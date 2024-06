Elon Musk ameaça proibir dispositivos Apple em suas empresas

Depois que a Apple anunciou em seu evento WWDC 2024 que estava se unindo à OpenAI, Elon Musk ameaçou banir os dispositivos Apple de suas empresas por meio de uma série de postagens no X.

Segundo Elon, integrar-se ao OpenAI significa abrir mão da segurança e privacidade dos seus dados. Ele não acredita que a Apple seja capaz de garantir que a OpenAI proteja seus usuários.

No entanto, parece que os temores de Musk podem ser um pouco exagerados. A Apple não está integrando profundamente as ferramentas OpenAI em seus dispositivos. A Siri só acessará o ChatGPT se um usuário solicitar explicitamente.

Elon Musk está insatisfeito mais uma vez, desta vez com a nova colaboração entre Apple e ChatGPT da OpenAI, que acabou anunciada na WWDC 2024 na segunda-feira (10 de junho).

Musk postou uma série de tweets no X, afirmando que se essa colaboração for concretizada, ele banirá os dispositivos Apple de suas empresas (ele é dono da Tesla, X (Twitter) e SpaceX). Ele chamou isso de “uma violação de segurança inaceitável”.

Além do mais, a proibição não se limitará apenas aos dispositivos de escritório, pois também será aplicável a visitantes que transportem dispositivos Apple. “…os visitantes devem deixar seu dispositivo Apple na porta, onde ficarão armazenados em uma gaiola de Faraday”, disse Elon Musk.

Nota: Uma gaiola de Faraday é um invólucro de metal aterrado usado para bloquear ondas eletromagnéticas.

Compreendendo o problema de Elon Musk com a OpenAI

Pelos seus tweets, parece que Elon Musk não confia na OpenAI com os dados do usuário. Em um de seus muitos tweets, ele escreveu

“A Apple não tem ideia do que realmente está acontecendo quando entrega seus dados à OpenAI. Eles estão vendendo você rio abaixo”.

Elon Musk acrescentou então que é “evidentemente absurdo” que a Apple não consiga criar sua própria IA, mas possa ousar o suficiente para garantir que a OpenAI protegerá os dados dos usuários da Apple.

O mais interessante aqui é que Elon Musk é, na verdade, um dos cofundadores da OpenAI e um de seus maiores investidores.

No entanto, nos últimos anos, a relação entre Elon Musk e Sam Altman mudou, especialmente depois de Musk ter processado a OpenAI por alegadamente violar a visão original da empresa e deixar de ser uma organização sem fins lucrativos focada na investigação.

Em resposta a isso, Altman rejeitou essas alegações, chamando-as de “fictícias” e “frívolas” e até sugeriu que Musk poderia estar com ciúmes porque não faz mais parte da OpenAI.

Existe alguma verdade no que Elon Musk está dizendo?

No entanto, até agora, parece que a reação de Musk pode ser um pouco exagerada. Ele pode ter interpretado mal os termos da parceria Apple-OpenAI.

Isso porque a OpenAI (ChatGPT 4.0, para ser mais preciso) não está profundamente integrada aos dispositivos Apple, como afirma Elon Musk. Na verdade, é assim que vai funcionar:

Quase todas as perguntas que os usuários da Apple fazem ao Siri são processadas no dispositivo usando modelos proprietários da Apple.

Se certas dúvidas forem muito complexas ou fora do nível de especialização dos modelos da Apple, elas serão enviadas para fora.

No entanto, “fora” não precisa necessariamente ser o ChatGPT . As consultas podem ir para um modelo maior baseado em servidor, que é construído em servidores personalizados da Apple usando o Apple Silicon. Isso é o que a Apple chama de “computação em nuvem privada”.

Somente quando você fizer uma pergunta à Siri que o ChatGPT está mais bem equipado para responder, suas dúvidas irão para os modelos da OpenAI.

Usuário de dispositivos Apple precisam aceitar o chatGPT

É importante notar que o consentimento dos usuários se faz necessário antes que suas consultas sejam enviadas ao ChatGPT – todas as vezes. Veja como será:

A OpenAI acrescentou a isso e disse que incorporou as proteções de privacidade para garantir que os dados do usuário estejam seguros.

Os endereços IP provenientes de dispositivos Apple (através de Siri e Writing Tools) ficam ocultados e as perguntas feitas pelos usuários não ficam armazenadas nos servidores da OpenAI. A Apple também não armazenará nenhum dos seus dados, ou seja, caso você use sua computação em nuvem privada.

Embora ainda não tenhamos visto como essa colaboração resultará na prática, muitos especialistas do setor acreditam que a abordagem da Apple é consciente da privacidade. A maioria dos dados se processa no próprio dispositivo e os usuários só podem que contar com o ChatGPT para alguns tópicos selecionados – e isso também somente quando concederem permissão à Siri para fazê-lo.

Falando da ameaça de Elon Musk de proibir os dispositivos Apple, só o tempo dirá se ele seguirá as suas palavras com ações, porque não se pode argumentar que o seu histórico até agora está repleto de ameaças selvagens e promessas quebradas.