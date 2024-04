Cidadãos dos EUA podem não conseguir mais pagar suas contas de internet

O Programa de Conectividade Acessível (ACP) está ficando sem financiamento e o Congresso Americano parece não estar fazendo nada a respeito.

O ACP é um programa governamental que fornece auxílio a quase 60 milhões de americanos para o pagamento de suas contas de internet – 20% de todos os domicílios. Eles introduziram o programa pela primeira vez em 2021, com um financiamento de US$ 14 bilhões. O subsídio fornece:

US$ 30 por mês para domicílios de baixa renda que se qualificam

Até US$ 75 por mês para beneficiários elegíveis em terras tribais

No início deste ano, propuseram um projeto de lei denominado Lei de Extensão do Programa de Conectividade Acessível, que buscava estender o ACP com uma alocação adicional de US$ 7 bilhões. Contudo, ainda não submeteram o projeto de lei ao plenário para votação.

Especialistas acreditam que é agora ou nunca para o programa ACP, com o programa atual expirando em abril de 2024. Gigi Sohn, ex-funcionária da FCC, culpou a política dos EUA por esta ‘calamidade’.

Mais financiamento é urgentemente necessário para manter o ACP em funcionamento para que possa continuar a apoiar os domicílios que dele dependem.

– Jessica Rosenworcel, presidente da FCC

Este jogo político está custando caro para milhões de americanos, que se veem confrontados com a difícil decisão entre pagar suas contas de internet e garantir serviços essenciais como alimentação e aluguel.

A necessidade do ACP

O ACP tem sido uma das políticas governamentais mais populares nos últimos tempos e com razão. Ele ajudou a diminuir a lacuna entre os provedores de internet e os consumidores.

Antes do programa, milhões de americanos enfrentavam opções limitadas de internet, especialmente em áreas rurais. Os provedores simplesmente não viabilizavam a instalação de conexões de fibra devido à baixa demanda.

Mesmo que estabelecessem uma conexão, a maioria dos domicílios não poderia arcar com os custos. De acordo com um relatório de novembro de 2022, o custo médio da internet nos EUA é de cerca de US$ 75.

No entanto, com o programa ACP, mais americanos conseguiram acessar a internet, o que impulsionou o crescimento do setor de telecomunicações dos EUA.

Uma recente pesquisa da FCC lança mais luz sobre a importância do ACP para o cidadão médio dos EUA.

68% dos entrevistados admitiram não ter internet ou ter internet inconsistente antes do ACP.

72% dos entrevistados disseram usar o programa ACP para marcar consultas médicas, enquanto 48% o utilizam para fins de trabalho.

77% das pessoas seriam afetadas se o ACP não fosse renovado em breve. Elas teriam que mudar para um plano mais barato ou ficar sem serviço de internet.

Esses números ressaltam a gravidade da situação atual. Levando em conta o número de americanos que provavelmente serão afetados pelo ACP, a falta de ação por parte de Biden pode acarretar em consequências graves. Afinal, ele não gostaria de irritar uma parte massiva de seus eleitores em um ano de eleição.