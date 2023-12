Epic Games vence julgamento histórico antitruste contra Google

Em um golpe significativo para o Google, um júri federal decidiu de forma unânime a favor da Epic Games em um caso antitruste. O embate entre as duas empresas era sobre as práticas da loja de aplicativos do Google.

A decisão considerou o mercado de aplicativos da gigante da tecnologia um monopólio ilegal. O que pode potencialmente alterar a forma como tais lojas de aplicativos irão operar no futuro.

A decisão histórica encerrou uma batalha judicial de três anos entre o Google e a Epic Games. Tudo começou quando esta última processou o Google em 2020. As práticas da loja de aplicativos do Google estavam em violação das leis antitruste federais e estaduais da Califórnia, alegou a Epic.

A longa batalha judicial da Epic

A princípio, a Epic desafiou o Google e a Apple em relação às opções de pagamento para compras dentro dos jogos. Centrado principalmente no jogo multiplayer gratuito da Epic, o Fortnite, o processo foi parte da campanha em larga escala da empresa contra os termos restritivos e as taxas exorbitantes impostas pelas lojas de aplicativos.

Ambas o Google e a Apple enfrentaram acusações de coagir os usuários de aplicativos a empregar exclusivamente seus próprios sistemas de pagamento dentro dos apps. Ou seja, possibilitando-lhes obter uma parte substancial das receitas.

Ambas as gigantes da tecnologia justificaram suas práticas destacando preocupações com a segurança. Além disso, a forma como os usuários se beneficiam da supervisão de segurança fornecida por suas respectivas plataformas.

A Epic Games decidiu levar o Google ao Tribunal Federal sobre a questão em novembro, apresentando uma ação antitruste em um Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Norte da Califórnia. Isso levou à fase final desta batalha judicial de alto perfil, resultando, em última instância, na decisão de segunda-feira (11/12) a favor da Epic.

Anteriormente, a Epic já havia direcionado os jogadores de Fortnite para longe da Google Play Store em 2018, orientando-os a baixar o jogo de seu site oficial. Embora o Fortnite tenha sido posteriormente lançado na Google Play Store em 2022, a Epic ainda criticou a gigante da tecnologia por desencorajar o download de aplicativos de terceiros.

“Uma vitória para todos os desenvolvedores de aplicativos e consumidores”

A empresa afirmou que a decisão prova como o Google sufoca a concorrência, reduz a inovação e extrai altas taxas abusando de seu monopólio. A Epic também elogiou as regulamentações que estavam sendo desenvolvidas para limitar as práticas dominantes das lojas de aplicativos da Apple e do Google.

No entanto, o Google afirmou em um comunicado que planeja contestar a decisão. Alegando que o Google Play e o Android oferecem a maior abertura e escolha entre as diferentes plataformas, Wilson White, VP de Assuntos Governamentais e Política Pública do Google, afirmou que a empresa continuará defendendo seu modelo de negócios.

Em um comunicado, a Epic Games comentou sobre a decisão judicial: “uma vitória para todos os desenvolvedores de aplicativos e consumidores ao redor do mundo”.

Vale ressaltar que a Epic Games travou uma batalha judicial semelhante contra a Apple em 2020. Embora o resultado tenha sido misto, a decisão foi em sua maioria favorável à Apple.

No entanto, o tribunal ordenou que a Apple abrisse sua loja de aplicativos atualizando suas políticas para permitir que os desenvolvedores tivessem a liberdade de direcionar os usuários para opções de pagamento alternativas.

Em setembro de 2023, ambas as empresas solicitaram à Suprema Corte que reconsiderasse a decisão. Até agora, o resultado da decisão de segunda-feira contrasta com a batalha judicial da Epic contra a Apple.

De acordo com defensores dos consumidores, a decisão é uma vitória histórica contra um dos monopólios mais lucrativos do Google. Anil Dash, um empreendedor e comentarista de tecnologia, descreveu a situação atual como o início da maior reorganização de poder na internet nas últimas duas décadas.