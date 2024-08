Evento ‘Crypto4Harris’ falha em ganhar apoio da comunidade cripto

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O evento ‘Crypto4Harris’ não atingiu seu objetivo. Com isso, levantou questões sobre o impacto da campanha dos democratas no eleitorado cripto.

A plataforma do partido Democrata foi divulgada antes da convenção desta semana, mas não faz nenhuma menção às criptomoedas.

Kamala Harris mantém a liderança na Polymarket, embora a campanha democrata recente e a plataforma do partido não tenham conquistado muito apoio na comunidade de criptomoedas.

Em meio à crescente influência do candidato presidencial republicano Donald Trump no espaço das criptomoedas, a vice-presidente Kamala Harris está tomando medidas para angariar o apoio da comunidade.

Ademais, democratas pró-cripto incitam Harris a adotar políticas amigáveis para o setor. A regulamentação de criptomoedas assumiu importância política indevida, pois os participantes da indústria se esforçam para influenciar as eleições dos EUA deste ano.

A mensagem cripto na campanha de Harris

A plataforma do partido Democrata e o evento ‘Crypto4Harris’ podem ser uma decepção para os membros da comunidade cripto de esquerda. Afinal, a convenção nacional dos Democratas começou na segunda-feira, mas não há menção às criptomoedas na nova plataforma do partido.

Apesar da plataforma ter sido publicada no domingo, parece não ter sido atualizada desde que Harris assumiu como candidata presidencial dos democratas.

A iniciativa ‘Crypto4Harris’, lançada em 14 de agosto, visa garantir o apoio da comunidade cripto.

Embora seja uma oportunidade de suspender as restrições atuais do governo Biden, o evento não atingiu sua meta ambiciosa devido à ausência de Harris e à falta de pontos substanciais na plataforma.

O sentimento mais amplo do eleitorado

O fundador da SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, reconheceu recentemente que Trump continua sendo o candidato mais atraente para os eleitores pró-cripto. Além disso, ele reconheceu que a posição dos democratas sobre criptomoedas tem sido um “desastre”.

Ex-diretor de comunicações da Casa Branca no governo Trump, Scaramucci acredita que Harris pode perder a eleição nos EUA se não conseguir atrair eleitores pró-criptomoedas.

No entanto, a recente campanha dos democratas e a plataforma partidária não alteraram significativamente a dinâmica das pesquisas. Dados da Polymarket mostram que Harris mantém a liderança com 50% dos votos, enquanto o ex-presidente Trump fica para trás por uma margem estreita, com 48% dos votos.

Considerações finais

A iniciativa democrata tem lutado até agora para capturar a atenção da comunidade cripto. À medida que a eleição dos EUA se aproxima, a campanha de Harris aproveitará outras oportunidades para conquistar os eleitores cripto? Teremos que esperar para ver.

