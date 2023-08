Estatísticas da indústria do turismo demonstram o impacto da COVID-19 – Números de 2023

O turismo tem sido um setor essencial gerador de receita, fornecendo mais de 320 milhões de empregos globalmente. De acordo com estatísticas, a indústria do turismo emprega muitas mulheres, representando 54% da força de trabalho.

No entanto, esta indústria foi grandemente afetada pela pandemia de Covid-19.

Países dependentes do turismo sentiram o impacto por um período mais longo do que outras nações com fontes diversas de receita. Em países como Barbados, por exemplo, a pandemia interrompeu o setor, afetando significativamente a renda do país.

Por isso, este artigo fornece informações importantes sobre o impacto da Covid-19 na indústria do turismo.

Impacto Global em 2020

A pandemia afetou negativamente a indústria do turismo, e por isso, a taxa de desemprego aumentou. Vejamos alguns dados abaixo:

Globalmente, a indústria de viagens e turismo gerou US$ 396,37 bilhões em receita em 2020. Isso representou uma queda de 42,1% no crescimento em relação a 2019. Em 2020, houve uma queda no uso de acomodações turísticas na União Europeia em 51%. Além disso, ainda em 2019, 243 milhões de europeus fizeram pelo menos uma viagem de turismo, mas esse número diminuiu em 21% para 193 milhões no ano anterior. A indústria de viagens e turismo perdeu pelo menos US$ 1,2 trilhão do produto interno bruto global após 4 meses de fechamento durante a pandemia. A UNCTAD estimou que para cada US$ 1 milhão perdido em receita internacional, há uma redução de pelo menos US$ 2 milhões na renda nacional de um país. Viagens e turismo são responsáveis por 1 em cada 10 empregos. Isso implica em 330 milhões de empregos e uma contribuição de 10,3% para o produto interno bruto global. O turismo internacional tinha uma projeção de queda de 60 a 80 por cento em 2020. A geração de receita no turismo provavelmente não voltará ao que era antes da pandemia até 2024. Dessa forma, temos 120 milhões de empregos no setor, em risco. Em 2020, os turistas realizaram cerca de 1 bilhão de viagens internacionais globalmente. Isso é 30% a menos do que as estimadas 1,46 bilhão de viagens para o ano. Isso devido às restrições de viagem durante a pandemia de Covid-19. Mulheres compõem 54% da força de trabalho do turismo. O turismo representa mais de 20% do produto interno bruto de alguns países. Em 2019, o turismo representou 7% do comércio global.

Turismo nos Estados Unidos