Cinco grandes empresas de tecnologia anunciam novas rodadas de demissões

A Dell planeja cortar 6.000 empregos e congelar contratações externas.

Apple encerra seu projeto interno de display microLED, levando à demissão de dezenas de funcionários.

Ericsson demite 1.200 pessoas em meio à baixa demanda por equipamentos 5G.

Mais um mês, outra rodada de demissões no setor de tecnologia. A indústria tecnológica foi atingida por múltiplas rodadas de demissões e parece que temos mais algumas pela frente.

Após cortes massivos de empregos nos primeiros dois meses do ano (15.000 só em fevereiro!), muitas grandes empresas de tecnologia anunciaram mais demissões este mês que afetarão milhares de funcionários. Vamos dar uma olhada.

Dell planeja congelar contratações e cortar 6.000 empregos

O Times of India relata que a Dell planeja cortar 6.000 empregos este mês. A notícia veio de um documento corporativo de 25 de março que também revelou que a companhia planeja congelar as contratações externas para reduzir despesas desnecessárias e reestruturar a empresa.

O último número de funcionários conhecido da empresa (em 2 de fevereiro de 2024) era de 120.000. Mas em 2023, tinha uma força de trabalho total de 126.000 pessoas. Isso significa que eles já demitiram 6.000 funcionários este ano e também não têm condições de manter o restante. Algumas razões principais para esta rodada de demissões:

A demanda por PCs Dell caiu significativamente nos últimos dois anos. A empresa divulgou recentemente os resultados do 4º trimestre, que revelaram uma queda de 11% na receita.

Embora espere um crescimento consistente das receitas do seu grupo de soluções para clientes (CSG), não lhe faltarão desafios como o aumento dos custos de insumos.

Além disso, considerando as mudanças nas relações comerciais entre a Dell e a VMware, a empresa também poderá sofrer uma queda nas receitas dos seus outros negócios.

Apple encerra projeto de display MicroLED

Um relatório da Bloomberg de 22 de março revelou que a Apple decidiu encerrar sua unidade interna que construía monitores microLED. Isto levou à demissão de dezenas de funcionários de suas equipes de engenharia de exibição na Ásia e nos Estados Unidos.

Esta equipe foi responsável pela criação de displays para smartwatches da Apple. Veja bem, não qualquer tela – eles eram conhecidos por seu brilho superior e visuais vibrantes. No entanto, o projeto revelou-se caro demais, inconveniente e complicado a longo prazo.

O único lado bom aqui é que alguns funcionários podem receber ofertas de funções diferentes dentro da empresa e aqueles que forem demitidos receberão um pacote de indenização.

Ericsson demite 1.200 funcionários na Suécia

A baixa procura por dispositivos 5G obrigou a Ericsson a cortar 1.200 empregos na Suécia (seu país de origem), de acordo com um relatório da Bloomberg. Atualmente, a empresa está em negociação com o sindicato sobre as demissões da gigante de tecnologia, por isso, não há notícias oficiais de quanto espera economizar com esses cortes.

A Ericsson é um dos maiores fornecedores de equipamentos 5G, mas a baixa procura afetou gravemente o seu negócio. Para se manter à tona, também planeja reduzir os gastos com consultores e encerrar algumas das suas instalações.

A empresa também anunciou que esta não será a última rodada de cortes de empregos no ano. Espera-se que todo o ano de 2024 seja desafiador. Assim, implementará diversas iniciativas para reduzir despesas e não pretende fazer anúncios públicos sobre cada uma delas.

IBM reduz empregos em marketing e comunicações

Um relatório da CNBC revelou que a IBM está planejando reduzir seu departamento de Marketing e Comunicações. A notícia foi compartilhada com os funcionários pelo Diretor de Comunicações, Jonathan Adashek, durante uma reunião de 7 minutos.

Ao contrário de outras empresas da lista, a IBM parece estar bem financeiramente. Embora tenha uma expansão lenta, a sua receita superou as estimativas e o rendimento do quarto trimestre superou em 4% os números do ano passado.

Portanto, esta demissão da gigante de tecnologia é provavelmente uma iniciativa de reestruturação. Por exemplo, no ano passado, a empresa anunciou que planeja substituir 8.000 funções dentro da empresa por IA.

Nos lucros do 4T no início deste ano, a IBM divulgou um encargo de reequilíbrio da força de trabalho que representaria uma percentagem muito baixa de um dígito da força de trabalho global da IBM, e esperamos sair de 2024 aproximadamente no mesmo nível de emprego com que entramos. – IBM

Turnitin anuncia demissões e aproveita tecnologia de IA

Assim como a IBM, a Turnitin (uma empresa popular de detecção de plágio) está planejando substituir parte de sua força de trabalho por Inteligência Artificial. De acordo com relatório do TechCrunch, a empresa demitiu 15 pessoas no início deste ano, mas fez um anúncio oficial apenas em 7 de março.

Em comunicado oficial, a empresa afirmou que ofereceu apoio transitório aos colaboradores impactados, mas por respeito à sua privacidade, não fará mais comentários sobre o assunto.

No entanto, a demissão não deveria ser uma surpresa, porque no ano passado, o CEO Chris Caren disse que reduziriam o pessoal de engenharia em pelo menos 20% nos próximos 18 meses. Embora 15 pessoas não chegue nem perto desse número, é um sinal de que a organização já iniciou a reestruturação.

O CEO disse ainda que em vez de contratar universitários, em breve a empresa passará a contratar diretamente das escolas de ensino médio – não só para engenharia, mas também para os departamentos de vendas e marketing.

Balanço sobre as demissões no setor de tecnologia

É apenas o terceiro mês do ano e os mercados de trabalho já foram atingidos na indústria tecnológica.

Aproximadamente 204 empresas de tecnologia demitiram funcionários, afetando mais de 50 mil pessoas em todo o mundo.

Além disso, outras grandes empresas como Amazon, Alphabet, Yahoo e Unity também anunciaram cortes de empregos no início deste ano.

Inicialmente, o abrandamento econômico foi o único fator impulsionador destas demissões em massa. No entanto, no momento em que este artigo foi escrito, graças aos desenvolvimentos mais recentes, a IA também entrou na corrida e é diretamente responsável pelos cortes de empregos.

É difícil dizer se e quando a situação irá melhorar, mas uma coisa é certa: a indústria tecnológica caminha para uma transformação de alto impacto.