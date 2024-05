Empresas de tecnologia se unem para garantir a segurança de IA ​​no AI Summit de Seul

Empresas de tecnologia como Google, OpenAI e Microsoft se uniram e assinaram um acordo, prometendo desenvolver a Inteligência Artificial com segurança.

Caso a tecnologia em que estão trabalhando pareça muito perigosa, eles estão dispostos e são capazes de encerrar os projetos.

16 empresas já se comprometeram voluntariamente com o acordo, e espera-se que mais empresas se prontifiquem em breve.

O AI Summit de Seul começou com um ponto alto. Gigantes líderes da indústria de tecnologia como Google, Microsoft e OpenAI assinaram um acordo histórico na terça-feira.

Assim, as empresas se juntam com o objetivo de desenvolver a tecnologia de IA com segurança. Eles até prometeram encerrar projetos que não podem ser desenvolvidos sem riscos.

“É a primeira vez no mundo que tantas empresas líderes de IA de tantas partes diferentes do globo concordam com os mesmos compromissos em matéria de segurança da IA.” – Rishi Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido

O primeiro-ministro do Reino Unido também acrescentou que agora que este acordo foi estabelecido, irá garantir que as maiores empresas de IA do mundo. Ou seja, os maiores contribuintes para o desenvolvimento da IA manterão agora mais transparência e responsabilidade.

É importante observar que este acordo se aplica apenas a “modelos de fronteira”, que se referem à tecnologia que alimenta sistemas generativos de IA como o ChatGPT.

Mais sobre o Acordo AI Summit de Seul

O acordo mais recente é uma continuação do pacto feito pelas empresas acima mencionadas em novembro passado. O pacto anterior havia sido feito na Cúpula de Segurança de IA do Reino Unido, em Bletchley Park, Inglaterra. Na ocasião, eles prometeram mitigar os riscos que acompanham a IA, tanto quanto possível.

Assim sendo, 16 empresas já assumiram um compromisso voluntário com este pacto, incluindo Amazon e Mistral AI. Espera-se que mais empresas de países como China, Reino Unido, França, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, EUA e Canadá sigam o exemplo.

As empresas que ainda não se comprometeram com estes pactos devem criar a sua estrutura de segurança e detalhar como planejam evitar que os seus modelos de IA acabem utilizados indevidamente por malfeitores.

Estas estruturas também terão algo chamado “linhas vermelhas” que se referem a riscos que são intoleráveis.

Caso um modelo tenha um problema de “linha vermelha” (como ataques cibernéticos automatizados ou uma potencial ameaça de arma biológica), a respectiva empresa ativará o interruptor (kill switch), o que significa que o desenvolvimento desse modelo específico cessará completamente.

As empresas também concordaram em receber feedback sobre estes quadros de intervenientes de confiança, como os seus governos nacionais. Assim, podem obter pontos de vista distintos antes de concretizarem o plano completo no próximo AI Summit, o qual está agendado para o início de 2025 na França.

A OpenAI é realmente uma empresa de IA que prioriza a segurança?

A OpenAI, uma das maiores forças motrizes da IA ​​no mundo, assim sendo, trata-se de um importante signatário do acordo acima mencionado. No entanto, a recente reviravolta nos acontecimentos na empresa indica que agora ela está dando um passo atrás no que diz respeito à segurança da IA.

Primeiro alterta: usando voz IA não licenciada

Apenas alguns dias atrás, a OpenAI foi alvo de fortes críticas depois que os usuários acharam sua voz de IA ‘Sky’ semelhante à de Scarlett Johansson. Isso aconteceu depois que a atriz se recusou formalmente a licenciar sua voz para a OpenAI.

Segundo alerta: Dissolução da Equipe de Segurança de IA

Pior ainda, a OpenAI dissolveu agora a sua equipe de segurança de IA, a qual foi formada em julho de 2023 com o objetivo de alinhar a IA com os interesses humanos. Esta equipe era responsável por garantir que os sistemas de IA desenvolvidos pela empresa não superassem ou desafiassem a inteligência humana.

Terceiro alerta: Renúncia de Funcionários de Alto Escalão

Alguns dos principais funcionários da OpenAI, incluindo o cofundador Ilya Sutsveker e o colíder da equipe de super alinhamento do GPT-4o Jan Leike, renunciaram na última sexta-feira. E isso com apenas algumas horas de diferença um do outro.

Na verdade, Leike descreveu em detalhes as circunstâncias de sua renúncia. Curiosamente, ele discordava dos princípios fundamentais do atual conselho da OpenAI. Ele também sublinhou os perigos do desenvolvimento de sistemas de IA mais poderosos do que o cérebro humano, e que a OpenAI não se preocupa com estes riscos de segurança.

Todos esses incidentes apontam para uma coisa: a OpenAI está desenvolvendo sistemas que não agradam a muitos engenheiros e consultores de segurança. Estes sistemas podem ser mais poderosos do que o cérebro humano pode compreender e, portanto, possuem capacidades catastróficas que devem ser restringidas.

Regulamentações crescentes em torno da IA

Desde que a IA ganhou popularidade, governos e instituições em todo o mundo demonstram preocupação com os riscos que lhe estão associados, razão pela qual temos visto uma série de regulamentações a serem impostas em torno do desenvolvimento e utilização de sistemas de IA. Só para exemplificar:

Os EUA introduziram recentemente uma Lei dos Direitos da IA ​​que visa desenvolver a IA, mantendo a justiça, a transparência e a privacidade, e dando prioridade às alternativas humanas.

A UE introduziu um novo conjunto de regras para IA que entrará em vigor no próximo mês. Estas regras serão aplicáveis ​​tanto a sistemas de IA de alto risco como de uso geral, com a única diferença de que as regras serão um pouco mais brandas para estes últimos.

Cada empresa de IA terá de manter mais transparência e, se não cumprir as diretrizes, terá de pagar uma multa que pode variar entre 7,5 milhões de euros ou 1,5% do seu volume de negócios anual e 35 milhões de euros ou 7% do valor global, dependendo da gravidade da violação.

Conforme um acordo entre os dois países, os Institutos de Segurança de IA dos EUA e do Reino Unido farão parceria entre si. Assim, tratarão de avaliações de segurança, pesquisas e orientações para a segurança de IA.

A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, em março de 2024, uma resolução sobre a IA, incentivando os países de todo o mundo a proteger os direitos dos seus cidadãos face às crescentes preocupações com a IA. O acordo inicialmente proposto pelos EUA acabou apoiado por mais de 120 nações.

Conclusão

Em suma, esta certamente é uma notícia positiva que as nações de todo o mundo estejam reconhecendo os riscos e responsabilidades que acompanham a IA. Todavia, é ainda mais crucial implementar realmente estas políticas e garantir que os regulamentos sejam rigorosamente seguidos.