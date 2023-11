G7 se prepara para estabelecer um código de conduta para empresas no campo da inteligência artificial

Em uma recente divulgação, o Grupo dos Sete (G7), composto por países industrializados, chegou a um consenso sobre o estabelecimento de um código de conduta para empresas que desenvolvem sistemas avançados de inteligência artificial.

De acordo com um documento do G7, este código de conduta representa um passo fundamental na forma como as principais nações planejam regular a IA. A princípio, o desenvolvimento ocorre em resposta às crescentes preocupações com os riscos de privacidade e segurança associados à tecnologia de inteligência artificial.

Aspectos críticos do código de conduta da IA

O código de conduta voluntário é composto por 11 pontos-chave projetados para promover o uso seguro e confiável da IA em todo o mundo. Esta iniciativa irá oferecer orientação voluntária para organizações que criam sistemas avançados de IA, incluindo modelos fundamentais e sistemas de IA generativa.

O principal objetivo do código é aproveitar os benefícios da IA, ao mesmo tempo em que enfrenta os riscos e desafios potenciais apresentados por essas tecnologias. O código de conduta enfatiza as operações das empresas envolvidas no desenvolvimento de sistemas de IA.

Isso inclui a adoção de medidas apropriadas para identificar, avaliar e mitigar os riscos ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento da IA. Essa abordagem proativa é fundamental para garantir a utilização responsável e segura da tecnologia de IA.

As empresas devem vigorosamente estabelecer mecanismos eficazes para gerenciar incidentes e abordar padrões de uso indevido que possam surgir após o lançamento de seus produtos de IA. Essa postura prática é essencial para corrigir rapidamente problemas e manter a segurança dos sistemas de IA. O código também enfatiza a importância da transparência e responsabilidade das empresas.

Dessa forma, elas devem divulgar relatórios públicos que ofereçam informações abrangentes sobre as capacidades e limitações de seus sistemas de IA, documentando também casos de uso apropriado e inapropriado. Essa transparência aumenta a compreensão da tecnologia de IA entre os usuários e partes interessadas, esclarecendo suas implicações.

Os controles de segurança robustos recebem uma ênfase significativa no código de conduta. As empresas devem investir substancialmente em medidas avançadas de segurança para fortalecer seus sistemas de IA contra ameaças e vulnerabilidades potenciais. Esse foco intensificado na segurança é crucial para garantir a integridade e confiabilidade das tecnologias de IA.

Abordagens contrastantes – UE, EUA e Sudeste Asiático

Diferentes regiões adotaram abordagens distintas para regular a IA. A União Europeia lidera a regulamentação da IA ao introduzir o rigoroso Ato de IA, que enfatiza regras e salvaguardas rigorosas.

Por outro lado, países como Japão, Estados Unidos e os do Sudeste Asiático adotaram uma abordagem mais flexível, priorizando o crescimento econômico em vez de regulamentações rígidas.

No entanto, de acordo com a chefe digital da UE, Vera Jourova, o Código de Conduta serve como uma base sólida para garantir o uso seguro e responsável da IA. Isso servirá como uma ponte até que estruturas regulatórias abrangentes sejam firmemente estabelecidas.

Este desenvolvimento destaca as abordagens regulatórias contrastantes adotadas por diferentes regiões. Notavelmente, a UE adota uma postura rigorosa, enquanto outras optam por uma abordagem mais flexível, enfatizando o crescimento econômico.