Elon Musk promete US$ 45 milhões por mês para apoiar a campanha presidencial de Trump

Logo após a tentativa de assassinato de Trump no comício na Pensilvânia, Musk postou em sua conta X e disse que agora estava oficialmente apoiando Trump.

Anteriormente, Musk havia expressado sua antipatia por Joe Biden e dito que não faria doações para nenhum candidato.

Agora, porém, ele já fez uma doação “considerável” a favor de Trump e está planejando doar US$ 45 milhões todo mês para um PAC que apoia a campanha presidencial de Donald Trump.

Elon Musk divulgou publicamente seu apoio a Donald Trump, logo após este último sobreviver por pouco a um tiro em um comício na Pensilvânia no sábado.

Trump foi logo levado para fora do palco por membros do Serviço Secreto e está atualmente no hospital. No entanto, seu porta-voz confirmou que ele ficará bem. Infelizmente, um espectador no comício foi atingido e morreu no local, enquanto outro espectador está em estado crítico.

Enquanto tudo isso acontecia, Elon Musk acessou sua conta no X e postou: “Eu apoio totalmente o presidente Trump e espero sua rápida recuperação”.

Em um tweet separado, Musk postou a foto icônica onde Trump é visto levantando o punho no ar com a bandeira dos EUA ao fundo e membros do Serviço Secreto tentando tirá-lo do palco.

Elon Musk também comparou Donald Trump a Theodore Roosevelt, que também sobreviveu a uma tentativa de assassinato enquanto fazia campanha para o cargo de presidente em 1912. “A última vez que a América teve um candidato tão forte foi Theodore Roosevelt”, disse Musk em um tweet.

Musk agora está planejando doar US$ 45 milhões por mês para um PAC que apoia a campanha presidencial de Donald Trump. Outro relatório sugere que Musk já fez uma doação pró-Trump. No entanto, o valor dessa doação é desconhecido.

É importante notar, no entanto, que antes do incidente do assassinato, Elon Musk não apoiava Trump abertamente. Ele deixou claro, no entanto, que não quer que Joe Biden retorne à Casa Branca.

Ao mesmo tempo, Musk declarou que não doaria para outros candidatos. Isso não foi nenhuma surpresa porque, por muito tempo, ele se identificou como um “centrista”.

Por que Musk está apoiando Trump agora?

A antipatia de Elon Musk por Joe Biden é um dos segredos mais abertos e razões para seu apoio a Trump. No entanto, isso não é tudo.

Trump já havia anunciado que, se ganhasse a presidência neste ano, imporia uma grande tarifa sobre veículos fabricados por empresas chinesas de carros elétricos no México.

Agora, não é segredo que a própria empresa de carros elétricos de Elon Musk, a Tesla, tem lutado para competir com seus rivais chineses nos últimos trimestres. Recentemente, a Tesla anunciou seu quarto recall de cybertruck.

Os fabricantes de carros chineses não estão apenas oferecendo tecnologia avançada, mas também estão fazendo isso por um preço muito mais barato. Naturalmente, as pessoas estão sendo atraídas por essas alternativas acessíveis, enquanto a Tesla está ficando para trás.

Então, se Trump vencer a eleição este ano e permanecer fiel à sua promessa, as vendas da Tesla receberão um grande impulso.

Outro motivo importante, acredito, é a posição muito reverenciada de Elon Musk pela liberdade de expressão. Após a tentativa de assassinato de Trump, ele foi até o X e atacou brutalmente a grande mídia dos EUA por sua exibição patética de jornalismo. As casas de mídia não mencionaram palavras como “assassinato” ou “demissão” em sua cobertura. Isso não caiu bem para Musk.

No entanto, menciono isso como uma possível razão, e não uma definitiva, porque a indignação de Musk com a mídia pode muito bem ser uma maneira sutil de promover notícias sobre o X.

Suporte mútuo para criptomoedas

Além do mais, tanto Trump quanto Musk são fervorosos apoiadores das criptomoedas. Em maio deste ano, a dupla se envolveu em uma discussão sobre política cripto.

Musk também deveria falar na convenção republicana, de acordo com uma fonte não identificada. No entanto, nada foi confirmado sobre isso ainda.

Além disso, Trump anunciou que estará disposto a aceitar doações para sua campanha na forma de criptomoeda. Sua arrecadação de fundos em criptomoeda já ultrapassou US$ 3 milhões no segundo trimestre.

Acredita-se que, ao apoiar as criptomoedas, Donald Trump esteja tentando conquistar os eleitores jovens, que estão cada vez mais confiando em ativos digitais para investimentos.

Elon Musk também tem sido bastante aberto sobre seu fascínio por criptomoedas nos últimos anos. Ele também não se esquivou de mostrar sua influência em sua preferida, a memecoin “Dogecoin”.

Conclusão

Para Musk, apoiar um candidato presidencial que compartilha visões semelhantes e pode contribuir para o desenvolvimento das criptomoedas nos EUA (como Trump prometeu) faz todo o sentido.

Para Donald Trump, por outro lado, a amizade e o apoio de uma das pessoas mais ricas e influentes do planeta parece uma boa oferta, não é?