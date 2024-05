Elon Musk afirma que, em breve, IA substituirá muitos empregos

Durante o VivaTech 2024 em Paris, Elon Musk disse que a IA em breve substituirá a maioria dos empregos.

Ao mesmo tempo, ele afirmou que não é tão catastrófico quanto parece.

Embora Elon Musk esteja intimamente associado à IA, outros estudos sugerem que a IA pode não ser uma ameaça imediata.

Conhecido por suas declarações polêmicas, Musk surpreendeu ao proferir um comentário que, embora instigante, também pode causar apreensão. Durante o VivaTech 2024, participando remotamente através de uma webcam, ele afirmou que a IA em breve tornará todos os nossos empregos obsoletos.

Para ele, no futuro, o trabalho se tornará opcional: se alguém quiser trabalhar por hobby ou paixão, ótimo, mas não será mais uma necessidade, pois a IA e os robôs fornecerão todos os bens e serviços necessários.

No entanto, Musk também ressaltou que a situação não é tão sombria quanto parece. Ele mencionou a necessidade de um “Rendimento Universal Elevado” para que esse sistema funcione.

Embora não tenha elaborado sobre o que exatamente isso significa, é diferente do conceito de “Rendimento Básico Universal”, pois implicaria em uma renda substancial para todos, independente do trabalho.

Além disso, Musk tranquilizou o público ao afirmar que certos empregos, especialmente aqueles que exigem criatividade e inteligência emocional, como artistas, profissionais de saúde mental e professores, manterão sua relevância. Ele enfatizou que, mesmo sem a presença humana em muitos empregos, os serviços essenciais continuarão sendo oferecidos pela IA e pelos robôs.

As previsões de Musk são válidas?

Apesar das preocupações levantadas por Musk, é importante considerar outras perspectivas. Enquanto ele é um dos críticos mais proeminentes do rápido avanço da IA, estudos recentes sugerem que a ameaça imediata pode não ser tão grave.

Por exemplo, pesquisadores do MIT descobriram que muitos locais de trabalho estão se adaptando à IA de forma mais lenta do que se esperava. Além disso, a escassez de recursos, como energia e chips, pode limitar o crescimento da IA para fins comerciais em larga escala no futuro previsível.

Em relação à Neuralink, a empresa de Musk que alcançou marcos revolucionários na medicina, ele destacou o desenvolvimento de um chip cerebral que permite aos usuários controlar um computador apenas com o pensamento. Embora promissora, a aplicação prática dessa tecnologia ainda está em estágios iniciais.

Em suma, enquanto Musk traz à tona preocupações legítimas sobre o impacto da IA no mercado de trabalho, é fundamental considerar uma variedade de perspectivas e continuar acompanhando de perto o desenvolvimento dessa tecnologia e suas ramificações para a sociedade.