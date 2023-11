ETFs de Bitcoin no Brasil podem ganhar com aprovação nos EUA

Os brasileiros que investem em fundos de índice de Bitcoin, conhecidos como ETFs de Bitcoin, podem ter razões para celebrar em breve. Há uma grande expectativa de que a Securities and Exchange Commission (SEC), a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos, aprove os primeiros ETFs de Bitcoin do país nos próximos meses. Isso pode ter um impacto positivo no mercado de criptomoedas.

Os ETFs de Bitcoin são produtos financeiros que reproduzem o desempenho da maior e mais conhecida criptomoeda do mundo. Eles oferecem aos investidores exposição ao ativo sem a necessidade de comprá-lo diretamente em uma plataforma de negociação. Esses produtos são negociados na bolsa de valores, assim como as ações, e seguem as regulamentações dos órgãos responsáveis.

ETFs de Bitcoin no Brasil já estão aprovados

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou os ETFs de Bitcoin no Brasil em março de 2021. Atraindo desde então mais de R$ 1,5 bilhão em patrimônio líquido e mais de 100 mil cotistas.

A CVM, como órgão regulador do mercado de capitais brasileiro, tem como missão proteger os interesses dos investidores, estimulando a formação de poupança e o desenvolvimento econômico do país.

De acordo com o relatório do CoinGecko, o Brasil é o quarto país do mundo em volume alocado em ETFs de Bitcoin spot, com US$ 296 milhões em dois: o Hashdex Nasdaq Bitcoin ETF (BITH11) e o QR CME CF Bitcoin FDI (QBTC11). Eles replicam o desempenho do Bitcoin, que já valorizou mais de 100% em 2023.

Além desses dois ETFs, existem outros fundos de índice que investem em criptomoedas na B3, a bolsa de valores brasileira, como aqueles focados em Ethereum (QETH11 e ETHE11) ou em uma cesta de criptoativos, como o Nasdaq Crypto Index (HASH11). Outros são voltados para segmentos específicos do mercado de criptoativos, como finanças descentralizadas (QDFI11 e DEFI11) e o metaverso (NFTS11).

Previsão para aprovação dos ETFs de Bitcoin nos EUA

A aprovação dos ETFs de Bitcoin nos EUA segue pendente, mas analistas acreditam que a SEC pode sinalizar positivamente ainda em 2023. Seguindo dessa forma, o exemplo de países como o Canadá, que já possui vários em operação.

Embora a SEC tenha adiado a decisão sobre a aprovação do primeiro ETF de Bitcoin dos EUA, analistas do mercado acreditam que ela aprove tais fundos negociados em bolsa até janeiro.

Com a aprovação nos EUA, espera-se um aumento da demanda, o que potencialmente deverá atrair mais investidores institucionais e de varejo para o mercado cripto, impulsionando a demanda e os preços do Bitcoin.

No dia 16 de novembro, o preço do Bitcoin superou a barreira de US$ 38.000, atingindo um valor não visto há quase 20 meses. A alta da moeda digital foi alimentada pela expectativa dos investidores sobre a aprovação dos ETFs de Bitcoin.

Como os ETFs de Bitcoin no Brasil podem se beneficiar com aprovação nos EUA?

Essa dinâmica pode refletir positivamente nos ETFs de Bitcoin no Brasil, permitindo a captação de mais recursos e a valorização de suas cotas.

Além disso, a aprovação deve fortalecer a confiança dos investidores no mercado de criptomoedas, reduzindo a sensação de risco e incerteza.

Por fim, espera-se que a aprovação nos EUA impulsione uma valorização significativa do Bitcoin. O que, por sua vez, pode gerar retornos ainda mais atrativos para os cotistas dos ETFs de Bitcoin no Brasil.