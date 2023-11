COP28: conferência da ONU sobre o clima tem início sob alta pressão

A 28ª Conferência das Nações Unidas para o Clima acontece entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Já no primeiro dia do evento, espera-se uma grande pressão sobre os líderes mundiais para que tomem medidas contra as mudanças climáticas. Especialmente porque 2023 está prestes a se tornar o ano mais quente da história.

O principal problema está relacionado ao item mais urgente da agenda do clima, que é o de estabelecer metas para zerar as emissões de CO₂ por queima de combustíveis fósseis.

O país-sede do encontro, os Emirados Árabes Unidos (EAU), sofre um conflito de interesse nesse ponto, ao presidir também a Adnoc, companhia estatal de petróleo dos EAU. O que deverá gerar conflitos e postergar acordos sobre o item mais urgente da agenda.

Brasil deve enviar grande delegação à COP28

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), foram registradas cerca de 2.400 inscrições, entre setor público, privado e sociedade civil – sendo 400 do governo – interessadas em representar o país na COP28 em Dubai.

Acho ótimo o Brasil integrar todo mundo, e todos poderem entrar nas negociações. Isso sempre foi extremamente útil, porque quando você tem o empresariado, a academia, os cientistas, as ONGs, vendo como o Brasil está tentando defender uma posição e entendendo os contextos difíceis pelos quais os temas passam é algo que ajuda imensamente. – afirmou o embaixador André Aranha Corrêa do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do MRE.

Ainda de acordo com o embaixador, as inscrições não representam exatamente a quantidade de pessoas que deverão comparecer à conferência, devido a questões como visto e limite de participantes.

O Pavilhão Brasil na COP28, contará com 135 painéis, coordenados por diferentes ministérios, empresas, universidades e ongs. Segundo o Ministério, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará presente nos dias 1 e 2 de dezembro.

Ao longo da cúpula, diversos ministros de Estado – entre eles a de Meio Ambiente, Marina Silva; da Fazenda, Fernando Haddad; do Turismo, Celso Sabino; das Cidades, Jader Filho; de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; das Mulheres, Cida Gonçalves; e da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro – devem participar em momentos diferentes da programação, que está dividida de forma temática.

Brasil vai à COP 28 cobrar preservação ambiental

Atual ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, a ex-senadora Marina Silva ressaltou a posição da delegação brasileira sob sua chefia na COP28.

Nós estamos indo pra COP não é para ser cobrados nem para ser subservientes. É para altivamente cobrarmos que medidas sejam tomadas porque é isso que o Brasil tem feito. Foi o Brasil que ajudou que se tivesse agora um mecanismo na convenção que se chama “perdas e danos” – reparação pelas perdas e os danos de países vulneráveis em função da mudança do clima produzida por países desenvolvidos.

Segundo a ministra, a reparação terá que vir em forma de recurso, cooperação tecnológica e abertura de mercado de forma solidária. Ela avalia que essa é uma transição justa para todos os países. Explicou ainda, como o Brasil atuou desde o início dos anos 2000, com mecanismos de proteção ambiental e mesmo antes, com investimento em tecnologia.

Marina Silva afirmou que segue para a COP 28 com a certeza de que o Brasil tem um papel importante a desempenhar para ajudar o mundo a sair da crise climática. Além disso, defendeu também o uso da energia limpa para produzir hidrogênio verde.

Principal objetivo da COP28

A COP28, em 2023, tem como principal tarefa produzir um balanço oficial da situação. Este documento, conhecido como “Global Stocktake”, irá identificar atrasos nas políticas de adaptação ao clima e indicar os avanços necessários.

Além disso, a COP28 tem dois outros itens principais em sua agenda relacionados ao financiamento. Países ricos se comprometeram a investir US$ 100 bilhões anuais para combater a crise climática, um objetivo que está prestes a ser alcançado, embora com atraso. No entanto, já está claro que esse valor não será suficiente, e estão em negociação novos aportes e mecanismos.

No último ano, os países concordaram em criar um fundo para compensar os impactos da mudança climática. Então, este ano, eles estão negociando as regras para gerenciar esse mecanismo de compensação para “perdas e danos”, mencionado pela ministra Marina Silva.

Por fim, a COP29, que acontecerá no próximo ano em um local ainda a ser definido, terá a tarefa de finalizar as questões de financiamento. A COP30, onde os países apresentarão novas metas de redução de emissões, ocorrerá em 2025 em Belém, no Pará.