Google começa a integrar IA em seus produtos com o Help me Write no Gmail

Continua a todo o valor a tendência de incorporação pelas empresas de tecnologia de ferramentas de inteligência artificial a seus produtos. Um dos melhores exemplos dessa tendência é a renovação por que passou neste ano o Bing, mecanismo de busca da Microsoft. A ferramenta passou a fazer uso da mesma tecnologia que faz funcionar o ChatGPT.

Este é um chatbot da startup OpenAI, da qual a Microsoft é a maior investidora. Recentemente, a Microsoft passou a ter um assento na diretoria da startup.

ChatGPT ameaça liderança do Google no setor de IA

O surgimento do ChatGPT erodiu (e provavelmente eliminou) a liderança do Google (e, por consequência, de sua holding, Alphabet) no provimento aos internautas de recursos de inteligência artificial.

Contudo, como afirmou o especialista em inteligência artificial Lance Eliot, em texto que o site da revista de negócios Forbes publicou em fevereiro deste ano, não é apenas uma questão técnica.

A situação do Google, segundo argumentou Eliot, é especialmente delicada. Afinal, não é incomum que o lançamento de um novo modelo de inteligência artificial generativa, ou seja, capaz de gerar produtos como textos e imagens com base nas instruções do usuário, seja saudada com ceticismo ou exaltação.

Esse tipo de tecnologia desperta especulações quanto aos perigos da inteligência artificial e críticas a erros ou deslizes de comportamento cometidos pelo modelo.

Para o Google, a integração de um modelo desse tipo ao seu mecanismo de busca, a joia de sua coroa corporativa, que pareceria ser o caminho natural, é arriscada.

Líder absoluto em buscas na Internet, o Google tem mais a perder e, aparentemente, menos a ganhar que desafiantes no setor, como a Microsoft e seu Bing, por exemplo.

No entanto, o imobilismo é um risco contra o qual as empresas de tecnologia, em especial, precisam lutar sob pena de se tornarem obsoletas.

Por enquanto, a solução da Google para o dilema foi incrementar com inteligência artificial dois de seus principais produtos, Gmail e Google Docs. Eles receberam, em caráter experimental, o Help me Write, uma ferramenta para elaboração de textos. Neste artigo, concentraremos nossa atenção no Help me Write no Gmail.

Tecnologia do Bard é adicionada ao Help me Write

A base do Help me Write, cujo nome pode ser traduzido como “ajude-me a escrever”, é a mesma tecnologia do Bard, chatbot do Google. De modo geral, o Help me Write é um assistente de escrita e faz uso das capacidades do Bard para produzir textos com base em instruções ou rascunhos do usuário.

Este, por exemplo, pode pedir ao Gmail que crie um e-mail pedindo a um professor prorrogação de prazo para entregar um trabalho. Ele pode determinar que o tom seja formal e que a mensagem explique que a avó do usuário faleceu.

O Help me Write zela pela ortografia, pela precisão factual e pela adequação de tom do texto. Além disso, o usuário pode dar instruções para o refinamento do rascunho que a inteligência artificial ou ele mesmo tiver produzido.

No entanto, por enquanto, o recurso Help me Write só funciona para a língua inglesa e só está disponível para usuários inscritos no programa Google Workspace Labs.

Esse programa ainda não está disponível no Brasil. Ademais, ainda não há informações sobre quando Help me Write estará disponível para o português e poderá ser acessado no Brasil.

Gemini também chama atenção

Enquanto busca maneiras de incorporar seus avanços em inteligência artificial em produtos para o público, o Google continua inovando.

Em 6 de dezembro, a empresa apresentou seu mais avançado modelo de inteligência artificial, o Gemini. Embora especialistas concordem que é uma avançada peça de tecnologia, houve também contratempos.

Pouco depois do lançamento, o Google divulgou um vídeo de 6 minutos em que um usuário usava voz e gestos para interagir com um chatbox que tem por base o Gemini.

A empresa acabou precisando admitir que editara o vídeo e que o chatbot recebia comunicações por escrito e na forma de imagens estáticas em vez de se guiar pela voz ou pelos gestos do usuário.

A situação é um lembrete da importância de que sejamos realistas quanto às possibilidades atuais da inteligência artificial. Apesar do entusiasmo até certo ponto incentivado pelas empresas de tecnologia, há limites para as capacidades dos modelos de IA. O fato é que eles ainda não podem dispensar a iniciativa e a supervisão humanas.

Como usar o Help me Write no Gmail

Apesar da enorme disponibilidade de recursos de comunicação entre os indivíduos, como telefonemas, aplicativos de troca de mensagem e videoconferências, os e-mails ainda desempenham papel importante.

Eles oferecem vantagens como “assincronicidade” (isto é, não exige que as duas partes em contato estejam livres ao mesmo tempo). Além disso, suas exigências de hardware e software são mais modestas que as dos vídeos.

Não só o uso de e-mails é frequente no meio profissional, como também são um dos meios que as pessoas usam para manter contato com amigos e parentes. Isso não deve mudar tão cedo. Assim sendo, quanto mais eficazmente pudermos fazer uso do e-mail em nossas comunicações, melhor.

E o Help me Write pode facilitar o esforço de comunicação por e-mail, tornando-a mais simples, fluida e eficaz. Dessa maneira, o usuário pode se beneficiar do aprimoramento da comunicação e dedicar mais tempo a outras atividades e interesses.

Se o usuário do Gmail estiver em um país no qual possa ter acesso ao Google Workspace Labs, deve fazer sua inscrição no programa em https://workspace.google.com/labs-sign-up/.

Quando abrir a sua conta no Gmail para escrever uma nova mensagem, bastará clicar no ícone do assistente de escrita (um lápis com um sinal de adição) na parte de baixo da tela. Daí, basta escolher o que deseja fazer. Algumas opções são:

Write a new draft: ou seja, escrever um novo rascunho. O usuário descreve o tipo de texto que deseja, e o assistente produz o rascunho.

ou seja, escrever um novo rascunho. O usuário descreve o tipo de texto que deseja, e o assistente produz o rascunho. Refine your draft: ou seja, refinar seu rascunho. O usuário pode escolher entre opções tais como Formalize, isto é, “deixe mais formal”, “Shorten”, isto é, “encurte” e “Rephrase”, isto é, “reformule”.

Algumas dicas para usar o Help me Write

Antes de usar o assistente, defina qual é o núcleo de sua mensagem, ou seja, o que quer dizer e defina como deseja soar (formal, amigável, descontraído, etc.)

Se possível, forneça ao assistente palavras-chave e frases que sejam relevantes para o assunto em questão e para sua mensagem. Quanto mais específico você for, mais próximo o resultado deverá ser daquilo que você tem em mente.

Não confie cegamente no Help me Write. Analise o texto resultante de forma crítica. Não hesite em aplicar a opção de refinamento ou de, se for o caso, fazer sua própria edição para suprimir erros, acrescentar informações, ajustar o sentido e o tom, deixar o texto mais conciso, mais (ou menos) enfático e mais fluente ou simplesmente dar-lhe um toque pessoal.

É você quem deve tomar a decisão final, não o software.

De modo geral, extensões de inteligência artificial do Google Chrome, como Help me Write, são tidas como seguras. Não deixe, porém, de buscar informações sobre uma extensão ou aplicativo antes de baixá-lo, pois existe o risco de que o programa contenha malware, ou seja, software malicioso.

O próprio Google recomenda que os usuários lembrem-se do caráter experimental dos recursos de inteligência artificial disponibilizados e sejam cautelosos em seu uso. Por exemplo, não devem usar as informações que obtiverem da inteligência artificial como substitutas do aconselhamento de profissionais qualificados como médicos, nutricionistas e advogados.

Vantagens de usar o “Help me Write”

Em primeiro lugar, o usuário poderá poupar tempo e esforço porque o recurso Help me Write produz rascunhos de e-mail em uns poucos segundos. Em especial, profissionais que precisam escrever grandes quantidades de e-mails diariamente têm muito a ganhar com o uso dessa ferramenta.

No entanto, todos aqueles que precisam fazer uso de e-mails em suas comunicações, profissionais ou pessoais, podem se beneficiar de um assistente para escrita que lhes permita fazer mais em menos tempo e com menos stress.

Além disso, o Help me Write pode ajudar o usuário a evitar erros e a encontrar soluções estilísticas que lhe permitam dizer o que deseja de forma mais concisa e eficaz do que ele conseguiria por conta própria.

Nas comunicações de trabalho, por exemplo, poderá soar mais profissional e expressar-se mais convincentemente. Aliás, você consegue fazer isso com uma fração do tempo e o esforço que pode dedicar apenas a escrever e-mails.

Conclusão

Em resumo, o assistente de escrita “Help me Write”, de recente incorporação ao Gmail, é uma ferramenta poderosa. Ela pode ajudar o usuário a aprimorar sua comunicação por e-mail e reduzir sua carga de esforço, isso ao mesmo tempo em que aumenta sua produtividade.

Para esse fim, no entanto, é necessário saber usar essa ferramenta de forma adequada. Com o intuito de ajudar o leitor a fazer isso, fornecemos neste texto algumas dicas. Acreditamos que elas podem ajudá-lo a extrair o que o Help me Write tem a oferecer, além de ajudá-lo a evitar armadilhas comuns.