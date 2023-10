Coinbase debate autoridade da SEC em última tentativa de dispensar ação judicial

A principal exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, a Coinbase, argumentou a autoridade da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em assuntos relacionados a criptomoedas.

Em sua última tentativa de dispensar a ação regulatória, a exchange afirmou que a SEC exagerou em sua classificação dos ativos de criptomoedas listados na Coinbase como valores mobiliários.

A Coinbase contestou a SEC, alegando excesso de jurisdição regulatória

A Coinbase se manifestou contra a SEC através de uma petição feita em um tribunal do distrito de Nova York em 24 de outubro. Ao passo que, segundo a exchange, a definição da SEC de ativos que se qualificam como valores mobiliários é muito abrangente.

Além disso, a Coinbase afirmou que a maioria dos ativos de criptomoedas listados em sua plataforma não estão sob a jurisdição da SEC.

O documento de petição menciona:

“A autoridade da SEC se limita a transações de valores mobiliários. Nem toda transação de capital com a esperança de ganho se qualifica, e as negociações na Coinbase são apenas transações de valores mobiliários se envolverem ‘contratos de investimento’. As transações em questão não se enquadram nessa definição.”

Além do mais, a exchange argumentou que a SEC ampliou radicalmente sua autoridade regulatória no setor de criptomoedas. Afirmou que a agência expandiu sua jurisdição “para praticamente todas as atividades de investimento”, o que está especialmente sob o controle do Congresso em relação à situação.

A última petição da Coinbase segue a resposta da SEC em 3 de outubro. Lembrando que, o regulador de valores mobiliários dos EUA pediu ao tribunal que negasse o pedido de dispensa da Coinbase na ação judicial em andamento.

Resposta da SEC:

A SEC sustentou que muitos dos ativos de criptomoedas listados na plataforma da Coinbase são contratos de investimento de acordo com o teste de Howey. No dia 6 de junho, a SEC moveu uma ação contra a Coinbase como parte de suas ações de fiscalização no espaço de criptomoedas.

O regulador acusou a exchange de violar as leis de valores mobiliários dos EUA ao listar várias criptomoedas que classificou como valores mobiliários. Além disso, a agência afirmou que a exchange não estava registrada sob suas regulamentações.

Em 29 de junho, a Coinbase entrou com um pedido de julgamento, contestando as alegações da SEC. A exchange ainda alegou que o regulador abusou de seu poder e violou os direitos processuais da Coinbase. Algumas possibilidades podem surgir na ação SEC vs. Coinbase.

A juíza Katherine Polk Failla, responsável pelo caso, pode solicitar a presença de ambas as partes no tribunal para argumentos orais. Com base no desenrolar dos argumentos, a juíza pode emitir uma sentença no caso, dispensá-lo ou declarar seu andamento perante um júri para tomar uma decisão final.

Sem limitação para as definições de criptomoedas da SEC, diz o CLO da Coinbase

O Diretor Jurídico Chefe da Coinbase, Paul Grewal, confirmou as alegações da exchange em um post na plataforma X, em 24 de outubro. Grewal afirmou que as definições da SEC para criptomoedas “não têm função limitadora alguma”.

The @SECGov‘s opp. to our motion for judgment claims roving authority over all investments, with “security” and “contract” in the statutes performing no limiting function at all. As our reply shows, that’s never been the law, and it’s not the law now. 1/3 https://t.co/gVFyrJ8oIq — paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) October 24, 2023

O CLO afirmou que as ações da reguladora nunca estiveram vinculadas à lei. Grewal declarou: “Ao argumentar que qualquer compra na qual o comprador espera um aumento de valor constitui um contrato de investimento – e, portanto, um valor mobiliário – a SEC está tentando uma expansão radical de sua autoridade. Apenas o Congresso pode fazer isso, como a doutrina das principais questões deixa claro.”

Por enquanto, a comunidade cripto está acompanhando o desfecho da ação entre a Coinbase e a SEC, seguindo a decisão da juíza Katherine Polk Failla quanto a dispensar ou não o caso.