Criptomoedas que valorizaram em agosto – RUNE, SUI e FTM

O mercado de criptomoedas está em constante evolução, principalmente graças à volatilidade dos preços e à mudança no comportamento dos traders. Atualmente, o valor total de todas as criptomoedas em circulação é de cerca de $1,22 trilhão, tendo recuado ligeiramente em 0,08% nas últimas 24 horas. No entanto, esse declínio afetou algumas criptomoedas em particular.

Apesar desse cenário, algumas criptos ainda estão apresentando movimentos de preço positivos. Isso se deve a desenvolvimentos promissores dentro de seus ecossistemas e a um aumento na atividade de negociação.

THORChain (RUNE) – Protocolo de Liquidez DEX de Alta Qualidade

No momento da redação, o RUNE está sendo negociado a $1,40, com um aumento de 3,53% em seu preço nas últimas 24 horas. Além disso, seu ganho de sete dias é de 16,3%. O tópico em destaque no ecossistema da THORChain é o Streaming Swaps, um sistema de protocolo de ponta entre cadeias cruzadas.

O Streaming Swaps é um mecanismo que divide transações grandes em subtransações menores, executando-as dentro de um período de tempo especificado. O objetivo é reduzir os custos para transações grandes e melhorar a eficiência.

Além disso, os usuários podem escolher entre as duas opções de swap disponíveis, otimizadas para tempo e para preço. A otimização para tempo favorece a velocidade em detrimento de outros fatores na transação, enquanto a otimização para preço busca a melhor faixa de preço para executar as subtransações.

A introdução dessa inovação provavelmente terá um impacto positivo no ecossistema, uma vez que visa atrair novos usuários e aumentar a liquidez e o volume.

Dessa forma, ele espera superar o desempenho das exchanges centralizadas em termos de privacidade, velocidade e execução de preços. O Streaming Swap se baseia em um modelo de negociação de Preço Médio Ponderado pelo Tempo (Time-Weighted Average Price – TWAP) que opera dentro de 24 horas.

Além disso, essa inovação provavelmente está impulsionando os ganhos do RUNE nos últimos sete dias. As soluções DEX da THORChain a coloca entre os protocolos de liquidez mais procurados no espaço das criptomoedas.

RUNE Testa a Resistência de $1,099

O RUNE está em uma tendência de alta no gráfico diário, sendo negociado próximo ao nível de resistência de $1,099, à medida que os touros continuam a impulsionar o rali. Ele se afastou do nível de suporte de $0,993, formando máximas mais altas no gráfico e exibindo um forte sinal de compra.

O RUNE encontra-se na zona superior do Canal Donchian (DC), reforçando o sentimento otimista observado desde 6 de agosto.

O valor do Índice de Força Relativa (RSI) está em 70,94 na região de sobrecompra e continua em ascensão, indicando uma significativa pressão de compra. Isso sugere que mais traders estão entrando em posições longas, o que contribui para uma perspectiva positiva de preço.

Além disso, a Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD) encontra-se acima de sua linha de sinal, corroborando a tendência de alta. As barras do Histograma estão em verde, demonstrando controle do mercado pelos compradores.

Espera-se que o RUNE continue seu rali até que o indicador RSI recue da região de sobrecompra. No entanto, antecipa-se ganhos de preço adicionais caso o RUNE ultrapasse a resistência de $1,099, como aconteceu no dia de hoje.

Launchpad XYZ (LPX)

O Launchpad XYZ é uma plataforma de criptomoedas baseada na comunidade que busca fornecer aos traders as informações necessárias para se destacarem no mercado de criptomoedas.

O projeto atrai uma atenção massiva na comunidade de criptomoedas, sendo destaque em sites de notícias populares como Inside Bitcoins, Cryptonews e CoinTelegraph.

O Launchpad XYZ conta com a Apollo AI para fornecer aos usuários insights confiáveis de negociação, notícias e sentimentos. Seu terminal de negociação é rápido e altamente eficiente, ajudando os traders a aproveitar a natureza volátil do mercado de criptomoedas para obter lucro.

Além disso, busca conectar usuários da Web2 com a tecnologia Web3 em um processo contínuo para maximizar os benefícios completos. Dessa forma, o Launchpad XYZ oferece aos seus usuários uma vantagem no mercado de criptomoedas, protegendo-os contra esquemas fraudulentos e projetos de baixa liquidez.

Embora o mercado de criptomoedas seja volátil, o Launchpad XYZ posiciona os traders para lucrar com tokens prestes a se valorizar, por meio de recomendações em tempo real e em alta velocidade.

Ademais, os usuários também se beneficiarão dos módulos de aprendizado disponíveis na plataforma e adquirirão conhecimento valioso, ao mesmo tempo que ganham $LPX como recompensas. Um recurso que torna o Launchpad XYZ único é o Quociente do Launchpad (LPQ), um sistema de classificação baseado em mais de 4000 pontos de dados.

Assim, o LPQ analisa dados sociais e financeiros para exibir uma classificação de confiança e credibilidade para ativos digitais.

Em suma, com o Launchpad XYZ, os traders não precisam mais depender de grupos anônimos para dicas de negociação pouco confiáveis, pois a tecnologia avançada de IA fornece sinais com alta taxa de sucesso.

Pré-venda do token XYZ

O LPX, o token nativo da plataforma, está em pré-venda, tendo arrecadado mais de $1,26 milhão de dólares do objetivo da pré-venda de $1,55 milhão. Cada token tem um valor de $0,0445, um preço bastante acessível para um token de valor.

Os usuários podem comprar tokens LPX com ETH, USDT, BNB ou ainda direto com cartão bancário. Com base em suas afiliações com IA, o Launchpad XYZ está preparado para a revolução das criptomoedas do futuro, à medida que o mundo se torna cada vez mais dependente da inteligência artificial.

SUI (SUI) – A Blockchain L1 de Contrato Inteligente

O Sui está sendo negociado a $0,604, com um aumento de 1,7% no preço nas últimas 24 horas. Além disso, seu ganho de sete dias é de 1,6%. Isso porque seu ecossistema tem mostrado atividades de desenvolvimento massivas, como por exemplo a Estação de Gás Shinami.

Ela foi projetada para proporcionar uma experiência tranquila aos desenvolvedores e usuários na rede, e mantém fundos para o processamento de taxas de gás de aplicativos específicos conforme são enviados.

Um construtor financia a conta da estação de gás do aplicativo para patrocínio por meio do painel de controle Shinami. Os usuários interagem com um aplicativo por meio de uma carteira conectada, iniciando uma transação, como a criação de NFTs.

O aplicativo envia a transação para a Estação de Gás Shinami, verificando se a conta da estação de gás possui fundos suficientes. O aplicativo, então, solicita ao usuário que coloque sua assinatura e aprove a transação por meio de uma carteira. O SUI é o token que alimenta a estação de gás, e essa sua maior utilidade, sendo provavelmente um dos fatores por trás dos aumentos de preço.

Além disso, dados da Fundação Sui da Mainnet apontam que nos primeiros 90 dias houve um aumento no volume de transações, com mais de 5.414 transações por segundo processadas com 100% de disponibilidade de rede.

Trajetória:

A Mainnet do Sui foi lançada oficialmente em 4 de maio de 2023, com mais de 65,8 milhões de transações em um único período de 24 horas, como recorde para a maioria das transações em um único dia. Além disso, as contas ativas diárias atingiram um pico de 550.028, mostrando uma crescente atividade na rede.

Além disso, o Sui anunciou o DeepBook, um livro de ordens central (CLOB), como sua primeira camada de liquidez nativa. O DeepBook permite um criador de mercado automatizado híbrido (AMM) e CLOB para atender seus usuários e construtores.

O DeepBook também atrai mais usuários para a blockchain do Sui com base na nova característica de liquidez e provavelmente impulsionará o preço do token.

Além disso, programas como Hackathons incentivam construtores e desenvolvedores a utilizar o software Sui Move. Várias bolsas também impulsionam a atividade dos desenvolvedores, enquanto uma comunidade ativa contribui para o progresso da rede.

Bolsas e Hackathons continuam ganhando popularidade na comunidade de criptomoedas, criando um fluxo de usuários para um ecossistema e aumentando seu valor. Por isso, o preço do SUI provavelmente se beneficiará desses programas.

SUI Mostra Atividade de Negociação Limitada

O SUI formou velas de tamanho reduzido na semana passada no gráfico diário. Isso sugere que, apesar de seus pequenos ganhos, a atividade de negociação é bastante baixa e a indecisão dos traders está aumentando no mercado.

SUI encontrou suporte no nível de suporte de $0,56. No entanto, parece insuficiente para levá-lo acima do nível de resistência de $0,64.

Ele está sendo negociado próximo à banda inferior da Bollinger Band (BB), expressando um sentimento baixista no período diário. Além disso, o valor do RSI é 40,13, caindo da zona neutra para a região de sobrevenda, à medida que os ursos buscam assumir o controle do preço do ativo.

O MACD está ligeiramente acima de sua linha de sinal, indicando um leve aumento nas negociações de compra hoje. No entanto, os ganhos de preço são pequenos, um sentimento confirmado pelas pequenas barras verdes do Histograma.

Provavelmente, o SUI recuará para se estabilizar no nível de suporte de $0,56 até que os touros se mobilizem novamente para forçar uma recuperação de preço.

Wall Street Memes (WSM)

Wall Street Meme (WSM) é um projeto de criptomoeda meme que impulsiona a próxima revolução das criptomoedas, inspirada na tenacidade dos traders de Wall Street.

Segundo os desenvolvedores, é a arma definitiva contra o capitalismo desenfreado na sociedade. O projeto visa inspirar os traders que perderam alguns investimentos no mercado de criptomoedas a se unirem novamente e abraçarem o próximo fenômeno das moedas meme, seguindo os passos de Shiba Inu e Dogecoin.

Na verdade, o ano de 2023 tem sido chamado de “temporada das criptomoedas meme”, com investidores aproveitando novas moedas meme para colher recompensas incríveis, como os investidores iniciais de $PEPE e $SPONGE.

Wall Street Memes não é apenas uma criptomoeda meme, mas um movimento comunitário que incorpora o lado divertido das negociações, mantendo seus usuários envolvidos com memes hilariantes.

Com mais de 1 milhão de membros na comunidade, memes ilimitados e mais de 40 milhões de visualizações de páginas por mês, é fácil entender por que a comunidade de criptomoedas aguarda ansiosamente o seu lançamento.

De acordo com o roadmap, os desenvolvedores planejam criar um ecossistema próspero em torno de seus memes, com produtos da marca WSM disponíveis para os usuários.

Além disso, após sua listagem em bolsas respeitáveis, uma comunidade restrita será formada, onde atualizações antecipadas, experiências interativas e conteúdo exclusivo estarão disponíveis para os membros. Ademais, concursos de memes serão realizados para liberar o espírito criativo entre os usuários do WSM.

O WSM é compatível com ERC-20, uma vez que opera na blockchain Ethereum. Portanto, ele se beneficia da segurança da rede Ethereum. O WSM tem um fornecimento total limitado a 2 bilhões de tokens, com uma fração disponível na pré-venda.

Pré-Venda do WSM

A pré-venda do WSM está em andamento e é, sem dúvida, uma das melhores pré-vendas em 2023. Isso porque já arrecadou incríveis $23,13 milhões de dólares de sua meta de $23,97 milhões. Atualmente, 1 token WSM vale $0,0331, e seu preço aumentará para $0,0334 na próxima etapa.

Com o imenso sucesso da pré-venda é seguro dizer que ela está se aproximando do fim. Por isso os investidores devem agir rapidamente para aproveitar o preço baixo.

Os usuários podem adquirir esses tokens com ETH, BNB, USDT ou cartões bancários. Além disso, uma carteira de criptomoedas segura, como MetaMask ou Trust Wallet, é vital para armazenar esses tokens após a compra.

Fantom (FTM) – A Plataforma DeFi para Contratos Inteligentes

No momento da redação, o FTM está sendo negociado a $0,2444, com um aumento de 1.32% em seu preço nas últimas 24 horas. Seu ganho de sete dias é de 2,0%.

Em 10 de agosto, a Fantom anunciou que a Amazon Web Services (AWS) lançou um workshop em sua plataforma, equipando desenvolvedores Web3 com habilidades para criar jogos fantásticos descentralizados.

Este projeto de Desenvolvimento Web3 na Fantom está hospedado na infraestrutura de nuvem da AWS, compreendendo quatro laboratórios que, eventualmente aumentarão para cinco. Isso provavelmente é um dos fatores que impulsionam os ganhos de preço em agosto.

Além disso, a Fantom busca se recuperar da exploração multi-cadeia da exchange descentralizada Spirit Swap. A Fantom perdeu aproximadamente $126 milhões no hack e informações do DeFiLlama revelam que o TVL (Valor Total Bloqueado) da Fantom diminuiu em 36,91% nos últimos sete dias.

FTM em um Trend Lateral

O FTM está sendo negociado em uma tendência lateral no gráfico diário, refletindo a indecisão dos traders no mercado. As velas de tamanho reduzido indicam uma queda no volume de negociação, provavelmente resultado do aumento dos níveis de medo, incerteza e dúvida (FUD) em relação aos ativos.

Apesar de encontrar suporte no nível de preço de $0,23, os ursos indicam a intenção de limitar seus ganhos no nível de resistência de $0,35.O FTM está sendo negociado abaixo de suas médias móveis de 50 dias e 200 dias, expressando um sentimento baixista.

No entanto, seu valor de RSI é 46,02 na zona neutra e está apenas começando a subir, apresentando uma situação delicada para os traders devido à volatilidade de preços.

Além disso, o MACD está subindo acima de sua linha de sinal, confirmando o retorno dos touros. As barras do Histograma também refletem esse sentimento altista, sugerindo a possibilidade de uma recuperação de preços.

O FTM provavelmente construirá seus ganhos nos próximos dias se conseguir superar o nível de resistência de $0,35. No entanto, uma queda no preço do ativo ainda é uma possibilidade.

Conclusão

Os maiores ganhadores se beneficiam do sentimento positivo dos investidores dentro de seu ecossistema. No entanto, a volatilidade do mercado de criptomoedas pode alterar seu padrão de preço de forma inesperada.

Os traders devem conduzir pesquisas e aplicar técnicas de gerenciamento de risco para se manterem à frente das turbulências do mercado. Alguns métodos populares incluem o trailing stop loss (parada móvel).

Além disso, algumas pré-vendas em andamento oferecem aos investidores a chance de descobrir o próximo rally das criptomoedas e participar de um projeto desde cedo para possíveis ganhos. Inteligência Artificial, Web3 e criptomoedas meme são algumas das principais tendências no espaço das criptomoedas em 2023, provavelmente resultando em ganhos para os investidores.