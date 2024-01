Elon Musk pretende arrecadar US$ 6 bilhões para impulsionar o crescimento de sua startup de IA

Elon Musk, empresário que recentemente perdeu o posto de mais rico do mundo, estabeleceu uma meta elevada na última rodada de arrecadação de fundos para sua nova empresa de inteligência artificial.

De acordo com um novo relatório do Financial Times, Musk está procurando garantir US$ 6 bilhões em novos financiamentos para sua startup XAI.

Esta enorme meta reflete as ambições de Musk de expandir agressivamente a XAI e competir nos níveis mais altos do aquecido setor de IA. Também mostra sua determinação em desafiar players líderes como a OpenAI, que recentemente atingiu uma avaliação de US$ 29 bilhões graças ao seu popular chatbot ChatGPT.

Valuation altíssimo à medida que os investidores apostam em IA

Com uma avaliação proposta de US$ 20 bilhões, a XAI ainda seria ofuscada pelo tamanho da OpenAI. Mas mostra o apetite dos investidores em pagar preços elevados para apoiar os líderes da Inteligência Artificial.

Para uma startup com menos de um ano de existência, um possível preço de US$ 20 bilhões de dólares ilustra as previsões de crescimento que estão sendo feitas às empresas de inteligência artificial.

Os principais apoiadores apostam que estas empresas de IA irão um dia gerar receitas imensas a partir de tecnologias transformadoras. Portanto, para realizar esta enorme rodada de arrecadação de fundos, Musk tem se reunido com investidores asiáticos.

Sua equipe teria abordado escritórios influentes em Hong Kong, na esperança de que eles financiem o crescimento da XAI.

Mas eles também visam fundos no Oriente Médio, como potenciais financiadores. Ademais, a XAI tem o Morgan Stanley coordenando seu esforço de arrecadação de fundos. O banco de investimento ajudou Musk a financiar sua bem-sucedida aquisição do Twitter no ano passado.

Em comparação com o US$ bilhão de dólares que a XAI pretendia inicialmente arrecadar, este novo objetivo de US$ 6 bilhões de dólares representa um aumento exponencial.

Isso reflete a necessidade de Musk de escalar as operações rapidamente para competir com a ascensão meteórica da OpenAI. Depois de cofundar a OpenAI em 2015, Musk se desentendeu com outros fundadores e saiu da empresa em 2018.

Ele lançou o XAI anos depois, quando recursos de IA, como chatbots, cativaram o Vale do Silício. A XAI fez barulho no ano passado com o lançamento de seu rival do ChatGPT, apelidado de Grok.

Musk está lutando contra a OpenAI em meio à instabilidade do mercado

Com a OpenAI dominando as manchetes, Musk está ansioso para expandir o poder computacional e o alcance de sua startup.

Uma nova infusão massiva de financiamento pode ajudar a turbinar as capacidades da XAI em processamento de linguagem natural e algoritmos de aprendizado de máquina. Com a OpenAI avançando rapidamente graças ao apoio da Microsoft, Musk não pode se dar ao luxo de ficar muito atrás.

Buscar mais de US$ 6 bilhões em um ambiente incerto de financiamento de startups é uma atitude agressiva.

No entanto, apesar da instabilidade nos mercados públicos, o investimento de risco nas principais startups de IA continua a bater recordes.

A promessa da inteligência artificial geral superou o nervosismo econômico mais amplo. Nos últimos meses, grandes empresas de IA como a Anthropic levantaram centenas de milhões em novo capital.

Além disso, a Microsoft também continua investindo dinheiro na OpenAI, liderando uma rodada de investimentos de US$ 10 bilhões no ano passado.

À medida que as capacidades da IA ​​avançam vertiginosamente, aproximamo-nos cada vez mais de tecnologias antes confinadas à ficção científica. As empresas líderes estão competindo para rentabilizar a IA através de aplicações revolucionárias do mundo real.

Musk pretende consolidar a XAI como um titã na pesquisa e comercialização de inteligência artificial. Com suas abundantes habilidades de arrecadação de fundos, podemos esperar que a XAI expanda agressivamente seu alcance em todos os setores nos próximos anos.