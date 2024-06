Confira as últimas novidades da AMD divulgadas na Computex 2024

Na Computex 2024, a AMD fez alguns anúncios interessantes para os entusiastas de tecnologia. Para começar, ela apresentou sua última geração de processadores IA para laptops.

Em seguida, apresentou os novos processadores da série Ryzen 9000, considerados os processadores para desktop mais poderosos do mundo.

Por último, mas não menos importante, espera-se que a AMD também traga o Microsoft Copilot para seus PCs voltados para jogos.

A Computex 2024 (de 4 a 7 de junho) está em andamento e, inclusive, já recebemos uma série de anúncios brilhantes de grandes empresas de tecnologia, como AMD, Intel, Qualcomm, Nvidia e Asus.

De laptops a processadores e placas gráficas, uma infinidade de novas linhas de produtos foram introduzidas. Aliás, como previsto, a IA parecia estar no centro de tudo.

Embora não faltem inovações, esse post é focado nas novidades da AMD. Agora, o ano passado não foi bom para a AMD na conferência, incluindo como sua posição tradicional como palestra de abertura foi entregue à Nvidia – a galinha dos ovos de ouro do mercado de ações nos últimos meses.

No entanto, a AMD voltou com força este ano graças a novos softwares e processadores. Vamos conferir tudo o que foi lançado na Computex 2024.

Nova geração de processadores para laptop da AMD

A AMD anunciou a última geração de seus processadores IA para laptop: a série Ryzen AI 300. Eles serão capazes de lidar com a carga de trabalho da IA ​​generativa.

Tecnicamente, esta é uma reformulação da marca de seus chips Ryzen 9 mais vendidos. No entanto, os novos são construídos nas mais recentes arquiteturas para gráficos neurais, integrados e processamento geral: XDNA2 para NPU, RDNA 3.5 para iGPU (que, aliás, agora tem até 16 unidades de computação) e Zen 5 para a CPU.

“A IA é claramente a nossa prioridade número um como empresa e realmente aproveitamos toda a capacidade de desenvolvimento dentro da empresa para fazer isso.” – Lisa Su, CEO da AMD

Ryzen AI 9 HX 370 e Ryzen AI 9 365 são os primeiros processadores da série e ambos têm 50 TOPS NPU, o que é mais do que qualquer outro chip configurado com NPU atualmente disponível no mercado. Aqui estão algumas diferenças importantes entre os dois:

Ryzen AI 9 HX 370

Chip de 12 núcleos/24 threads

Velocidade máxima de clock de 5,1 GHz

Cache de 36 MB

Gráficos Radeon 890M

Ryzen AI9 365

Chip de 10 núcleos/12 threads

Velocidade máxima de clock de 5,0 GHz

Cache de 34MB

Gráficos Radeon 880M

AMD Ryzen Série 9000: os processadores para desktop mais poderosos do mundo

Em julho, ou seja, dentro de cerca de um mês, a AMD está planejando lançar seus primeiros processadores Zen 5 para desktop, que incluem Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X e Ryzen 5 9600X.

A série 9000 da AMD deve ser a continuação de seus processadores da série 7000, lançados em 2022. Segundo a AMD, as versões mais recentes são cerca de 15% mais rápidas que as anteriores.

É importante notar que o Ryzen 9 9950X é supostamente “o processador de consumo para desktop mais poderoso do mundo”. Suas especificações incluem:

CPU de 16 núcleos e 32 threads

80MB de cache L2+L3

Relógio de impulso de 5,7 GHz

Falando nos processadores da série como um todo, todos eles terão melhor desempenho de IA. Isto é bastante óbvio porque, em 2022, quando os seus antecessores foram lançados, a IA estava apenas no começo. Além disso, em que outras áreas eles se destacam quando comparados aos seus rivais? Confira a seguir!

Detalhes dos processadores 9000

Esses processadores vêm com os melhores gráficos integrados da categoria para que você possa jogar praticamente qualquer jogo em HD sem a necessidade de uma placa gráfica separada.

A tecnologia exclusiva AMD 3D V-Cache™ oferece um enorme aumento no desempenho dos seus jogos. Em suma, dificilmente há uma carga de trabalho que esses processadores Ryzen não possam suportar.

Em seguida, esteja você exportando um arquivo ou trabalhando no Microsoft Office, esses processadores farão o trabalho rapidamente. Com recursos premium, como aceleradores de vídeo dedicados, até 32 threads de processamento, suporte de armazenamento PCIe® 5.0 e muito mais, esses processadores Ryzen são extremamente rápidos.

Com a AMD, você sempre pode ter a certeza de obter vários anos de proteção contra o futuro e a opção de atualizar rapidamente para os processadores mais recentes da empresa – mesmo aqueles que ainda não foram anunciados.

A maior novidade é que esses chips chegarão ao mercado antes dos chips Arrow Lake da Intel, que devem ser lançados até o final do ano.

Até então, a AMD terá a maior parte do campo de jogo só para si, o que deve ser tempo mais do que suficiente para obter vantagem sobre seu concorrente, impressionando os clientes.

Novos laptops para jogos da AMD com Microsoft Copilot

A AMD (aliás, a Nvidia também) está planejando lançar uma nova linha de laptops para jogos que incluirá os recursos do Microsoft Copilot. Isso inclui os recursos AI Copilot Plus que a Microsoft anunciou recentemente para laptops com tecnologia Qualcomm.

Embora a AMD ainda não tenha divulgado uma declaração detalhada sobre isso, a Nvidia sugeriu em seu blog que os primeiros PCs Copilot Plus com tecnologia AMD podem não ter a rodada de recursos de IA da Microsoft, pelo menos no início. No entanto, até que a AMD fale sobre isso, é melhor não presumir nada.