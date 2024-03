Elon Musk se prepara para criar um aplicativo de Smart TV para X

Elon Musk está se preparando para ingressar no mercado de streaming de vídeos de formato longo com um aplicativo do X. Ele será projetado especificamente para smart TVs. Este movimento coloca Musk diretamente em competição com gigantes estabelecidos, como o YouTube. Isso, enquanto ele busca expandir ainda mais o alcance e a influência de sua plataforma.

O aplicativo do X foi recentemente atualizado para oferecer recursos avançados. Incluindo chamadas de vídeo e áudio, com planos futuros para integração de pagamentos e mensagens. Prometendo uma experiência de entretenimento multimídia mais interativa e envolvente para os usuários.

A iniciativa de Musk começará com uma integração inicial nos sistemas operacionais Fire OS e Tizen OS, ambos da Amazon. Além disso, conta com planos de expansão para outras plataformas, incluindo Google TV e Apple TV. Isso se o lançamento inicial for bem-sucedido.

Essa estratégia demonstra a ambição de Musk em diversificar os serviços oferecidos pelo X. Capitalizando sua tecnologia avançada e adaptando-se às preferências em constante evolução do consumidor no cenário do entretenimento digital.

Musk confirmou o avanço do X neste novo mercado

A notícia veio à tona por meio de um relatório da Fortune que dizia que Elon Musk está planejando lançar um aplicativo de TV para o X que será semelhante ao aplicativo de TV do YouTube. A informação veio de uma fonte não identificada, alegando que se trata de um movimento estratégico para competir com o Google (dono do YouTube).

Todavia, a notícia mencionada foi confirmada pelo próprio Elon Musk por meio de uma postagem no X com a legenda de um simples “Em breve” e uma imagem mostrando o aplicativo X TV na tela. Segundo relatos, o aplicativo será lançado dentro de uma semana e, conforme afirma a Fortune, terá recursos semelhantes aos do YouTube.

Estatísticas exaustivamente pesquisadas do YouTube revelam que é um dos aplicativos de streaming de vídeo mais populares, com mais de 3 bilhões de usuários ativos. Além disso, quando se trata de audiência de TV inteligente, quase não há concorrência. Isso significa que há muito espaço para o X se mexer. Afinal, como usuário final, eu certamente apreciaria algumas opções.

O recurso Airplay da Apple permitirá que os usuários do iPhone transmitam vídeos diretamente do aplicativo móvel do X para suas TVs. Assim, mesmo quem não tiver o aplicativo de TV dedicado do X poderá curtir os vídeos do X na tela grande.

Isto não só permitirá ao gigante das redes sociais aceder a mercados inexplorados, mas também lhe dará uma vantagem sobre o YouTube e outros serviços de streaming de TV.

O que levou à mudança repentina de planos de Elon Musk?

Embora uma mudança para streaming de vídeo possa parecer errática, não deve ser uma surpresa para ninguém que acompanha as mudanças no X. Desde que Musk adquiriu a empresa, ele tem apresentado o aplicativo de mídia social como um “aplicativo para tudo”.

Pelo mesmo motivo, ele adicionou um novo recurso em outubro do ano passado, permitindo que usuários do plano premium fizessem chamadas de áudio e vídeo no X. Este recurso foi disponibilizado recentemente para todos os usuários X, incluindo contas não verificadas.

Os usuários X agora também podem adicionar conteúdo de formato longo e editar postagens depois de carregadas.

De acordo com os planos de Musk, o X em breve se transformará em um “super app”, permitindo aos usuários enviar mensagens e fazer pagamentos sem a necessidade de usar nenhum outro aplicativo.

As pessoas responderam bem às adições que encorajaram a empresa a lançar um aplicativo de TV dedicado. Na verdade, para fortalecer ainda mais sua posição como plataforma “pioneira no vídeo”, o X está criando parcerias com nomes como o ex-comentarista da Fox, Tucker Carlson, e o ex-âncora da CNN, Don Lemon.

Um movimento ambicioso ou necessário?

A reformulação do Twitter por Musk tem um propósito muito claro – aumentar a receita da empresa. Embora esse seja certamente o objetivo de toda empresa, no caso do X, trata-se mais de sobrevivência.

Desde a aquisição por parte de Musk, o X tem lutado para reter anunciantes antigos. Além disso, a empresa sofre com ações judiciais, uma após a outra, que drenaram muito da empresa.

Por exemplo, quatro ex-executivos do Twitter processaram Elon Musk em US$ 128 milhões por falta de pagamento de indenizações.

Talvez seja por isso que o X introduziu dois modelos de assinatura – um que permite aos usuários “comprar” a marca de verificação por US$ 8/mês e outro pacote de verificação por US$ 200/mês ou US$ 2.000/ano para empresas.

Em seguida, para apaziguar os anunciantes, Musk anunciou no mês passado que eles terão permissão para veicular anúncios ao lado de determinados criadores de conteúdo no X.

Agora, está se aventurando na indústria de streaming de vídeo para aumentar ainda mais sua receita. Só o tempo dirá se todas estas medidas poderão, em última análise, estabilizar a empresa e impulsioná-la para o aumento das receitas e da rentabilidade. Vale lembrar que o CEO do X disse no ano passado que a empresa se tornaria lucrativa no início de 2024.