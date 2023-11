Drex: moeda digital brasileira completou 500 operações com sucesso

De acordo com o Banco Central do Brasil, o projeto-piloto do Drex, a moeda digital brasileira, completou 50 dias de simulações, com 500 operações fechadas com sucesso. O Drex tem como objetivo principal democratizar o acesso a serviços financeiros, como crédito, investimentos e seguros.

O Drex, que também ficou conhecido como o “real digital”, será a moeda brasileira elaborada de maneira mais adequada para transações digitais. Desde o final de julho, 11 instituições financeiras que participam do projeto piloto, vem realizando diversos tipos de operações simuladas, tanto no atacado quanto no varejo. Inclusive a primeira emissão de títulos públicos na plataforma Drex aconteceu no mês de setembro.

Mas o que é o Drex?

Segundo o Banco Central na página dedicada ao Drex, a Plataforma Drex é um ecossistema de registro distribuído (em inglês Distributed Ledger Technology – DLT). Isso significa que os intermediários financeiros regulados converterão saldos de depósitos à vista e em moeda eletrônica em Drex. Dessa forma, os clientes terão acesso a vários serviços financeiros inteligentes.

Em outras palavras, o Drex de varejo, que será a versão utilizada pela população, permitirá o acesso a diversos tipos de transações financeiras seguras. Como é baseada na tecnologia blockchain, a plataforma pretende facilitar as transações entre pessoas e empresas. Por exemplo, a Plataforma Drex permite a liquidação de ativos digitais e contratos inteligentes com a moeda Drex de atacado, emitida diretamente pelo Banco Central.

Qual a previsão para o Drex estar disponível?

A princípio, a plataforma Drex está prevista para o final de 2024. Como mencionado anteriormente, o projeto se encontra em fase de testes, contando com 16 consórcios para participar do projeto-piloto. Os sistemas estão sendo construídos e serão acoplados ao Hyperledger Besu, tecnologia compatível com o Ethereum, rede por trás da segunda maior cripto do mercado.

Quando os sistemas estiverem finalizados, será possível o desenvolvimento de produtos financeiros e soluções tecnológicas dentro da plataforma Drex. Contudo, o Banco Central informou recentemente que a primeira fase do Drex está com atraso de três meses. O cronograma previa o final da etapa de testes em fevereiro de 2024, porém, foi adiada para o mês de maio.

De acordo com o coordenador da iniciativa no BC, Fabio Araujo, o atraso se deve a demora na inclusão de participantes e questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Mesmo diante do atraso no cronograma, a previsão para que o Drex esteja disponível aos cidadãos permanece entre o final de 2024 e início de 2025.

O Drex será uma criptomoeda?

Ainda segundo o coordenador do Drex no Banco Central executivo, Fabio Araujo, o Drex não será uma criptomoeda, mas sim a moeda brasileira elaborada de maneira mais adequada para transações digitais. Isso significa que serviços financeiros serão executados com maior segurança e facilidade, graças ao uso de carteiras digitais e contratos inteligentes.

E completa, a proposta do Banco Central é ampliar as possibilidades para lidar com o dinheiro, sendo o Drex um avanço tecnológico neste sentido.

“A gente espera que o real digital [Drex] permita que os produtos que hoje já são oferecidos sejam ofertados em maior variedade e direto na necessidade da pessoa, conversando com Open Finance para acessar outros serviços e a custos mais baratos”, – disse Fabio Araujo.

Com isso, entende-se que a ideia do Drex vem seguindo a mesma linha do Pix, que tem transformado os serviços financeiros no Brasil, ao liderar os pagamentos no varejo e reduzir os desafios e os custos associados à transferência de dinheiro.