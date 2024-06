Dell e Nvidia estão construindo uma fábrica de IA para a xAI de Elon Musk

O CEO da Dell confirmou no X que a empresa se unirá à Nvidia para construir uma fábrica de IA para Elon Musk.

A Supermicro também se juntará à força tarefa, construindo metade dos racks que irão para o supercomputador em que a xAI está trabalhando.

Como resultado desta notícia, os preços das ações das três empresas envolvidas no projeto dispararam na semana passada.

As gigantes Dell e Nvidia estão se unindo para construir uma fábrica de IA para a empresa xAI de Elon Musk. A notícia foi confirmada pelo CEO da Dell, Michael Dell, que compartilhou um post no X dizendo que esta iniciativa também irá potencializar o Grok, o chatbot de IA da xAI.

Também é importante notar que há apenas um mês a xAI anunciou que está planejando construir um supercomputador até o outono do próximo ano.

Como exatamente cada empresa contribuirá?

Como o próprio Elon Musk confirmou no X, a Dell vai montar metade dos racks que irão para o supercomputador que a xAI está construindo. A outra metade da unidade será construída pela Supermicro, fornecedora líder de servidores e armazenamento.

Falando no envolvimento da Nvidia, nada foi oficialmente revelado, mas podemos fazer uma estimativa calculada.

No início deste mês, Musk anunciou que o cluster de treinamento xAI 100k Nvidia H100 com refrigeração líquida estará disponível em alguns meses. Portanto, a Dell e a Supermicro provavelmente fornecerão esses sistemas.

O relacionamento da Nvidia com Musk

O relacionamento da Nvidia com Elon Musk vai além do cluster de treinamento refrigerado a líquido H100. Como Musk não está feliz com a eficiência deste modelo, ele provavelmente estaria mirando em um cluster de cerca de 300.000 Nv B200s, o que é o equivalente a 37.500 nós.

Tudo isso seria conectado via NICs ConnectX-8 de 800 Gb/s da Nvidia, que deve ser lançado no próximo verão.

Elon Musk também redirecionou recentemente 12.000 GPUs H100 para a xAI, as quais foram inicialmente programadas para a Tesla. Isso mostra que ele está apostando tudo na Nvidia em sua empresa de IA.

É importante notar, porém, que a reatribuição não significa que a Nvidia não trabalhará mais em carros da Tesla. As GPUs Nvidia ainda serão usadas na fabricação do sistema Full Self-Driving da Tesla.

Outras notícias

Se por um lado Elon Musk está fazendo novas parcerias com Dell, Nvidia e Supermicro, por outro lado, seu relacionamento com a OpenAI está pior do que nunca. Talvez a ponto de não haver reparo.

Elon Musk entrou com uma ação judicial contra a OpenAI por aparentemente se desviar de seu motivo original e violar o “acordo de fundação” que eles tinham. O processo, no entanto, acabou arquivado por razões inexplicáveis ​​depois que a OpenAI o contestou. Provavelmente isso aconteceu porque Elon finalmente percebeu que não poderia vencê-lo depois que a OpenAI divulgou seus e-mails.

Curiosamente, porém, isso pode aproximar Elon Musk da Safe Superintelligence Inc. (SSI) de Ilya Sutskever. Ilya foi um dos cofundadores da OpenAI e recentemente renunciou ao seu posto na OpenAI.

Rumores dizem que a saída repentina de Ilya, assim como de mais alguns altos funcionários, foi por causa de como Sam Altman e OpenAI estão lidando com os desenvolvimentos de IA.

Eles não podiam mais confiar que a empresa se comportaria de maneira responsável e acreditar que Sam Altman está levando a IA e a AGI “longe demais, rápido demais”.

Portanto, pode haver uma colaboração entre SSI e xAI em algum momento no futuro. Afinal, Elon definitivamente não trabalhará mais com a OpenAI depois do que aconteceu entre eles.