Exchange de criptomoedas Coinbase conquista licença de pagamento em Singapura

A exchange de criptomoedas Coinbase recebeu uma licença de Instituição de Pagamento Principal (MPI) em Singapura. A agência reguladora do país, a Autoridade Monetária de Singapura (MAS), aprovou a licença completa de pagamento.

A mais recente conquista da Coinbase em Singapura vai expandir os serviços de token de pagamento digital da empresa para indivíduos e instituições dentro do país.

Coinbase obtém licença MPI em Singapura

A subsidiária da Coinbase em Singapura anunciou a obtenção da licença MPI, conforme relatado pela Reuters. Vale ressaltar que a Coinbase obteve a Aprovação Principal inicial em outubro de 2022. Essa aprovação sujeita a empresa à rigorosa regulamentação da Lei de Serviços de Pagamento da MAS.

Em seu anúncio recente, a Coinbase mencionou que a licença completa proporcionará serviços aprimorados a diferentes classes de clientes em Singapura. Além disso, a Coinbase revelou que 25% dos singapurianos que participaram de uma pesquisa, veem os ativos digitais como o futuro das finanças globais.

Além disso, 32% dos cidadãos pesquisados já foram ou são proprietários de cripto tokens. Portanto, há a necessidade de operações regulamentadas para aumentar a confiança na indústria.

O diretor da Coinbase em Singapura, Hassan Ahmed, observou ainda que a licença é uma ferramenta essencial para a exchange em suas operações, especialmente em negociações com outras instituições financeiras.

Ahmed declarou:

“Vemos a (licença completa) como forma de nos ajudar a acelerar relacionamentos com partes interessadas, especialmente aquelas que são regulamentadas, como bancos.”

Singapura como um crescente pólo de criptomoedas para expandir os mercados de ativos digitais

Ao longo dos anos, Singapura se tornou um pólo proeminente que atrai empresas relacionadas a criptomoedas de todo o mundo. Ela oferece regulamentações favoráveis para os principais players e é reconhecida como um mercado essencial para a expansão de serviços e produtos de ativos digitais.

Atualmente, Singapura possui mais de 700 empresas Web3 operando no país. Isso o torna um terreno de mercado propício que apoia o avanço da economia de criptomoedas e Web3. A Coinbase reconheceu que as estratégias econômicas progressistas e abordagens regulatórias de Singapura estão perfeitamente alinhadas com seus objetivos globais.

A exchange observou que suas metas de expansão em Singapura visam criar operações que atendam às crescentes demandas e dinâmicas de mercado do país. Portanto, lançou produtos exclusivos em Singapura. Por exemplo, a Coinbase disponibilizou opções de financiamento convenientes no país, incluindo transferências bancárias PayNow e FAST.

Além disso, a exchange integrou o SingPass, um portal de identidade virtual confiável aos cidadãos de Singapura, para simplificar o processo de registro dos usuários. Sem mencionar que, a Coinbase iniciou a compra de USDC sem taxa com SGD, uma medida que simplifica a participação dos usuários de Singapura em sua plataforma.

Por sua vez, o banco central de Singapura e regulador financeiro, o MAS, adicionou mais clareza à sua regulamentação. No mês passado, o regulador revelou condições para aprovar licenças para empresas de criptomoedas em seu site.

De acordo com o MAS, ele concederá licenças apenas a empresas que mantenham controle intenso contra lavagem de dinheiro, afirmando que “a maioria dos candidatos não teve sucesso”. Além do mais, o regulador divulgou seu plano de estabelecer regulamentações que limitem investidores de varejo nas negociações de criptomoedas quando parecerem alheios aos riscos associados.