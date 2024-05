Elon Musk lança Starlink da SpaceX na Indonésia para avançar a saúde remota – Fiji também recebe Starlink

No domingo (19 de maio), o CEO da SpaceX, Elon Musk, junto com o Ministro da Saúde da Indonésia, Budi Gunadi Sadikin, lançou o serviço de internet via satélite Starlink para o setor de saúde do país. O lançamento tem como objetivo melhorar os serviços de saúde em áreas remotas da ilha.

Este é um grande momento para a Indonésia, que há anos tenta persuadir Elon Musk a investir no país. Anteriormente, a Indonésia estava tentando fechar um acordo com a Tesla sobre investimentos em baterias.

O governo indonésio também estava tentando garantir um acordo separado com a SpaceX para fornecer internet rápida em localidades remotas do país. Agora que isso finalmente está acontecendo via Starlink, tanto Musk quanto os ministros indonésios acreditam que isso mudará completamente a vida dos 270 milhões de indonésios.

Até agora, o serviço foi lançado em 3 centros de saúde: 2 em Bali e 1 em Aru.

Vale notar que, das 10.000 clínicas de saúde no país, mais de 2.700 ainda enfrentam dificuldades devido à falta de acesso à internet.

Quando questionado sobre quem poderá utilizar o recém-instalado serviço Starlink, Budi Arie Setiadi, Ministro das Comunicações da Indonésia, afirmou que, apesar de já estar disponível comercialmente, o serviço será primeiramente destinado a regiões periféricas e subdesenvolvidas.

💡Atualização importante: as mais de 300 ilhas da República de Fiji agora têm acesso ao Starlink. A conta oficial do Starlink no X (antigo Twitter) anunciou a notícia via tweet nesta manhã. Fiji tornou-se o 99º território a receber o Starlink.

A cerimônia de domingo

Elon Musk embarcou para Bali para o evento, recebendo um colar de flores em uma clínica de saúde comunitária em Denpasar, a capital provincial de Bali.

Durante a cerimônia, ele conduziu um teste de velocidade do serviço com vários profissionais de saúde das regiões mais remotas do país, incluindo Aru, a região mais isolada e carente da Indonésia.

Exibiram um vídeo de apresentação no lançamento, demonstrando como a conectividade de internet de alta velocidade melhorou a entrada de dados em tempo real. Isso, consequentemente, auxiliará na abordagem de desafios médicos de forma mais eficaz.

Por exemplo, uma conexão de internet mais rápida facilitará a comunicação entre diferentes centros de saúde. Portanto, se precisarem enviar um relatório ou solicitar assistência, poderão fazer isso facilmente.

No final do dia, a SpaceX e o governo indonésio assinaram outro acordo, no qual a empresa de tecnologia se comprometeu a trabalhar para melhorar a conectividade nos setores de saúde e educação do país.

O que Musk tem a dizer sobre essa colaboração?

O lançamento do serviço de internet Starlink na Indonésia vai além apenas dos cuidados de saúde. Sim, facilitará a disponibilização de serviços de saúde nas áreas mais remotas do país, mas, ao mesmo tempo, também pode tornar a educação acessível a todos.

Estou muito animado em levar conectividade a lugares com baixa conectividade. Se você tem acesso à internet, pode aprender qualquer coisa.

– Elon Musk

Musk também acrescentou que as pessoas na Indonésia podem usar essa oportunidade para vender seus serviços online e abrir seus negócios para o mercado global. Não há como negar que a internet de alta velocidade traz consigo oportunidades ilimitadas.

O que vem a seguir para a Starlink?

O próximo passo é o 10º Fórum Mundial da Água (uma iniciativa para abordar a crise global de água e questões de saneamento), que Musk deve discursar na segunda-feira junto com o presidente Joko Widodo.

Além da Indonésia, há outros dois países do Sudeste Asiático, Maldivas e Filipinas, onde a Starlink já está disponível. Além disso, os serviços deles dominam fortemente na Ucrânia, onde se aplicam em operações militares, hospitais, negócios e serviços de ajuda humanitária.

Dos 7.500 satélites que orbitam a Terra, quase 60% são da Starlink, tornando-a uma das principais empresas do setor.

Falando de outros projetos, o lançamento da Starlink é o primeiro passo para uma colaboração entre Elon Musk e a Indonésia. No entanto, não há sinais de que a Tesla virá para a Indonésia tão cedo.

Quando questionado sobre isso, Musk disse que este evento é focado exclusivamente na Starlink e em como ela pode beneficiar as localidades remotas da Indonésia. No entanto, ele também disse que é “muito provável” que suas empresas invistam no país.