Derrota do Google em processo por monopólio implica a Apple

A decisão contra o Google no processo de violação de leis antitruste nos Estados Unidos deixa também a Apple numa situação difícil: a empresa agora corre o risco de perder seu contrato de US$ 20 bilhões com o Google.

Na semana passada, um juiz norte americano decidiu contra o gigante da tecnologia em um importante caso de antitruste. O veredito condena a empresa de manter um monopólio ilegal sobre o mercado de ferramentas de pesquisa online.

O processo se baseia no fato de que o Google paga empresas como a Apple para configurar de fábrica seu motor de busca como padrão nos equipamentos vendidos. Dessa forma, o gigante tecnológico sustentaria seu monopólio no mercado de busca online.

Nesse acordo, a Apple recebeu a impressionante quantia de US$ 20 bilhões do Google, o que equivale a aproximadamente 36% da receita de anúncios de busca no Safari.

Em princípio, o contrato original entre Google e Apple ainda tem dois anos de vigência. A data prevista para o acordo expirar é setembro de 2026. Para além disso, a Apple tem (ou tinha) a opção de renová-lo.

Procedimentos legais ainda vão ser discutidos

Até o momento, o processo atual serviu apenas para determinar que o Google violou as leis antitruste. Dessa forma, o tribunal poderá apontar ainda novos procedimentos legais para estabelecer quais medidas a empresa precisará tomar para corrigir essa violação. Acredita-se que isso poderá incluir o término do contrato com a Apple.

Ainda assim, o resultado final dessa “fase de reparação” do julgamento pode demorar anos para ser definido. Há também a possibilidade de o Google apresentar apelações à decisão, o que pode prolongar o caso até 2026. Da mesma forma, a Apple pode se beneficiar por ganhar mais algum tempo para se preparar para o fim do contrato bilionário.

Quais são as opções da Apple agora?

Caso o acordo entre Apple e Google seja mesmo terminado, os lucros da Apple podem sofrer uma redução de 4% a 6%. No entanto, a boa notícia é que a Apple tem algumas alternativas para enfrentar essa situação.

Uma das opções seria a de fazer um acordo semelhante com outra ferramenta de pesquisa online. Uma alternativa poderia ser o Bing, da Microsoft, ou até mesmo o motor de busca baseado em inteligência artificial da OpenAI. Sem dúvidas, qualquer uma das duas empresas ficariam muito felizes com a possibilidade de ganhar alguma vantagem sobre o Google.

Por outro lado, se a Apple quiser fugir de futuros problemas regulatórios, ela precisará evitar acordos de exclusividade como esses. Assim, nesse cenário, a empresa poderia concentrar-se mais em adicionar novas tecnologias aos seus dispositivos por meio de outros tipos de parcerias.

Por exemplo, a Apple já integrou a Siri com o ChatGPT e agora está em negociações com o Google para incluir o chatbot Gemini nos iPhones. Outra opção para a Apple seria investir no desenvolvimento de seu próprio motor de busca utilizando a tecnologia da OpenAI.

Sobre o processo contra o Google

O Departamento de Justiça e um grupo de estados norte americanos moveram a ação antitruste contra o Google em 2020. No entanto, o julgamento só teve início em 2023.

A principal acusação é a de que o Google atualmente controla 90% do mercado de buscas e o faz pagando empresas como Apple, Mozilla e Samsung para configurar de fábrica seu motor de busca como padrão nos dispositivos vendidos.

Segundo os reguladores, isso prejudica a concorrência saudável no mercado e é injusto para os rivais do Google, que são empresas muito menores e com recursos limitados.

O monopólio do Google na indústria de buscas também significa que a empresa domina o mercado de anúncios patrocinados, ampliando ainda mais a diferença entre o Google e os outros concorrentes.

O Google discorda da acusação de monopólio ilegal e já anunciou que vai recorrer da decisão.

“Essa decisão reconhece que o Google oferece o melhor motor de busca, mas conclui que não deveríamos ter permissão para torná-lo facilmente acessível.” – Kent Walker, presidente de assuntos globais do Google.