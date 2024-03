Estados Unidos solicita que Meta tome medidas para combater ataques de golpes em contas do Facebook e Instagram

Washington, D.C. solicitou que a Meta Platforms tome medidas decisivas contra a crescente ameaça de golpistas que se apropriam de contas do Facebook e Instagram em 40 estados dos EUA, incluindo Washington.

Liderados pela Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, os estados expressaram profunda preocupação com um aumento “dramático” na apropriação de contas e pediram à Meta que se responsabilizasse e resolvesse o problema.

Estados Unidos pede urgência para que a Meta aborde questões de golpes em contas

Em uma carta endereçada ao principal advogado da Meta, os estados destacaram os desafios apresentados por fraudadores que exploram vulnerabilidades em plataformas de mídia social. A carta enfatizou a frequência crescente de apropriações de contas, com Nova York sozinha relatando um aumento impressionante de 1.000% em reclamações desde 2019.

É importante destacar que esses golpistas obtêm acesso não autorizado, alteram senhas e usam as contas comprometidas para enganar contatos e o público. De acordo com o relatório, quatro estados – Illinois, Pensilvânia, Carolina do Norte e Vermont – relataram um aumento nas reclamações, cada um notando um aumento superior a 250% no último ano.

Os estados coletivamente instaram a Meta a alocar recursos adicionais para intensificar os esforços contra a apropriação de contas. Recomendações incluíram aumento de pessoal e uma colaboração mais próxima com pessoas cujas contas foram comprometidas.

Em resposta, a Meta destacou seus substanciais investimentos em tecnologia e pessoal para identificar contas comprometidas, incluindo seu compromisso em compartilhar dicas com usuários e autoridades para combater o crescente problema.

Apoiada por uma ampla gama de estados, incluindo Alabama, Alasca, Arizona, Califórnia e muitos outros, esta chamada coletiva de ação destaca a urgência de abordar o problema em escalada de sequestro de contas em mídias sociais antes que cause mais estragos.

Meta destaca principais golpes

Este desenvolvimento segue uma ação legal que ocorreu em outubro do ano passado, onde 41 estados e Washington, D.C. processaram a Meta. A princípio, eles alegaram que a empresa projetou intencionalmente suas plataformas para viciar crianças, afetando negativamente sua saúde mental. Enquanto isso, a Meta chamou a atenção para a prevalência de golpes em mídias sociais.

Então, a empresa pediu aos usuários que permanecessem vigilantes e entendessem a importância de evitar essas práticas enganosas. Entre os cinco principais golpes em mídias sociais estão Catfishing, Golpes de Questionários em Mídias Sociais, Sequestro de Perfil, Golpes de URL Oculta em Mídias Sociais e Golpes de Investimento.

As repercussões de ser vítima desses golpes

As repercussões de cair vítima desses golpes podem variar de contratempos financeiros e roubo de identidade a reputações manchadas e comprometimento de informações pessoais.

Portanto, proteger-se contra esses golpes muitas vezes envolve evitar clicar em links suspeitos e minimizar a divulgação de detalhes pessoais em perfis de mídias sociais.

Também envolve ter cautela ao lidar com solicitações de dinheiro ou informações sensíveis de fontes desconhecidas.

Além disso, em maio do ano passado, a Meta emitiu um aviso sobre golpes relacionados ao ChatGPT. Onde fraudadores exploram chatbots avançados alimentados por IA, como o ChatGPT, para comprometer contas online.

É importante destacar que a empresa agiu bloqueando mais de 1.000 URLs maliciosas associadas a golpes relacionados ao ChatGPT e permanece comprometida em fortalecer as medidas de segurança para combater essas atividades enganosas.