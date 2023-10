Conheça o novo recurso do Google para reduzir emissão de carbono

O Google, em uma postagem recente em seu blog, anunciou que desenvolveu uma nova maneira de reduzir o consumo de eletricidade dos data centers quando há um grande estresse na rede elétrica local.

O objetivo é fazer isso transferindo algumas necessidades de computação não urgentes para outros horários e locais, mas de uma forma que não afete a rotina dos serviços do Google.

O Google executa uma série de tarefas, tais como processamento de vídeos do YouTube e adição de palavras ao Google Tradutor para ativar seus serviços. Todavia, essas tarefas não urgentes consomem um pouco de eletricidade e estão sujeitas à plataforma de computação inteligente em carbono do Google.

Como funciona a resposta à demanda do Google?

O Google pretende descarbonizar completamente o uso de eletricidade até 2030. Com isso, está transferindo tarefas computacionais móveis para diferentes locais onde a energia livre de carbono está disponível.

Essa computação inteligente em carbono ajuda os data centers a utilizar melhor as energias renováveis. Alguns exemplos são a solar, eólica ou geotérmica, as quais podem estar ociosas em locais onde o consumo de energia é moderado.

A resposta a essa demanda pode ser uma ferramenta crítica para as redes elétricas. Isso porque ajuda a reduzir o investimento em novos recursos baseados em combustíveis fósseis e ajuda a manter as emissões de CO2 sob controle.

Dessa forma, a empresa pode agora sinalizar antecipadamente o seu sistema de planejamento computacional global sempre que uma empresa de serviços públicos ou operador de rede prevê uma probabilidade de restrição de energia. O que pode acontecer devido a condições meteorológicas extremamente desfavoráveis ​​ou outras razões.

O sistema de planejamento usará então o algoritmo para gerar instruções de hora em hora para limitar tarefas de computação não urgentes. Essas tarefas são reprogramadas ou redirecionadas para um data center em outro lugar e/ou em uma rede elétrica diferente, tudo de acordo com a viabilidade.

Segundo o Google, o recurso já foi testado em várias regiões da Europa e Ásia durante 2022-23. Com isso, as reduções diárias no consumo de energia durante os horários de pico pareceram ter um impacto positivo na confiabilidade da rede e ajudaram a atender às necessidades das comunidades locais.

Durante uma recente crise climática extrema no Oregon, Nebraska e no Sudeste. A empresa colaborou com parceiros de serviços públicos locais para enfrentar o aumento da procura local por energia, que acabam sobrecarregando as redes e aumentando os preços da energia.

Iniciativa semelhante da Microsoft

Aderindo ao movimento, a Microsoft também tem sido vista tomando iniciativas para reduzir as emissões de carbono. Assim, ela deixará de utilizar os geradores de energia de reserva a diesel no seu centro de dados na Suécia. Em vez disso, decidiu usar o sistema de baterias de 16 MWh.

“Encontrar alternativas ao backup do diesel é um passo importante em direção ao nosso objetivo para até 2030 nos tornarmos carbono negativos. Eoin Doherty, gerente geral de operações e inovação em nuvem da Microsoft”

Operacional desde junho deste ano, este sistema de armazenamento de energia de bateria (BESS) foi entregue por uma subsidiária da TotalEnergies, conhecida pelo nome de Saft.

O projeto destaca o potencial dos centros de dados para reduzir a sua dependência de energia derivada de combustíveis fósseis. Dessa forma, a partir de agora, o BESS fornece energia de backup por até 80 minutos, mostrando um avanço notável em direção à visão da Microsoft de data centers livres de diesel.

Ele também oferece suporte à estabilidade da rede e fornece capacidade de black start para recuperação rápida da rede elétrica em caso de interrupção. De acordo com um relatório, a Saft desenvolveu este sistema em mais de 16 meses. Ela levou esse tempo tendo em mente os aspectos de segurança e confiabilidade do BESS.

Antes do BESS, a Microsoft testou sistemas de células de combustível de hidrogênio. Assim sendo, a empresa realizou essa tentativa na esperança de encontrar um substituto para os geradores de backup a diesel em seus data centers.