Google anuncia aquisição recorde: compra da Wiz por 23 Bilhões de dólares

A empresa-mãe do Google, Alphabet, está planejando adquirir a startup de cibersegurança Wiz por 23 bilhões de dólares. Caso o negócio se concretize, será a maior aquisição da empresa desde a compra da Motorola por 12,5 bilhões de dólares em 2012.

Embora a data final para a conclusão do negócio ainda seja incerta, relatórios indicam que pode acontecer em breve.

No entanto, um grande obstáculo se apresenta: a interferência dos reguladores dos EUA. Recentemente, o governo dos EUA e a FTC têm investigado grandes empresas para garantir que não estejam violando as regulamentações antitruste.

Por que tanta vigilância?

A razão para tal vigilância é clara – evitar que qualquer empresa acumule poder excessivo no setor.

Os reguladores buscam fomentar um mercado justo e competitivo, não à beira de um monopólio. Assim, em um momento como este, uma aquisição desse porte pode acionar as autoridades, especialmente porque parece que o Google pretende fortalecer sua posição na indústria de computação em nuvem.

Isso fica evidente pelo fato de a empresa ter realizado várias aquisições notáveis nos últimos anos. Por exemplo, em 2022, o Google adquiriu a startup israelense Siemplify por 500 milhões de dólares e a firma de cibersegurança Mandiant por 5,4 bilhões de dólares.

Várias aquisições de alto perfil na mesma indústria certamente atrairão a atenção dos reguladores.

Além do interesse das autoridades, esse negócio também chamará a atenção dos concorrentes do Google, especialmente da Microsoft. As duas empresas têm sido rivais há muito tempo.

A Microsoft também enfrenta seus próprios problemas. Seu acordo com a empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos, G42, também está sob escrutínio devido aos supostos laços da última com empresas e autoridades chinesas.

Sobre a Wiz

A Wiz é uma plataforma popular de cibersegurança, originalmente fundada em Israel e atualmente com sede em Nova York. Assaf Rappaport, Yinon Costica, Roy Reznik e Ami Luttwak, também fundadores da Adallom, estabeleceram a empresa em janeiro de 2020. Atualmente, a empresa conta com cerca de 900 funcionários.

Em agosto de 2022, a Wiz tornou-se a startup que mais rapidamente passou de 1 milhão para 100 milhões de dólares em receita recorrente anual (ARR). Em fevereiro deste ano, alcançou 350 milhões de dólares em ARR, mostrando claramente que o Google está fazendo um bom investimento.

A última notícia sobre a Wiz é que ela planejava adquirir a Lacework em abril deste ano. No entanto, em maio, o acordo não se concretizou.