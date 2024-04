Futuro da IA: atualização do Google Cloud Next 2024

O Google, em sua conferência Cloud Next 2024 em Las Vegas, anunciou uma série de atualizações a serem lançadas em 2024 – todas com a ajuda de seu novo e poderoso chatbot de IA chamado Gemini.

A inteligência artificial (IA) é o centro de cada atualização, seja isso através do Gemini ou dos aplicativos principais do Google, como Google Sheets e Google Docs. Confira a seguir, a cobertura detalhada para conhecer cada uma das atualizações do Google.

Atualizações do Google Workspace

O Google Workspace está presente há décadas, mas este ano está passando por uma grande reformulação com IA.

1. Gmail

O “ Me Ajude a Escrever ” baseado em IA do Gmail agora pode ser usado através de comandos de voz.

” baseado em IA do Gmail agora pode ser usado através de comandos de voz. Outra nova função está sendo adicionada, que vai transformar um rascunho do seu e-mail em um texto editado e polido.

Inicialmente, as funcionalidades estarão disponíveis para os usuários pagantes. Posteriormente, uma vez que a empresa obtenha feedback sobre como as ferramentas estão funcionando, ela pode considerar a possibilidade de expandi-las para todos os usuários.

2. Google Sheets

Os usuários agora receberão um alerta personalizado para quaisquer alterações feitas em uma planilha que eles possuem ou fazem parte.

feitas em uma planilha que eles possuem ou fazem parte. Você também receberá um novo conjunto de modelos para iniciar mais facilmente o trabalho com planilhas.

3. Google Docs

Você receberá imagens de capa em página inteira criadas com o Gemini . Basta digitar um comando simples e a IA do Gemini criará uma imagem que combina com o conteúdo do seu documento.

. Basta digitar um comando simples e a IA do Gemini criará uma imagem que combina com o conteúdo do seu documento. O Google Docs agora também irá suportar várias abas em um único documento. Essas abas ajudarão você a organizar documentos maiores de forma mais eficiente.

Por exemplo, se você tiver uma reunião com um cliente em breve, poderá organizar sua apresentação e requisitos orçamentários no mesmo documento e separá-los com abas (em vez de vincular a outro documento).

O Google tem excelentes notícias, especialmente para grandes empresas. Primeiramente, o Google Chat agora pode lidar com até 500.000 membros. Além disso, graças à parceria entre o Google e a Mio, os usuários do Google agora também podem trabalhar com Slack e Teams.

4. Atualizações de IA pagas

Além das atualizações gratuitas, o Google também está fornecendo duas atualizações de IA pagas disponíveis por US$ 10/mês.

Um pacote de segurança de IA que você pode usar para manter seus documentos confidenciais.

Um complemento de reunião e mensagens de IA que faz anotações em seu nome, cria resumos de reuniões para você e pode traduzir esse conteúdo em 69 idiomas diferentes.

Google Vids

O Google Vids é a nova ferramenta de criação de vídeos com IA da empresa – uma solução completa para produção, escrita e edição de vídeo.

Usar a ferramenta é bastante simples:

Tudo o que você precisa fazer é escolher um estilo e modelo.

A ferramenta irá escolher automaticamente imagens, vídeos e música de fundo.

Então, com base no seu comando, ela vai criar o storyboard perfeito que você pode editar.

Você também pode substituir a música de fundo por uma narração – seja sua própria voz ou um modelo de voz pré-gravado do aplicativo.

Este aplicativo funcionará junto com outras ferramentas do Workspace, como Docs e Sheets. A melhor parte é que você também pode colaborar com seus colegas enquanto faz um vídeo.

Não há necessidade de enviar arquivos por e-mail. Você e sua equipe podem trabalhar na história ao mesmo tempo com os mesmos controles de acesso e segurança que oferecemos para todas as ferramentas do Workspace.

– Aparna Pappu, VP & GM do Google Workspace

Construtor de Agentes Vertex AI

O Google lançou uma novidade: o novo Construtor de Agentes Vertex AI, que ajuda você a criar bots de IA conversacionais para sua empresa. Este, que é um produto sem código, foi construído com base no produto de Conversação e Pesquisa Vertex AI do Google. Além disso, ele também se beneficia dos últimos modelos de linguagem Gemini.

O Construtor de Agentes Vertex AI usa uma tecnologia chamada “fundamentação”. Basicamente, isso significa que quando um usuário faz uma pergunta, o chatbot buscará a resposta em uma fonte confiável. Neste caso, será o mecanismo de busca do Google.

Quão confiáveis serão essas respostas ainda é uma preocupação. No entanto, a empresa garantiu que usará APIs RAG e busca vetorial para evitar alucinações, que é quando a ferramenta inventa uma resposta se não encontrar uma.

Imagen 2

Recentemente, o gerador de imagens integrado ao Gemini do Google ganhou destaque nas notícias, logo após o seu lançamento – infelizmente, não por boas razões. A ferramenta foi acusada de ser “muito politicamente correta” e de gerar imagens que são historicamente e culturalmente imprecisas. Diante disso, logo após as acusações começarem a surgir, o Google optou por desativar temporariamente o gerador de imagens.

Em uma nova iniciativa, o Google introduziu um gerador de texto para imagem muito mais avançado chamado Imagen 2. O grande destaque desta ferramenta é sua disponibilidade em uma ampla gama de plataformas. Por exemplo, os criadores podem usá-la tanto no Gemini quanto no SGE (experiência de busca generativa). Além disso, os desenvolvedores corporativos têm a opção de usá-la no Vertex AI do Google Cloud.

Com uma promessa de melhoria, o Google garantiu que o Imagen 2 é superior para processar comandos e criar imagens de alta definição que capturam e retratam até os menores detalhes. Além disso, suas capacidades não se limitam apenas à geração de imagens. Surpreendentemente, você também pode criar clipes curtos de quatro segundos com a ferramenta.

Gemini 1.5 Pro

Esta é uma das maiores atualizações. O Google lançou a última versão do Gemini, que agora está disponível em prévia pública no Vertex AI.

O que realmente destaca o Gemini 1.5 Pro é a sua capacidade de processar de 128.000 a 1 milhão de tokens (as unidades fundamentais dos dados sendo processados). Para contextualizar, 1 milhão de tokens equivale a 30.000 linhas de código e 700.000 palavras. Essa característica permitirá que o chatbot analise documentos extensos. Além disso, poderá manter conversas longas sem perder o contexto.

Além de tudo, o Gemini 1.5 Pro será multilíngue e entenderá imagens, vídeos e até mesmo áudio junto com entradas baseadas em texto. Portanto, você pode usá-lo para analisar e comparar conteúdo em filmes e programas de TV e transcrever clipes de vídeo.

No entanto, a capacidade de processar 1 milhão de tokens vem com uma grande desvantagem. Leva cerca de 20 segundos a um minuto inteiro para a ferramenta processar as consultas, o que é muito mais tempo do que o ChatGPT leva. Contudo, a empresa garantiu que está trabalhando no problema e que o tempo de resposta será otimizado em breve.

Gemini AI em bancos de dados

O Google introduziu o Gemini AI em bancos de dados, que é um pacote de ferramentas de IA para desenvolvedores que são clientes do Google Cloud. Ou seja, isso os ajudará a criar, monitorar e migrar bancos de dados de aplicativos.

#1 Estúdio de Banco de Dados

Um dos aspectos-chave do Gemini, quando aplicado a bancos de dados, é o Estúdio de banco de dados. Este é um editor que pode ajudar a gerar, resumir e até corrigir problemas no seu código SQL. Além disso, neste ambiente, você terá acesso a uma ferramenta semelhante a um chatbot que oferecerá sugestões sobre seu código.

Para migrações de banco de dados, o Serviço de Migração de Banco de Dados existente do Google está recebendo uma reformulação com assistência de IA.

#2 Centro de Banco de Dados

Outra adição interessante sob o Gemini em bancos de dados é o novo Centro de Banco de Dados do Google. Ele simplifica a administração de bancos de dados, permitindo que você interaja com eles usando linguagem natural.

Além disso, você pode gerenciar a disponibilidade, segurança e conformidade de um conjunto de bancos de dados em um só lugar. E se algo der errado aqui, você sempre pode usar o chatbot do Gemini para dicas de solução de problemas.

#3 Gemini Looker

Outra grande adição é o Gemini Looker. É uma ferramenta analítica baseada em IA que pode criar relatórios e apresentações. Ele se integra tanto com a suíte de ferramentas de produtividade empresarial do Google quanto com o Google Workspace.

Gemini Code Assist

Como o nome sugere, o Gemini Code Assist é uma ferramenta de conclusão de código e assistência. Ele ajuda equipes a construir aplicativos de alta qualidade de forma rápida e mais segura. Isso pode soar familiar porque o Google costumava oferecer um serviço semelhante sob uma ferramenta chamada Duet AI.

Gemini em inteligência de ameaças

O Gemini em Inteligência de Ameaças é um componente de segurança alimentado por IA da plataforma de cibersegurança principal da empresa, chamada Mandiant.

Ele pode analisar códigos longos para detectar sinais precoces de um possível ataque ou uma ameaça em curso. Os usuários podem fazer a análise de ameaças manualmente ou usar buscas em linguagem natural. Ele também irá ajudar a resumir relatórios de inteligência de código aberto de toda a web.

Além disso, o Gemini irá se unir ao Chronicle (oferta de telemetria de cibersegurança do Google para clientes em nuvem) e ajudará os analistas de segurança com recomendações baseadas no contexto da investigação.

Outros benefícios incluem resumir dados de eventos de segurança e criar regras para detecção de violações e exploração, tudo através de sua interface semelhante a um chatbot.

Google Chrome Enterprise Premium

O Google Workspace não é a única suíte de ferramentas que está sendo atualizada. A empresa também tem planos realmente ambiciosos para a empresa Google Chrome.

O Chrome Enterprise Premium estará disponível por US$ 6/usuário/mês e irá principalmente aprimorar as capacidades de segurança dos recursos existentes. Aqui está uma rápida descrição do que ele oferece:

Controles de Acesso Contextual : Reduz os riscos de exfiltração de dados permitindo o acesso com base no endereço IP do usuário, tipo de identidade e dados do dispositivo. Essas regras integradas impedem que usuários não autorizados acessem recursos confidenciais.

: Reduz os riscos de exfiltração de dados permitindo o acesso com base no endereço IP do usuário, tipo de identidade e dados do dispositivo. Essas regras integradas impedem que usuários não autorizados acessem recursos confidenciais. Proteção contra Ameaças e Dados : Isso ajuda você com inspeção de dados e fornece proteção contra perda de dados. Além disso, filtragem de URL e categorização de sites protegem sua empresa contra malware e tentativas de phishing.

: Isso ajuda você com inspeção de dados e fornece proteção contra perda de dados. Além disso, filtragem de URL e categorização de sites protegem sua empresa contra malware e tentativas de phishing. Controle Empresarial : Ajuda você a fazer cumprir políticas empresariais e dispositivos de funcionários e gerenciar suas atualizações de software e extensões. O suporte para protocolos como TCP, SCP, SSH e RDP também está disponível.

: Ajuda você a fazer cumprir políticas empresariais e dispositivos de funcionários e gerenciar suas atualizações de software e extensões. O suporte para protocolos como TCP, SCP, SSH e RDP também está disponível. Insights de Segurança e Relatórios: Com relatórios de eventos, relatórios de dispositivos e capacidades forenses, ele oferece visibilidade a toda a empresa sobre tudo o que está acontecendo. Além disso, permite que você se integre a soluções de segurança de terceiros para proteção avançada.

Outras atualizações anunciadas no Google Cloud Next 2024

Além das mudanças em seus produtos principais e IA, o Google também está se aventurando em alguns outros projetos interessantes.

1. Plataforma Blackwell da Nvidia

O maior anúncio é que a próxima geração da arquitetura Blackwell da Nvidia em breve se juntará ao Google Cloud no início de 2025.

Não há muitas informações disponíveis sobre isso no momento. Tudo o que sabemos é que ela oferece suporte para o Nvidia HGX B200 de alto desempenho para cargas de trabalho de IA e HPC e o GB200 NBL72 para treinamento de modelos de linguagem grande (LLM).

2. Axion

O Google está entrando no mercado de processadores personalizados baseados em Arm com seu novo chip Axion. Esta ação coloca a empresa em competição direta com a Amazon e a Microsoft, ambas já entraram na indústria.

Falando do chip Axion, ele promete oferecer 30% melhor desempenho do que as instâncias baseadas em Arm de propósito geral. Além disso, atualmente são as mais rápidas disponíveis no mercado, com até 50% de melhoria de desempenho e 60% de eficiência energética aprimorada em comparação com modelos similares baseados em X86.

Os servidores baseados em Axion já estão alimentando seus próprios serviços, como Anúncios do YouTube, Spanner, BigTable e muito mais. Quanto aos clientes, eles poderão usar o chip Axion em muitos serviços do Google Cloud, como Dataflow, Cloud Batch, Dataproc e muito mais.

3. Ferramentas de código aberto

O Google lançou uma série de ferramentas de código aberto para ajudar em projetos de IA generativa e infraestrutura. Aqui estão algumas delas:

Max Diffusion : um banco de dados de implementações de referência de vários modelos de difusão que rodam em dispositivos XLA, ou Álgebra Linear Acelerada.

: um banco de dados de implementações de referência de vários modelos de difusão que rodam em dispositivos XLA, ou Álgebra Linear Acelerada. JetStream : um novo mecanismo que será usado para executar modelos de IA generativa.

: um novo mecanismo que será usado para executar modelos de IA generativa. Max Test : um banco de dados de modelos de IA que geram texto visando GPUs Nvidia e TPUs na nuvem.

: um banco de dados de modelos de IA que geram texto visando GPUs Nvidia e TPUs na nuvem. Optimum TPU: Uma ferramenta que o ajudará a trazer determinadas cargas de trabalho de IA para TPUs.

Claramente, o Google está avançando rapidamente no campo da IA, apresentando um desafio difícil para concorrentes como OpenAI, Microsoft e Apple.