanções foram impostas à Huawei e à SMIC (outra importante fabricante de chips chinesa) que restringiram seu acesso à tecnologia mais recente. Como resultado disso, a SMIC não conseguiu adquirir as máquinas de litografia de ultravioleta extrema que os ajudariam na fabricação avançada de chips.

Crescimento da indústria de fabricação de chips da China

Segundo relatos, as sanções dos EUA impulsionaram diretamente a indústria de fabricação de chips da China. Seus 10 principais fabricantes de equipamentos relataram um aumento de 39% na receita no primeiro semestre de 2023 em comparação com o ano anterior.

Agora que a China decidiu contra-atacar, será interessante ver como essa medida afeta os negócios da Intel, AMD e outros. Isso também pode ser apenas o começo da eliminação completa dos chips dos EUA dos mercados chineses. Especialistas acreditam que essa proibição pode se estender para todo o mercado chinês nos próximos anos.