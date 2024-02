Controladora do Snapchat demitirá 10% de sua força de trabalho

A Snap, gigante da mídia social por trás do popular aplicativo de mensagens instantâneas Snapchat, revelou seus planos de demitir cerca de 10% de sua força de trabalho.

O anúncio veio na segunda-feira, apenas um dia antes de a empresa divulgar seus resultados para o quarto trimestre de 2023. Notavelmente, o trimestre anterior viu o Snap relatar um prejuízo líquido de US$ 368 milhões (£ 294 milhões).

Estamos reorganizando nossa equipe para reduzir a hierarquia e promover a colaboração presencial. – Porta-voz do Snap

Considerando que a gigante das redes sociais relatou ter 5.000 funcionários em novembro de 2023, espera-se, com isso, que corte aproximadamente 500 empregos.

Os cortes de empregos são necessários para “reduzir a hierarquia” e apoiar o crescimento da empresa, explicou a Snap no documento da SEC onde anunciou a demissão.

Estima-se que as demissões incluirão despesas antes de impostos entre US$ 55 milhões e US$ 75 milhões.

O porta-voz destacou ainda a priorização da empresa no apoio aos colaboradores despedidos e o seu agradecimento por sua valiosa contribuição até então.

As indenizações e outros custos relacionados serão responsáveis ​​pela maior parte, revelou a empresa, acrescentando que entre US$ 45 milhões e US$ 55 milhões provavelmente serão despesas de caixa futuras.

De acordo com a Snap, a empresa incorrerá na maior parte destes custos no primeiro trimestre de 2024. No entanto, alguns deles poderão estender-se ao segundo trimestre devido a leis locais e outros fatores.

Especialista expressa preocupação com a situação dos negócios do Snapchat

De acordo com Jasmine Enberg, principal analista de mídia social da Insider Intelligence, os cortes de empregos não são “bom presságio” para o estado dos negócios da gigante da mídia social. Ainda mais antes do anúncio de seus lucros.

Apontando para o último relatório de lucros da Meta, que indica um grande aumento no número de usuários, uma triplicação dos lucros trimestrais anuais, aumento nas vendas de anúncios e custos mais baixos, Enberg disse que este seria um feito difícil para o Snap seguir.

A analista de redes sociais também acrescentou que as demissões podem ser uma tentativa de angariar boa vontade dos investidores, que recompensaram as medidas de corte de custos da Meta e as tentativas contínuas de aumentar a eficiência.

Em comparação com a Meta, as receitas de publicidade do Snap também têm se recuperado a um ritmo mais lento devido à desaceleração dos anúncios digitais.

Embora a Snap tenha tentado expandir seu portfólio além do Snapchat e até mesmo experimentado óculos de realidade aumentada (AR), ela não conseguiu encontrar mercado para seus outros produtos.

Em 2023, a empresa acabou fechando uma divisão dedicada a oferecer serviços de realidade aumentada aos seus clientes.

É importante notar que a última onda de demissões ocorre poucos meses depois da anterior, em novembro de 2023, que foi em pequena escala e viu menos de 20 funções serem cortadas. No entanto, em agosto de 2022, a empresa despediu impressionantes 20% dos seus colaboradores.

Aumento de demissões no setor tech

O Layoffs.fyi, que acompanha os cortes de empregos no setor de tecnologia, relata que a indústria viu mais de 232 mil demissões no ano passado.

Esta tendência continuou em janeiro de 2024, quando mais de 25.000 cargos foram cortados no setor tecnológico. Gigantes como Amazon, Microsoft, eBay, Unity e Discord demitiram milhares de funcionários mesmo após um aumento nos índices do mercado de ações.

Os especialistas associaram estas demissões ao aumento do uso de IA no setor de tecnologia. Além disso, as empresas avançam no sentido de uma ótima utilização dos recursos.

Dessa maneira, estão eliminando funções que não acrescentam valor para melhorar as suas taxas de ROI. Diante disso, o mercado de trabalho está em uma encruzilhada interessante neste momento.