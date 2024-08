Coinbase registra US$ 1,45 bilhão em receita no segundo trimestre

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A Coinbase, a maior exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, revelou seus lucros do segundo trimestre. Os números mostram que a receita da empresa disparou para US$ 1,45 bilhão no Q2 de 2024, superando as previsões dos analistas de Wall Street de US$ 1,4 bilhão.

Ela alcançou um aumento notável de 104% em comparação ao ano passado. Esse crescimento significativo mostra o ressurgimento da atividade de negociação de criptomoedas, impulsionando as ações da Coinbase a subirem de 3 a 5% nas negociações após o expediente.

Resumo da receita da Coinbase

Um fator-chave por trás do aumento substancial da receita foi um crescimento notável no volume total de negociação, que aumentou 146% ano a ano para US$ 226 bilhões. Aliás, os investidores institucionais impulsionaram amplamente esse crescimento, com o volume de negociação institucional subindo 142% para US$ 189 bilhões.

O trading de varejo também viu um crescimento significativo, atingindo US$ 37 bilhões, ou seja, um aumento de 164%. Esses números ilustram principalmente a expansão ampla nas atividades de negociação da Coinbase.

Além disso, a receita de transações, a principal fonte de renda da Coinbase, aumentou 138%, para US$ 780,9 milhões, impulsionada por um aumento de 130% na receita de transações do consumidor.

Embora esse número tenha ficado um pouco abaixo das projeções dos analistas de crescimento de 141%, ainda contribuiu significativamente para os resultados financeiros gerais da empresa.

A receita de assinaturas e serviços da Coinbase também demonstrou forte crescimento, aumentando para US$ 599 milhões. Isso representa um aumento de 17% em relação ao trimestre anterior e quase o dobro do valor do Q2 de 2023.

O crescimento neste segmento deveu-se, em parte, ao papel de custódia da Coinbase para vários gestores de ativos que emitem ETFs de Bitcoin à vista.

Mais áreas experimentando progresso

A Coinbase relatou um lucro líquido de US$36 milhões no trimestre, marcando seu terceiro trimestre lucrativo consecutivo. Isso também incluiu seu sexto trimestre lucrativo ao considerar o EBITDA ajustado.

No entanto, ela teve US$ 319 milhões em perdas antes dos impostos em investimentos em ativos digitais, principalmente devido à queda dos preços de mercado do Q1 para o Q2. Apesar dos resultados financeiros positivos, seu EBITDA ajustado de US$ 596 milhões ficou aquém dos US$ 607,7 milhões esperados.

Enquanto isso, o lucro por ação (EPS) da empresa foi de US$0,14, uma melhora em relação a uma perda de US$0,42 por ação no ano anterior. No entanto, ainda está abaixo dos US$0,95 por ação esperados.

A empresa espera que seus serviços e receita de assinaturas variem de US$ 530 milhões a aproximadamente US$ 600 milhões no terceiro trimestre. Isso será um aumento significativo de US$ 334 milhões no mesmo trimestre do ano passado. Mostrando assim o otimismo da empresa sobre o crescimento contínuo e a expansão do mercado.

O CEO Brian Armstrong identificou as melhorias e o progresso na clareza regulatória para o setor de moeda virtual nos EUA e no mundo durante o segundo trimestre.

Ele destacou que a legislação sobre criptomoedas ganhou atenção generalizada nos EUA, com apoio bipartidário na Câmara e no Senado para aprovar leis significativas.

A Coinbase também desempenha um papel crucial no mercado emergente de ETFs de criptomoedas. Ela atua como custodiante da maioria dos ETFs spot de Bitcoin dos EUA lançados em janeiro e de muitos ETFs spot de Ethereum que começaram a ser negociados em 23 de julho.

Essa função de custódia aumenta a receita da Coinbase e fortalece sua posição como um participante significativo no crescente espaço de ativos digitais.

