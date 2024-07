Elon Musk vai mudar a sede da X e SpaceX da Califórnia para o Texas

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Elon Musk anunciou que moverá as sedes de suas empresas X e SpaceX da Califórnia para o Texas em protesto contra a nova lei da Califórnia.

O SAFETY Act, assinado pelo governador Gavin Newsom, estabelece que os professores não precisam mais informar aos pais se seus filhos desejarem se identificar como um gênero diferente.

Musk, que é bastante conhecido por suas visões extremistas contra a comunidade LGBTQ+, ficou insatisfeito com essa notícia. Ele acredita que isso é um ataque às empresas e famílias, e alertou os pais que a Califórnia vai tirar seus filhos.

Na terça-feira (16 de julho), Elon Musk anunciou que está mudando as sedes de suas empresas X e SpaceX da Califórnia para o Texas. Enquanto a SpaceX está se mudando para Starbase (uma cidade-empresa sendo construída no sul do Texas), a sede da X será movida para Austin.

Musk usou sua conta na X para revelar que a razão por trás dessa decisão é a nova lei da Califórnia — o SAFETY Act assinado pelo governador Gavin Newsom — que impede as escolas de pedir aos professores que informem aos pais se seus filhos se identificam como um gênero diferente na sala de aula.

Este é o último prego no caixão. Por causa desta lei e de muitas outras que a precederam, atacando tanto as famílias quanto as empresas, a SpaceX agora moverá sua sede de Hawthorne, Califórnia, para Starbase, Texas.

– Elon Musk

Em alguns tweets subsequentes, Elon Musk alertou os pais que a Califórnia vai tirar seus filhos deles.

Ele também acrescentou que, após a mudança da X para Austin, muitas outras empresas seguirão. Se com isso Elon se refere a seus outros empreendimentos ou a outras empresas em geral, não está claro, mas é seguro assumir que ele quis dizer o último.

O SAFETY Act

Falando do SAFETY Act, o novo projeto de lei foi aparentemente desenhado para prevenir o “outing forçado” de estudantes, para que eles possam ser protegidos caso tenham um ambiente doméstico hostil.

A lei é de duas vertentes, pois também visa proteger os professores de represálias dos pais.

No entanto, muitos sentem que isso é um exagero por parte do governo e uma tentativa de contornar os direitos dos pais de determinar como seu filho deve ser criado.

Fiquei honestamente surpreso que o governador Newsom tenha decidido assinar isso porque realmente é apenas um ataque descarado aos pais. Nossa preocupação é que o estado da Califórnia, e muitos desses distritos escolares, pensem que sabem mais do que os pais.

– Scott Davison, um pai da Sage Creek High School

A Posição de Musk sobre a comunidade LGBTQ+

A reação de Elon Musk ao SAFETY Act não foi surpreendente. Ele sempre foi bastante transparente sobre suas visões extremas sobre LGBTQ+ e é geralmente conhecido por seus comentários controversos.

Por exemplo:

Musk uma vez postou no X que ele estaria ativamente fazendo lobby para criminalizar o atendimento de afirmação de gênero para jovens transgêneros.

Ele silenciosamente removeu uma regra do X que anteriormente protegia os usuários de serem desgenerizados ou mortos-nomeados na plataforma. As regras foram reinstauradas em 2024, no entanto.

Como resultado, de acordo com um relatório de 2023 do CCDH (Center for Countering Digital Hate), tweets acusando pessoas da comunidade LGBTQ+ de grooming e exploração infantil aumentaram 119% desde que Musk assumiu o controle. No entanto, o caso foi posteriormente arquivado.

Ironicamente, a própria filha de Elon Musk entrou com uma petição em um tribunal californiano em 2022, solicitando que ele reconhecesse seu novo nome e gênero. Ela também disse que não deseja mais viver ou estar ligada ao pai de nenhuma forma.

Outras possíveis razões

Embora Musk cite o SAFETY Act como seu principal motivo para mudar as sedes, uma pequena investigação descobriu que ele pode ter planejado a mudança bem antes de a legislação ser aprovada.

Em 17 de julho deste ano, Elon Musk postou um tweet dizendo que ele já estava farto de “viciados violentos em drogas” vagando pelo prédio. Ou seja, a sede da X.

Além disso, em fevereiro deste ano, Musk revelou que mudou a incorporação da SpaceX de Delaware para o Texas. Depois que um juiz de Delaware cancelou seu pacote de pagamento de US$ 56 bilhões da Tesla. Talvez haja uma razão interna semelhante por trás desta mudança que Musk esteja atualmente escondendo do público.

Independentemente de seu verdadeiro motivo, mudar a sede não é tão fácil. Isso afetará milhares de funcionários que atualmente trabalham de suas casas na Califórnia.

Ambas as empresas exigem que as pessoas estejam disponíveis no escritório (não há trabalho remoto). O que significa que, se alguém quiser manter seu cargo, terá que se mudar. Isso é muito para pedir a tantas pessoas.