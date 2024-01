Confira os principais destaques no mundo das criptomoedas em 2023

O mundo das criptomoedas apresentou uma série de eventos e desenvolvimentos no ano passado que continuarão a ressoar ao longo do tempo. Entre esses acontecimentos, destacam-se a vitória da Ripple sobre a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos e os problemas legais do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried.

Além disso, as apresentações de pedidos de ETF de BTC à vista por importantes gestores de ativos dos EUA, como a BlackRock, também causaram grande agitação no espaço cripto. Vamos revisar os destaques.

Principais desenvolvimentos no âmbito das criptomoedas no ano passado

A vitória da Ripple no ano passado trouxe esperança entre os participantes do mercado. Após a decisão da juíza dos EUA Analisa Torres, que favoreceu o XRP como um ativo não relacionado a títulos.

Ou seja, as decisões da juíza abriram caminho para a relistagem do XRP em importantes plataformas de negociação. Entre elas a Coinbase, que havia removido a moeda digital em 2020.

Outro caso vital foi a entrada da BlackRock no espaço das moedas digitais, com um pedido de ETF de Bitcoin à vista em junho do ano passado. Além disso, o ETF Ethereum também foi adicionado posteriormente em 15 de novembro. No entanto, nem todos os eventos foram positivos.

O caso de Sam Bankman-Fried (SBF), fundador e ex-CEO da FTX, após o colapso da exchange no final de 2022, foi um dos eventos negativos.

SBF se envolveu em problemas legais quando um júri entregou várias acusações por seus atos fraudulentos em 2 de novembro de 2023. Por fim, ele se declarou culpado. Além do caso de SBF, os fundadores da SafeMoon, uma criptomoeda de meme renomada, chamaram a atenção do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ).

Os indivíduos Thomas Smith, John Karony e Kyle Nagy foram acusados e presos em 1º de novembro por atos ilícitos. As acusações incluem lavagem de dinheiro, conspiração e fraude. Tudo se deu após criarem um esquema de Ponzi que prejudicou milhões de investidores.

Rússia e Arábia Saudita desafiam a dominância do dólar dos EUA

O espaço econômico global também testemunhou mudanças transformadoras em 2023, com a Rússia desafiando a dominância do dólar dos EUA. Por exemplo, em março, a Rússia adotou o yuan chinês para acordos comerciais com países asiáticos, latino-americanos e africanos, em vez do dólar dos EUA.

Notavelmente, esse movimento geopolítico visando reduzir a supremacia do dólar teve efeitos, com o yuan chinês fazendo história ao ultrapassar o dólar como a moeda mais usada em acordos transfronteiriços na China.

Além disso, a Arábia Saudita, maior exportadora de petróleo do mundo, formou uma aliança comercial com o Paquistão, Índia, China, Rússia e outras nações. Essa aliança buscou reduzir a dependência do dólar dos EUA e promover o uso de moedas locais e ativos digitais, refletindo uma tendência mais ampla em direção à diversificação econômica e descentralização.

Desenvolvimentos adicionais na indústria de criptomoedas

Em meio a essas mudanças geopolíticas, a comunidade cripto recebeu declarações surpreendentes de setores inesperados. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em um afastamento das narrativas tradicionais dos bancos centrais no final de dezembro, reconheceu as stablecoins como uma forma de dinheiro.

Powell também enfatizou a necessidade de supervisão regulatória, especialmente para stablecoins, sinalizando uma possível evolução na posição do Federal Reserve em relação ao mercado cripto.

Além de tudo, a Binance, uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, passou por uma grande reestruturação após desentendimentos com reguladores globais.

Changpeng “CZ” Zhao, fundador e CEO da Binance, concordou em renunciar como parte de um acordo com as autoridades dos EUA sobre violações de disposições internacionais de combate à lavagem de dinheiro.