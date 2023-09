Elon Musk diz ter negado acesso da Ucrânia ao Starlink, evitando assim um ataque à Rússia

Elon Musk, CEO da SpaceX e homem mais rico do mundo, disse recentemente que sua empresa impediu um ataque militar da Ucrânia à Rússia ao negar acesso ao Starlink aos ucranianos.

O Starlink é uma tecnologia de internet banda larga da SpaceX que fornece acesso à internet para muitos países em todo o mundo. Musk afirmou que agiu para evitar contribuir com um ato de guerra em grande escala entre a Rússia e a Ucrânia.

Elon Musk receia se associar a uma guerra em grande escala

O bilionário alega que retirou os serviços da Starlink na região da Ucrânia quando o governo do país estava prestes a atacar equipamentos militares russos.

O primeiro jornal a relatar a notícia foi a CNN. Eles citaram uma futura biografia de Musk, que está sendo escrita pelo jornalista Walter Isaacson. No livro de Walter Isaacson, Musk relembra um incidente de 2022 no qual a Ucrânia tentou atacar navios militares russos na costa da Crimeia.

Assim, segundo ele, os drones navais e navios que teriam executado o ataque estavam conectados à Starlink. No entanto, o serviço de internet via satélite não estava funcionando na região naquela época, como Musk mais tarde afirmou em sua plataforma X.

Dessa forma, este acontecimento destaca o elevado risco que os órgãos governamentais enfrentam ao depender de serviços de terceiros para implementar políticas de guerra.

Um exemplo semelhante é o caso do Grupo Wagner, uma empresa militar privada que agiu de forma independente em relação a Moscou. Provavelmente motivados pelo julgamento de seu líder. No entanto, vale ressaltar que o Grupo Wagner era um aliado das forças militares russas antes desse incidente.

Apesar de o Starlink ter desempenhado um papel crucial em diversas operações militares, não é necessário ser um especialista em foguetes para questionar a afirmação de Musk de que isso se assemelharia a um “pequeno Pearl Harbor”.

Para ele, a decisão da Rússia de invadir a Ucrânia parece ser semelhante ao que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda Guerra Mundial

Além disso, é importante notar que as perspectivas de conflito de Musk não devem ser consideradas o único critério para determinar como o Starlink foi utilizado em situações de combate.

Mykhailo Podolev, um conselheiro do gabinete do Primeiro-Ministro da Ucrânia, compartilhou sua opinião observando que, às vezes, um erro não é apenas um erro, mas algo mais do que isso.

Dessa forma, ele argumentou que, ao tentar evitar que drones ucranianos destruíssem uma parte da frota militar russa, ao negar o acesso da Ucrânia ao Starlink, ele acabou auxiliando a mesma frota militar inimiga a lançar mísseis Kalibr contra cidades ucranianas.

Podolev afirmou ainda que civis e crianças estão morrendo, e isso é um efeito resultante do ego e da ignorância.

Em suas palavras:

“Os navios de guerra russos que Musk pessoalmente salvou continuaram a assassinar civis ucranianos. Eles bombardearam portos e armazéns de grãos cheios de alimentos, muitos destinados aos pobres do mundo. O verdadeiro sangue está nas mãos de Musk.”

Além disso, outra figura importante, o ex-campeão mundial de xadrez Garry Kasparov, também se pronunciou sobre o assunto, dizendo: