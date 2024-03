Febre da IA desencadeia corrida de investidores em ETFs temáticos

O impressionante crescimento das ações de inteligência artificial, como a Nvidia, despertou um sério interesse em fundos de índice temáticos relacionados à IA. Os investidores estão se apressando para se expor a essa tecnologia revolucionária que poderia remodelar indústrias inteiras.

Como tal, os ETFs de IA negociados nos EUA aumentaram para US$ 6,88 bilhões em ativos sob gestão até fevereiro, ante apenas US$ 2,55 bilhões um ano antes, de acordo com dados da Morningstar.

Diversos temas de investimento em IA estão surgindo

Os emissores de ETF estão formulando uma ampla variedade de produtos temáticos para saciar a demanda dos investidores nesse frenesi de garimpar o próximo grande vencedor da IA. Alguns fundos fornecem uma cesta diversificada dos maiores e mais estabelecidos beneficiários da IA, como Nvidia, Microsoft e Google.

Outros adotam uma abordagem mais especializada, mirando segmentos de nicho como robótica, aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e geração de áudio/imagem. Sete dos 18 ETFs de IA diversificados rastreados pela Morningstar foram lançados nos últimos três anos, à medida que a demanda explodia.

Um oitavo fundo foi recentemente redesenhado para focar mais diretamente em oportunidades de inteligência artificial.

Ainda estamos no início da evolução dessa categoria… os investidores ainda estão explorando as possibilidades e fazendo apostas sobre quais temas e empresas serão vencedores a longo prazo.

– disse Will Rhind, fundador e CEO da GraniteShares.

A empolgação febril em torno dos investimentos em IA espelha os frenesis especulativos de revoluções tecnológicas anteriores. Como o boom das empresas ponto-com do final dos anos 1990. Essas loucuras do passado demonstraram como novas tecnologias transformadoras podem rapidamente gerar sucessos colossais.

O surgimento de gigantes do comércio eletrônico como a Amazon gerou uma riqueza incrível para seu fundador, Jeff Bezos. Assim como para investidores que entraram cedo. Mais recentemente, pioneiros em veículos elétricos e energia renovável, como a Tesla de Elon Musk, desfrutaram de ganhos incríveis nas ações à medida que essas tecnologias se tornavam mainstream.

Estratégias para aproveitar o boom da inteligência artificial

À medida que o dinheiro continua fluindo para o espaço de IA, os emissores de ETF expandem rapidamente suas linhas de fundos temáticos para atender a diferentes estilos de investimento. Isso incluirá apetites por risco e convicções sobre onde os próximos ganhos da IA serão realizados.

Por exemplo, a Global X descobriu que seu ETF de IA e Tecnologia, que limita o peso da Nvidia em apenas 3%, triplicou de tamanho nos últimos três meses para US$ 1,8 bilhão em ativos.

Em comparação, seu ETF de Robótica e Inteligência Artificial mais concentrado, que tem mais de 20% dos ativos na fabricante de chips em alta, cresceu 20% no mesmo período.

Outros patrocinadores de fundos estão adotando uma abordagem diferente, buscando beneficiários da IA menos óbvios ou “fora do comum” em varejo, manufatura, agricultura e smartphones. Rene Reyna, chefe de investimentos temáticos na Invesco, que oferece um ETF de Inteligência Artificial e Software de Próxima Geração, disse:

As conversas que temos com os investidores não se concentram em encontrar o próximo Nvidia, mas mais em reconhecer que as tecnologias de IA estão mudando rapidamente os cenários em toda a economia. Também estamos encontrando maneiras de nos expor e participar desse crescimento transformador.

Enquanto os fundos gerais de IA focados em líderes estabelecidos dominaram os fluxos de entrada, ofertas temáticas mais especializadas estão surgindo.

Por exemplo, o novo ETF Roundhill Generative AI & Technology concentra-se em empresas posicionadas para lucrar com avanços em áreas de ponta. Por exemplo, grandes modelos de linguagem e geração de texto/imagem, incluindo ações como Salesforce, Marvell Technology e Lucid.