Era dos bots: A relutante aceitação do poder da IA pela educação

O surgimento da inteligência artificial (IA) tem provocado mudanças significativas, desde a simplificação de tarefas até o aumento da velocidade com que os seres humanos desempenham suas funções. Dessa forma, cada vez mais, as pessoas estão utilizando a Inteligência Artificial em diferentes segmentos, para executar atividades diversas.

De acordo com um recente relatório da Reuters, professores em diferentes universidades estão gradativamente adotando a IA para auxiliar nas tarefas dos estudantes. A Reuters destacou que na Universidade de Lund, na Suécia, os professores estão incorporando a Inteligência Artificial em trabalhos e atividades acadêmicas.

Paralelamente, na Universidade da Austrália Ocidental, em Perth, os professores têm debatido com os alunos sobre as vantagens e desafios potenciais da integração da Inteligência Artificial Generativa em seus programas de estudo. Além disso, a Universidade de Hong Kong foi além, estabelecendo diretrizes que permitem aos estudantes utilizar o ChatGPT.

Controvérsias em torno de recursos educacionais gerados por IA

Ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT, utilizam padrões de linguagem e dados para criar uma variedade de resultados, incluindo ensaios, vídeos e cálculos matemáticos que, à primeira vista, se assemelham ao trabalho humano.

Isso tem gerado discussões sobre possíveis mudanças revolucionárias em várias áreas, incluindo a academia. Na academia, há preocupações de que a capacidade da Inteligência Artificial de replicar pesquisas realizadas por seres humanos rapidamente possa representar um desafio existencial.

No entanto, também reconhecem as vantagens que a IA generativa oferece, especialmente em sua capacidade de processar grandes quantidades de informações e dados, que podem servir de base para análises críticas mais profundas realizadas por seres humanos.

Diferenciação entre desonestidade acadêmica e estratégias acadêmicas benéficas

Educadores estabeleceram paralelos entre a integração da Inteligência Artificial na educação e a introdução das calculadoras de bolso na década de 1970. Preocupações iniciais sobre como as calculadoras poderiam afetar a aprendizagem eventualmente levaram à sua aceitação como ferramentas essenciais.

Preocupações semelhantes agora surgem com relação à IA, já que alguns temem que os alunos possam depender dela para o trabalho acadêmico, potencialmente extrapolando as fronteiras entre assistência e trapaça. O aprimoramento do conteúdo gerado pela IA ao longo do tempo amplifica essas preocupações, juntamente com questões de direitos autorais.

Isso gera debates sobre se a academia deve proibir a IA, destacando a necessidade de considerar cuidadosamente o papel e o uso ético dela na educação. Uma gerente de projeto na Universidade de Lund, no sul da Suécia, Rachel Forsyth, acredita que impor uma proibição ao uso da IA na educação é impraticável.

Ela enfatizou que o objetivo da universidade é priorizar a aprendizagem em vez de se concentrar na trapaça e no monitoramento dos alunos. Além disso, Kirsten Rulf, uma sócia da Boston Consulting Group, acredita que as universidades devem adotar a IA.

Rulf afirmou:

“No que diz respeito às universidades, como professora, em vez de lutar contra isso, é necessário aproveitar a IA, vivenciá-la. Desenvolver um bom framework, diretrizes e um sistema de IA responsável, e depois trabalhar com os alunos para encontrar um mecanismo que funcione para você.”

Turnitin e sua Luta contra o Conteúdo Gerado por IA

O Turnitin é amplamente reconhecido como uma ferramenta fundamental na detecção de plágio no cenário acadêmico. Em abril, a plataforma lançou uma ferramenta impulsionada por Inteligência Artificial com o propósito de identificar conteúdo gerado por IA.

Embora tenha inicialmente oferecido essa ferramenta gratuitamente para mais de 10.000 instituições educacionais em todo o mundo, o Turnitin planeja começar a cobrar por seu uso a partir de janeiro.

Segundo dados do Turnitin, sua ferramenta de detecção de IA identificou que apenas 3% dos estudantes utilizaram IA em mais de 80% de suas submissões. Em contrapartida, expressivos 78% não fizeram uso de IA em nenhum momento.

No entanto, surgiram problemas com falsos positivos. Textos de autoria humana, incluindo trabalhos criados por professores para testes, foram erroneamente identificados como gerados por Inteligência Artificial.

Aqueles injustamente acusados de utilizar IA podem se defender fornecendo rascunhos salvos de seus trabalhos. Os estudantes também estão experimentando com IA, mas suas avaliações são diversas.

Em suma, alguns reconhecem que a inteligência artificial pode fornecer resumos básicos. No entanto, enfatizam a necessidade de verificação de fatos, uma vez que a IA não consegue discernir entre fatos e ficção, ou certo e errado.