Decisão judicial abre caminho para processos de segurança infantil contra gigantes de mídia social

Na cidade de Oakland, Califórnia, uma decisão judicial inovadora proferida pela juíza distrital dos EUA, Yvonne Gonzalez Rogers, reverberou pelo mundo da tecnologia e mídia social. Empresas gigantes como Alphabet (Google e YouTube), TikTok, Meta Platforms (anteriormente conhecida como Facebook) e Snapchat foram duramente atingidas por esta determinação que abalou as bases da indústria.

A Meta foi processada por 42 estados pelo vício de jovens em suas plataformas de mídia social.

A decisão rejeitou as suas tentativas de dissipar uma onda de litígios a nível nacional. Estes acusavam as plataformas de aliciar e viciar ilegalmente milhões de crianças.

Assim, com esta decisão, os defensores da segurança infantil podem prosseguir com os seus processos contra as gigantes da tecnologia por violação das normas.

Esta decisão aplica-se a centenas de ações judiciais movidas em nome de crianças que foram vítimas de efeitos na saúde mental, física e emocional. O impacto adverso da exposição a elementos negativos nas plataformas de redes sociais inclui depressão e ansiedade.

Em alguns casos trágicos, as crianças até cometeram suicídio. Portanto, a decisão estabelece um marco significativo na batalha contínua para enfrentar os perigos potenciais da exposição às redes sociais para os jovens usuários.

Os principais advogados dos demandantes, Chris Seeger, Previn Warren e Lexi Hazam, ficaram satisfeitos com a decisão, afirmando:

“A decisão de hoje é uma vitória significativa para as famílias que foram prejudicadas pelos perigos das redes sociais”.

Curiosamente, mais de 140 distritos escolares moveram ações judiciais contra a indústria.

Juiz Gonzalez Rogers rejeita argumentos das empresas

A juíza Gonzalez Rogers, na sua decisão de 52 páginas, rejeitou os argumentos que reivindicavam imunidade com base na Primeira Emenda da Constituição dos EUA, juntamente com a disposição da Lei Federal de Decência nas Comunicações (Seção 230).

As empresas argumentaram que esta seção lhes proporcionava segurança contra responsabilidades caso qualquer conteúdo prejudicial fosse publicado por membros que utilizam suas plataformas.

A juíza concluiu que as reivindicações feitas pelos demandantes estavam além do âmbito do conteúdo de terceiros. Além disso, os réus não conseguiram resolver com sucesso a sua potencial responsabilidade por fornecerem controles parentais defeituosos.

Assim, eles não conseguiram ajudar os usuários das redes sociais a controlar o tempo de uso de tela. Além disso, criaram obstáculos para a desativação de suas contas.

Desse modo, a decisão favorável aos ativistas de segurança infantil traz a possibilidade de incorporar na questão ferramentas de verificação de idade. Essas ferramentas podem alertar os pais quando os filhos acessam plataformas de mídia social.

As plataformas de mídia social têm responsabilidade legal, dizem os juízes

Segundo a juíza Gonzalez Rogers, as plataformas de mídia social são legalmente responsáveis ​​por seus usuários, uma vez que fabricam os produtos. Portanto, eles podem ser usados negligentemente para projetar produtos inseguros.

No entanto, ela também deixou claro que as empresas não têm uma obrigação legal de proteger seus usuários contra danos infligidos por terceiros nessas plataformas. Isso abre espaço para rejeitar algumas das reivindicações.

A decisão, portanto, desafia a Primeira Emenda e a Secção 230, que muitas vezes servem de escudo para as plataformas de redes sociais. Agora, as plataformas podem enfrentar responsabilidade pelos recursos e designs que apresentam, uma vez que, em última análise, são responsáveis pelos danos que possam causar nos usuários mais jovens.

Esta decisão, no entanto, não conclui que as plataformas de redes sociais estejam causando danos às crianças, mas este pode ser um precedente para essa medida. Resta saber como as plataformas de redes sociais respondem à decisão e se adaptam ao desafio, priorizando o bem-estar dos jovens utilizadores.