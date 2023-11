Comissão do Senado brasileiro aprova imposto de 15% sobre criptomoedas

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) aprovou na quarta-feira (22/11) um projeto de lei que, entre outros pontos, cria um imposto de 15% para quem investe em criptomoedas no Brasil.

O relatório é de autoria do Senador Alessandro Vieira (MDB-SE), referente ao Projeto de Lei 4173/23. Que trata da tributação dos rendimentos com criptos, por meio de alguma corretora estrangeira, como Binance, Coinbase, Gate.io, Bitget, OKX e outras empresas internacionais.

A Câmara dos Deputados já aprovou o texto, que agora aguarda votação no plenário do Senado antes de ser encaminhado para a sanção presidencial.

Contudo, o Projeto de Lei não trata apenas da tributação de criptomoedas, mas de fundos exclusivos, ou seja com poucos cotistas, e offshores, mantidos por brasileiros no exterior. Então, a proposta inclui também os criptoativos, tratados no texto como “ativos virtuais”.

“O enquadramento de ativos virtuais e de carteiras digitais como aplicações financeiras no exterior constará da regulamentação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Os rendimentos que não constituam aplicações financeiras nos termos da nova norma, continuam sujeitos às regras atuais e específicas de tributação dispostas no art. 21 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995. ” – diz o relatório

Importante alteração em relação ao texto original

O Projeto de Lei 4.173/2023 foi proposto em agosto. Tendo como objetivo tributar a renda de cidadãos residentes no Brasil que investem em entidades e trusts no exterior.

Originalmente a alíquota seguiria o critério dos impostos sobre ganho de capital que já existem no país. Sendo zero para rendimentos abaixo de R$ 6 mil, 15% para ganhos de R$ 6 mil a R$ 50mil e de 22,5% a rendimentos acima de R$ 50 mil.

Porém, o PL avançou para o Senado com uma importante alteração em relação ao texto original, estabelecendo a alíquota de 15% para todos os casos. O capítulo 3, artigo 3º da proposta define criptoativos e carteiras digitais como alguns dos ativos impactados pela legislação.

Dessa forma, qualquer investidor que possuir criptomoedas avaliadas em mais de R$ 6 mil, em exchanges como Binance, Bitget, Gate.io. Crypto.com, Coinbase, Bitfinex, OKX, Crypto.com, Bybit, e outras, deverão pagar imposto de até 15%.

Relatório prevê arrecadação de R$ 7 bilhões

De acordo com o relatório, o potencial de arrecadação do novo imposto será de cerca de R$ 7,05 bilhões em 2024, aproximadamente R$ 6,75 bilhões em 2025 e R$ 7,13 bilhões em 2026.

A aplicação da nova regra para criptomoedas abrange os resultados apurados pelas entidades controladas a partir de 1º de janeiro de 2024. Os resultados acumulados pelas entidades no exterior até 31 de dezembro de 2023.

Contudo, antes da aplicação da nova regra, os resultados acumulados pelas entidades serão tributados no momento em que efetivamente estiverem disponíveis para a pessoa física.

Nesse cenário, os contribuintes terão a opção de atualizar o valor de seus bens e direitos no exterior para o valor de mercado em 31 de dezembro de 2023. Ou seja, tributando a diferença para o custo de aquisição pela alíquota definitiva de 10%.

A equipe econômica do governo considera essencial a proposta que aborda essa taxação. Uma vez que o objetivo é aumentar a arrecadação federal em 2024 e zerar o déficit nas contas públicas.