Como a vitória de Milei na Argentina irá impactar a economia brasileira

Javier Milei, economista ultraliberal e candidato do partido Liberdade Avança, derrotou o peronista Sergio Massa no segundo turno das eleições presidenciais da Argentina no último domingo (19/11). O presidente eleito venceu com uma vantagem de 56% contra 44%, tendo alcançado a maioria dos votos em 20 das 23 províncias argentinas.

A vitória de Milei surpreendeu, uma vez que a disputa parecia apertada segundo as pesquisas. Contudo, o cenário mudou após receber apoio de políticos da direita tradicional no segundo turno, como o ex-presidente Mauricio Macri e a candidata derrotada Patricia Bullrich.

Entre as falas polêmicas, Milei defende a dolarização da economia argentina, o fim do Banco Central, a abertura comercial e uma redução drástica do Estado. Medidas que, segundo ele, acabariam com a inflação, que ultrapassou 140% ao ano, além de valorizar a produção e os salários em dólares.

No Brasil, ele ganhou destaque após afirmar que cortará relações com o governo brasileiro, defender pautas liberais, acusar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de corrupção e criticar o Mercosul e a China. Tais afirmações geraram dúvidas sobre o futuro da relação entre o país vizinho e o Brasil, seu principal parceiro comercial na América do Sul. Mas quais seriam, de fato, os efeitos dessas propostas para a economia brasileira?

Dolarização da economia

Uma das propostas mais polêmicas é a dolarização da economia argentina. Ou seja, substituir o peso pelo dólar como moeda oficial do país, eliminando a autonomia monetária e a taxa de câmbio.

Porém, para isso, seria necessário realizar um resgate de todos os pesos em circulação e trocá-los por dólares, o que exigiria um grande estoque de reservas internacionais, e que a Argentina não possui atualmente. Milei afirma que já tem um plano para obter os dólares necessários, mas ainda não revela detalhes.

Além disso, a dolarização traria riscos para a competitividade da economia argentina, que perderia a capacidade de ajustar sua moeda às condições externas. Já para o Brasil, a mudança seria positiva, uma vez que traria estabilidade para a economia argentina, aumentando assim a demanda por produtos brasileiros.

Abertura comercial e saída do Mercosul

Milei também defende a abertura comercial da Argentina, que atualmente possui uma das economias mais fechadas do mundo, com altas tarifas de importação e restrições cambiais. Ele propõe eliminar essas barreiras e negociar acordos bilaterais com outros países, sem depender do Mercosul, o bloco regional que reúne Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Neste caso, uma abertura comercial da Argentina poderia comprometer a viabilidade do Mercosul, que é um projeto estratégico para a inserção internacional do Brasil. Contudo, Milei precisaria de maioria absoluta no Congresso argentino para deixar o bloco. A coligação de Milei, A Liberdade Avança, terá somente 38 deputados no Congresso da Nação Argentina. Isso equivale a 15% dos 257 assentos.

Expectativa de sucesso dos novos planos econômicos

Segundo especialistas, as principais propostas do presidente eleito na área econômica são consideradas difíceis de serem colocadas em prática. Por outro lado, o sucesso de seus planos econômicos seria benéfico para o Brasil, por ter um vizinho financeiramente mais saudável.

Por fim, um fator que pode complicar o governo de Milei é a mobilização social. Trabalhadores e setores importantes da economia terão problemas, caso suas propostas sejam, de fato, executadas.

Os protestos são uma tradição na Argentina. Milei também não teve a maioria dos votos na Província de Buenos Aires, onde fica o governo. Assim, ele pode enfrentar uma forte resistência das ruas desde o início.