China proíbe funcionários públicos de usar iPhones no trabalho

O governo chinês proibiu os funcionários públicos de trazerem iPhones para o local de trabalho ou usá-los durante o expediente. No entanto, os relatórios não mencionaram outras marcas estrangeiras de smartphones.

De acordo com os relatórios, Pequim comunicou essa diretiva a toda sua equipe por meio de seus superiores durante reuniões na semana passada. A proibição coincide com o próximo evento da Apple na semana que vem, no qual especialistas especulam sobre o lançamento de uma nova série de iPhones.

Além disso, analistas acreditam que o próximo evento da Apple pode suscitar preocupações entre empresas estrangeiras que operam na China, à medida que as tensões comerciais sino-americanas se intensificam.

Proibição de uso de iPhones no trabalho para funcionários do governo na China

Segundo os relatórios, a China é um dos maiores mercados para a Apple. Também foi relatado que a empresa produtora do iPhone gera um quinto de sua receita no mercado chinês.

No entanto, os relatórios não revelaram a identidade de outras empresas estrangeiras de fabricação de smartphones, além da marca Apple.

Quando a Reuters solicitou comentários da Apple e do Escritório de Informações do Conselho de Estado da China (ACSCIO) sobre as novas diretrizes relacionadas aos iPhones na China, a agência não respondeu imediatamente. O ACSCIO é a agência responsável por lidar exclusivamente com todas as consultas de mídia do governo chinês.

China promove autossuficiência tecnológica

O governo chinês tem tomado uma série de medidas para promover a autossuficiência do país em tecnologia. Dessa forma, ao longo de mais de uma década, a China tem trabalhado para reduzir sua dependência de tecnologia estrangeira.

Além disso, relatórios indicam que o governo instruiu todas as empresas estatais, incluindo bancos, a adotar software local. O objetivo é de impulsionar a produção de chips semicondutores no território chinês.

A campanha teve início em 2020, quando líderes chineses propuseram um modelo de crescimento de “circulação dupla“. Dessa forma, este modelo tinha como intuito diminuir a dependência do país em relação à tecnologia e mercados estrangeiros.

É importante ressaltar que essa campanha concentra-se na promoção da produção doméstica e na proteção dos dados do país. Assim, esta campanha se alinha as preocupações com a segurança de dados em seu território.

Tensões entre China e EUA

Com o agravamento das tensões entre os mercados chinês e americano, o governo chinês instou grandes empresas estatais a manterem uma postura de autossuficiência tecnológica para atingir seus objetivos.

Além disso, a guerra comercial entre os EUA e a China intensificou-se à medida que Washington colaborou com seus aliados para impedir que a China obtivesse recursos essenciais para manter sua indústria de chips competitiva. Em resposta, Pequim interrompeu o recebimento de produtos de renomadas empresas americanas.

Dessa forma, essa decisão afetou empresas como a Micron Technology (MU.O.), uma fabricante de chips dos EUA. Afetou também a Boeing (BA.N), que produz aeronaves nos Estados Unidos.

Segundo relatórios, diversos analistas acreditam que a recente decisão da China de permitir o uso de iPhones por funcionários do governo indica que o país não está disposto a abrir mão de sua postura de autossuficiência tecnológica em relação a empresas americanas.

Além disso, um analista da D.A. Davidson, Tom Forte, afirmou que a situação atual na China deveria motivar empresas estrangeiras a diversificar sua base de clientes e cadeia de suprimentos.