DePINs resolvem o problema do alcance e transformam o carregamento de veículos elétricos

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Redes de infraestrutura física descentralizadas (DePINs) expandem a acessibilidade de estações de carregamento de veículos elétricos (VE).

Projetos DePIN como Minima e PowerPod priorizam segurança , escalabilidade e descentralização.

O PowerPod usa blockchain Peaq Layer-1 para criar aplicativos do mundo real.

Os EVs são cruciais para o transporte sustentável, pois reduzem significativamente as emissões de gases de efeito estufa. No entanto, os compradores em potencial permanecem hesitantes devido à infraestrutura de carregamento inadequada, particularmente para viagens de longa distância.

Aliás, um relatório recente da Shell descobriu que os três principais critérios para aumentar a adoção de veículos elétricos são maior autonomia da bateria, maior disponibilidade do carregador e menores custos iniciais de compra.

Continue lendo para descobrir como os DePINs muda o ecossistema de carregamento de veículos elétricos.

Uma mudança radical na adoção de veículos elétricos

Em suma, os DePINs podem unificar a atual rede fragmentada de carregamento de EV e acelerar a adoção de EV. Isso porque as empresas estão combinando a Internet das Coisas (IoT) com blockchain para descentralizar o gerenciamento de carregamento de EV.

O conceito de uma rede de carregamento de VEs eficiente e acessível não é novo. Afinal, cerca de sete anos atrás, a BlockCharge introduziu um protótipo baseado em blockchain para criar um sistema global de carregamento e faturamento. Este sistema permitiria que os proprietários de VEs usassem qualquer ponto de carregamento elétrico com um código de identificação exclusivo.

Uma iniciativa para impulsionar a adoção de EV é o blockchain peaq. Em fevereiro, a startup de tecnologia PowerPod começou a desenvolver um DePIN de carregamento de EV de propriedade da comunidade com peaq como sua espinha dorsal.

O blockchain da camada 1 da peaq permite que qualquer um crie DePINs e dApps para aplicativos do mundo real. A Peaq propôs compartilhamento de carros e hotspots de Wi-Fi comunitários como exemplos iniciais.

Em 12 de agosto, a PowerPod anunciou uma parceria com a empresa de e-motos Mamotor para lançar um NFT inovador de ativos do mundo real. Assim, os detentores de NFTs podem ganhar tokens de utilidade $PT com a eletricidade consumida pelas estações de carregamento Mamotor.

As funcionalidades focadas no DePIN e a estrutura econômica oferecida pela peaq agilizarão significativamente nosso desenvolvimento e implantação. – Ting, cofundador da PowerPod, com sede em Cingapura.

Transformando as redes de carregamento de veículos elétricos

A Minima, uma rede blockchain de camada 1 focada em DePINs, visa acelerar a adoção de EVs descentralizando o gerenciamento de serviços de carregamento. Seu protocolo blockchain é projetado para rodar em dispositivos IoT e smartphones.

Ademais, a Minima alcança segurança e escalabilidade com mais de 50 mil operadores de nós. Ela protege a rede com um algoritmo de criptografia resistente a quantum. A Minima também fez parceria com a Online Payment Platform (OPP) para habilitar interações peer-to-peer (P2P).

Considerações finais

Os DePINs podem se tornar parte da vida diária, fornecendo aos potenciais proprietários de EVs uma experiência de direção mais conveniente e perfeita. Veremos o que acontece nos próximos meses e se esses projetos DePIN impulsionarão a revolução dos EVs.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.