Comcast vai agrupar canais de streaming – Combina Netflix, Peacock e Apple TV+

A Comcast, a segunda maior empresa de TV a cabo e transmissão em termos de receita, junta-se à lista de streamers que agrupam vários provedores de conteúdo em um pacote para competir no crescente mercado de streaming. O próximo pacote estará disponível apenas para assinantes de banda larga ou TV da Comcast.

A empresa de mídia com sede na Filadélfia combina Peacock, Netflix e AppleTV+ em seu novo plano, anunciando o lançamento do programa ainda este mês.

Ao falar sobre movimento na conferência MoffettNathanson Media realizada em Nova York na terça-feira, Brian Roberts, CEO da Comcast, observou que o próximo pacote virá “a um preço muito reduzido em relação a qualquer coisa disponível hoje”. No entanto, ele ainda não divulgou nenhum preço ou tipo de plano.

Comcast pretende retirar dólares de ofertas rivais

A iniciativa da empresa de mídia de oferecer o pacote triplo ocorre uma semana depois que a Warner Bros, Discovery e a Disney anunciaram o lançamento de um pacote combinando Hulu, Max e Disney +. O novo pacote da Comcast, com lançamento previsto para este verão, contará com níveis sem anúncios e com suporte de anúncios.

Brian explicou durante a conferência que agrupar os principais serviços de streaming visa fornecer aos usuários uma variedade de conteúdo e extrair alguns dólares de ofertas rivais. O CEO disse que o novo pacote, denominado StreamSaver, estará disponível para usuários móveis, banda larga e clientes de TV.

O lançamento do StreamSaver ganhou as manchetes depois que a emissora perdeu um número notável de assinantes nos últimos meses de 2023. De acordo com o relatório de ganhos do quarto trimestre da empresa, o canal de TV paga perdeu 389.000 assinantes, citando a “tendência de corte de cartão” por trás diminuição de seguidores.

Essa tendência aponta para a mudança dos usuários em direção a plataformas de streaming econômicas, como Netflix, Disney, Hulu e muito mais.

Hoje, segundo a Allconnect, a TV a cabo média cobra de US$ 20 a US$ 145 por mês. Enquanto isso, o streaming custa de US$ 6,99 a US$ 74,99 no mesmo período. Agora resta ver onde chega o preço do StreamSaver.

Brian continuou:

“Há 60 anos que agrupamos vídeos com sucesso e criatividade. E esta é a última iteração disso, e acho que será um pacote bastante atraente.”

O CEO não revelou a data exata do lançamento do novo pacote. No entanto, espera-se que o combo apresente conteúdo das principais marcas de mídia, como ABC, CNN, DC, Searchlight, Food Network, Marvel e muito mais.

Canais de streaming agrupando serviços diferentes

A Comcast não apenas está enfrentando quedas de assinaturas, mas quase todas as plataformas de streaming têm mesclado diferentes canais para combater a diminuição do número de assinantes.

Por exemplo, a Netflix é conhecida por ser um dos concorrentes mais fortes destas empresas de mídia, ostentando cerca de 269,6 milhões de seguidores em todo o mundo.

Ao contrário disso, um dos serviços de streaming da NBC Universal da unidade da Comcast, Peacock, tem apenas US$ 34 milhões de assinantes, isso de acordo com o relatório do primeiro trimestre de 2024.

Além do próximo StreamSaver, a Comcast também lançou um plano mensal pocket em abril. O plano de serviço pré-pago de baixo custo, “Now”, atende TV, celular e banda larga da Comcast.O novo pacote da empresa de mídia ajudará os usuários a economizar centenas de dólares por ano.

Só para exemplificar, os planos sem anúncios e com suporte de anúncios da Netflix custam US$ 6,99 e US$ 15,49 mensais, respectivamente. A Peacock oferece um plano premium mensal de US$ 5,99, com o premium plus de US$ 22,99. Além disso, o Apple TV+ custa US$ 11,99 por 30 dias.