Google Chrome promete nova experiência de navegação

Usuários, preparem-se para uma experiência de navegação mais segura e tranquila no Google Chrome. Isso à medida que a gigante da tecnologia aprimora sua função de Verificação de Segurança, (Safety Check), na versão mais recente do navegador.

Enquanto você navega na internet, essa função opera discretamente em segundo plano, buscando vulnerabilidades e senhas comprometidas.

Este é um movimento inovador do Google para reforçar a cibersegurança de seus usuários. A operação discreta envolve a verificação de senhas já armazenadas. Essa abordagem proativa do Google tem o potencial de impedir possíveis comprometimentos e fortalecer o navegador contra ameaças cibernéticas em constante evolução.

Sabine Borsay, gerente de produto do Grupo Chrome, explicou:

O Safety Check para o Chrome em desktop agora será executado automaticamente em segundo plano. Esses alertas aparecerão no menu de três pontos no Chrome, permitindo que você tome as medidas necessárias. – Postagem no blog do Google

Dessa forma, graças a essa inovação, os usuários agora podem se manter informados sobre quando remover extensões arriscadas. Além disso, a atualização os ajudará a manter seus navegadores atualizados com as versões mais recentes disponíveis.

Ademais, esta atualização também verifica a ativação do recurso de Navegação Segura, projetado para bloquear o acesso a sites que o Google considera inseguros.

Google explica a importância das últimas atualizações

Explicando a importância da última atualização para os usuários, Borsay afirmou que essas medidas têm a capacidade de estrategicamente combater possíveis violações de segurança.

Essa camada adicional de segurança provavelmente reduzirá o risco de acesso não autorizado a informações sensíveis. Assim, essa iniciativa do Google está alinhada com seu compromisso de garantir a segurança de seus usuários em um momento em que as ameaças cibernéticas continuam a se tornar mais sofisticadas.

Curiosamente, o recurso de Verificação de Segurança do Google Chrome oferece benefícios além da verificação de senhas. Ele foi projetado para revogar permissões automaticamente, como acesso ao microfone ou localização, para sites que os usuários não visitam há muito tempo.

Modo Economizador de Memória do Chrome também passa por melhorias

Além disso, o Google Chrome também introduzirá um recurso para usuários de desktop que os ajudará a salvar grupos de abas.

Isso permitirá que eles naveguem facilmente em vários dispositivos. Essa abordagem reflete o compromisso do Google em atender às necessidades dinâmicas dos usuários na era digital.

Além disso, o Modo Economizador de Memória do Chrome também está passando por melhorias, juntamente com outras ferramentas de controle de desempenho.

Isso permitirá que os usuários acessem informações mais detalhadas sobre o uso de memória de suas abas simplesmente passando o mouse sobre elas.

Essa atualização os ajuda a obter insights sobre a memória que suas abas economizam enquanto permanecem inativas, melhorando assim a experiência de navegação.

O Google Chrome também está tomando medidas para minimizar o incômodo de notificações excessivas de sites menos engajados.

A Verificação de Segurança aprimorada detectará esses sites, permitindo que os usuários desativem notificações intrusivas rapidamente e mantenham um melhor controle sobre seu ambiente de navegação.

Evidentemente, o Google não está medindo esforços para melhorar a experiência do usuário no Chrome, priorizando tanto a segurança quanto o desempenho. Aliadas a esses recursos inovadores, as sólidas verificações em segundo plano posicionarão o Google Chrome como um navegador popular e seguro.

Enquanto os usuários aguardam o lançamento desses recursos nas próximas semanas, a gigante da tecnologia continua a estabelecer padrões com experiências de navegador centradas no usuário.