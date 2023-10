Congresso dos Estados Unidos é alvo de spyware Predator em uma alarmante tentativa de espionagem

Em uma revelação chocante, agentes suspeitos do governo vietnamita fizeram uma tentativa audaciosa de infectar os telefones de membros do Congresso dos Estados Unidos e de outros indivíduos americanos com um sofisticado spyware.

Isso é um exemplo de uma tentativa organizada de espionagem que abalou o ambiente político, levantando questões preocupantes sobre a vulnerabilidade de sistemas governamentais críticos à intrusão estrangeira.

A operação de espionagem tinha como alvo principal o Presidente do Comitê de Assuntos Exteriores da Câmara, Michael McCaul, e o Presidente do Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado, Gary Peters.

A rede European Investigative Collaboration coordenou a investigação com o apoio técnico do Security Lab da Anistia Internacional.

Durante a investigação, ficou evidente o envolvimento de diversas partes na audaciosa tentativa de espionagem.

Inicialmente, o Google descobriu e denunciou a campanha no último mês de maio. No entanto, não se encontraram provas concretas de que o spyware Predator tenha sido implantado com êxito em nenhum dos telefones-alvo.

Além do que, todos os envolvidos no incidente alegaram nunca ter encontrado os links maliciosos destinados a instalar o spyware. Eles também afirmaram que não acreditam ter clicado nesses links.

A natureza “surpreendentemente pública” da operação

Para especialistas, esta natureza, surpreendentemente pública da operação, a diferencia. Os operadores utilizaram contas anônimas em plataformas de mídia social, particularmente o Twitter, para postar links em respostas aos tweets ou respostas dos alvos que mencionavam as pessoas em questão.

Essa abordagem levantou preocupações, levando especialistas em cibersegurança a serem críticos em relação ao assunto. O pesquisador John Scott-Railton do Citizen Lab da Universidade de Toronto descreveu isso como uma “ideia terrível“.

O fato de isso ter acontecido prova que o Predator ainda está nas mãos de operadores imprudentes.

— John Scott-Railton

A rede de empresas conhecida coletivamente como a aliança Intellexa é responsável pela comercialização do spyware Predator, e essa rede inclui uma empresa chamada Cytrox.

Donncha Ó Cearbhaill, chefe do Laboratório de Segurança da Anistia Internacional, acredita que várias partes intermediárias desempenharam um papel na venda do spyware Predator da Intellexa para o Ministério da Segurança Pública do Vietnã.

No entanto, o governo vietnamita se recusou a comentar essas alegações. As partes associadas à aliança também permaneceram em silêncio sobre o assunto.

Outros alvos do spyware

Além dos membros do Congresso, o spyware também teve como alvo outras figuras importantes, como o Senador Chris Murphy, além de jornalistas da CNN, como Jim Sciutto, que é o seu principal analista de segurança nacional, e membros de grupos de reflexão em Washington.

Os operadores também miraram em Emily Haber, embaixadora alemã nos Estados Unidos, e Pierre Karleskind, um membro francês do Parlamento Europeu.

A lista ainda inclui figuras internacionais como Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, e Tsai Ing-wen, presidente de Taiwan.

O timing dessa tentativa de espionagem é particularmente significativo, pois ocorre em um momento em que estão em curso negociações entre diplomatas vietnamitas e americanos. A pauta trata de um importante acordo de cooperação para contrapor a influência da China na região da Ásia-Pacífico.

Em síntese, esse incidente destaca o potencial de interferência em discussões diplomáticas e nos interesses de países. O Departamento de Estado dos Estados Unidos ainda não respondeu ao incidente. Por fim, a administração Biden manifestou profunda preocupação em relação ao fato de membros do Congresso terem sido alvos desse ataque.