Gigante do varejo americano introduzirá chatbot de IA generativa em 2.000 lojas nos EUA

A gigante varejista americana Target Corporation anunciou o próximo lançamento de uma ferramenta inovadora de IA generativa em 20 de junho. A ferramenta, chamada Store Companion, foi projetada para auxiliar sua extensa força de trabalho.

Em suma, o chatbot de IA visa aumentar a eficiência operacional e elevar a experiência de compra em quase 2.000 lojas da Target em todo o país.

Target Corporation usa IA generativa para melhorar o varejo

Com implantação prevista para agosto, o Store Companion será um assistente versátil para os mais de 400.000 funcionários da Target. Esta ferramenta inovadora, acessível através de um aplicativo nos dispositivos portáteis dos funcionários, foi criada para agilizar muitas tarefas diárias.

Assim sendo, cumprindo tarefas desde responder perguntas sobre processos no trabalho, até treinar novos membros da equipe, o Store Companion promete revolucionar as operações de varejo. O vice-presidente executivo e diretor de lojas da Target, Mark Schindele, elogiou o chatbot de IA como uma tecnologia transformadora.

Ele afirmou que a IA generativa veio para mudar as narrativas da tecnologia, e um bom exemplo é evidente no Store Companion. Ademais, ele acrescentou que esta ferramenta irá simplificar tarefas e melhorar a experiência de compra dos clientes.

Isso, por sua vez, permitirá que a equipe atenda os hóspedes com cuidado e crie um local de compras que ofereça facilidade, momentos e descobertas. Além disso, o Store Companion foi projetado para fornecer respostas imediatas e confiáveis ​​a diversas questões processuais, capacitando os funcionários a resolver problemas de forma rápida e eficiente.

As consultas típicas podem incluir, por exemplo, etapas para reiniciar uma caixa registradora após uma queda de energia ou instruções sobre como inscrever clientes no programa Target Circle Card.

Espera-se, portanto, que este acesso imediato à informação reduza o tempo de inatividade e melhore significativamente a produtividade geral.

Chatbot está sendo testado em aproximadamente 400 lojas da Target em todo o país

A equipe interna de tecnologia da Target está coletando e analisando feedback desses locais piloto. Em suma, esta abordagem visa refinar e otimizar a ferramenta antes do seu lançamento em grande escala.

A ideia é garantir que o Store Companion seja ajustado para atender às necessidades práticas dos funcionários da Target. A introdução do chatbot Store Companion está alinhada com a visão estratégica da Target de alavancar tecnologias avançadas para promover um ambiente de compras superior.

A ferramenta de IA generativa permite que os funcionários se concentrem mais na interação com o cliente e no atendimento personalizado, automatizando tarefas rotineiras e fornecendo suporte em tempo real. Em suma, espera-se que este foco estratégico melhore a satisfação e fidelização dos clientes, reforçando a posição da Target como líder no setor de varejo.

Essencialmente, a implementação bem-sucedida do Store Companion está preparada para estabelecer um novo padrão de eficiência operacional e atendimento ao cliente no varejo. Isso potencialmente levará outras empresas a explorar avanços tecnológicos semelhantes ao longo dos anos.

Melhorias Adicionais a Esperar

A Target Corporation também pretende aproveitar a IA generativa para melhorar as descrições dos produtos e os resumos de avaliações dos clientes. Esta abordagem inovadora visa fornecer aos compradores informações mais relevantes e concisas, ajudando-os a tomar decisões de compra confiantes e informadas.

Utilizando esta ferramenta para refinar as descrições dos produtos, a empresa garante que as informações apresentadas são precisas e relevantes para as necessidades dos compradores. Enquanto isso, com inúmeras avaliações frequentemente acompanhando cada produto, pode ser difícil para os compradores revisar todos os comentários antes de decidir.

É aqui que a ferramenta de IA ajudará. Isso porque ela condensará essas avaliações em resumos concisos que capturam a essência dos sentimentos dos clientes e dos pontos críticos.