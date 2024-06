Elon Musk desiste de seu processo contra a OpenAI após uma longa batalha legal de 3 meses

Depois de quase três meses, Elon Musk finalmente desistiu do processo contra a OpenAI, no qual acusava a empresa de violar seu acordo de fundação.

Curiosamente, Elon Musk não citou nenhuma razão por trás desta mudança repentina de opinião.

A batalha feroz da OpenAI contra este processo pode ser uma das razões.

Elon Musk desistiu do processo contra a OpenAI e seu CEO Sam Altman. Na terça-feira (11 de junho), os advogados de Musk agiram para dar início ao procedimento, marcando o fim da batalha judicial que se arrastava desde março.

Caso você não saiba, Elon Musk é cofundador da OpenAI. No processo, ele alegou que tinha um “acordo de fundação” com a OpenAI, todavia, a empresa de IA o estava violando.

Elon Musk também acrescentou que, ao fazer parceria com a Microsoft, a OpenAI está se desviando de sua visão original, que era ser uma organização de IA sem fins lucrativos focada em pesquisa.

Elon Musk também buscou um julgamento com júri e queria que a OpenAI devolvesse qualquer lucro obtido com o negócio.

No entanto, a razão por trás da mudança repentina de opinião de Elon é desconhecida, mas sempre podemos especular. Aqui estão alguns motivos possíveis:

Razão #1

Uma razão muito possível pode ser que Musk percebeu que não iria ganhar este caso. Depois que a OpenAI tornou públicos seus e-mails anteriores (mais sobre isso depois) por meio de um blog, não havia como suas reivindicações serem aceitas no tribunal.

Razão #2

Esta razão pode parecer um pouco rebuscada, mas ainda é possível. Apenas alguns dias atrás, Elon Musk criticou a parceria Apple-OpenAI (que foi anunciada na WWDC24 da Apple) e disse que não se pode confiar a esta última os dados do usuário.

Elon chegou ao ponto de ameaçar banir dispositivos Apple em suas empresas se a OpenAI estiver profundamente integrada à Apple.

Talvez Musk sentisse que se tivesse um processo legal em curso contra a OpenAI e, ao mesmo tempo, criticasse abertamente a sua parceria, poderia parecer que tinha uma vingança pessoal contra a empresa, o que poderia tornar os seus argumentos ignorados.

A percepção pública de que Musk tem uma questão pessoal a resolver com a OpenAI é muito possível, considerando que ele foi um membro fundador da OpenAI e um de seus maiores investidores. Aliás, é válido ressaltar que agora ambos estão competindo entre si no espaço de IA.

No entanto, é importante notar que isso nada mais é do que especulação. Elon Musk e sua equipe não estavam disponíveis para fazer comentários e, até que o façam, não saberemos ao certo o que exatamente motivou essa decisão.

O que a OpenAI disse em resposta?

A OpenAI foi rápida em reagir ao processo e chamou-o de “incoerente” e “frívolo”. Além disso, também solicitou ao tribunal que arquivasse o caso imediatamente, uma vez que era infundado.

Em primeiro lugar, a OpenAI deixou bem claro que não existia nenhum “acordo de fundação” ou qualquer outro acordo, aliás, entre Elon Musk e a empresa.

Em seguida, a OpenAI publicou um blog que incluía vários e-mails anteriores de Elon Musk, onde ele escreveu que é hora da empresa se concentrar em obter algum lucro para financiar os recursos computacionais necessários para atingir seus objetivos de IA.

A liderança da OpenAI ficou bastante insatisfeita com a forma como as coisas aconteceram com Musk. Depois de serem processados, eles publicaram um post e disseram:

“Estamos tristes por ter chegado a esse ponto com alguém que admiramos profundamente – alguém que nos inspirou a almejar mais alto, depois nos disse que iríamos falhar, abriu um concorrente e depois nos processou quando começamos a fazer progressos significativos em direção à missão da OpenAI sem ele.”

Só porque a OpenAI está livre desta vez não significa que as afirmações de Musk eram todas infundadas, porque ele não é o único a questionar as atitudes sedentas por lucro da OpenAI.

Recentemente, uma série de executivos de alto nível deixaram a OpenAI. Enquanto alguns saíram de boca fechada, outros revelaram que era porque a OpenAI está priorizando o lucro em vez do desenvolvimento seguro e sustentável da IA.

Em resposta a isso, a OpenAI estabeleceu um novo comitê de segurança que cuidará da segurança do produto. Mas ainda não se sabe quão eficaz será esse comitê e se a OpenAI pode realmente ser considerada uma empresa de IA que prioriza a segurança.