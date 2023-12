Google compensará mais de 100 Milhões de usuários com US$ 630 Milhões em acordo nos EUA

Segundo os termos de um acordo antitruste que o Google firmou em um tribunal dos Estados Unidos, mais de cem milhões de usuários têm direito a uma parte de um montante de compensação de US$ 630 milhões.

Aproximadamente 102 milhões de usuários do Google nos Estados Unidos têm direito a receber sua parte da compensação.

A gigante da tecnologia encerrou o longo caso antitruste, no qual a acusavam de sufocar a concorrência por meio das taxas e condições de sua loja de aplicativos.

Sobretudo, os termos do acordo foram divulgados no início desta semana, em documentos apresentados no Tribunal Federal de São Francisco.

Enquanto o Google pagará US$ 700 milhões como parte do acordo, US$ 70 milhões serão destinados aos estados que participaram da ação judicial, como cobertura para penalidades e outros custos.

Google vai flexibilizar políticas sobre compras dentro de aplicativos e permitirá a promoção de métodos de pagamento alternativos

A grande maioria dos usuários afetados pelos termos e taxas injustas da loja de aplicativos do Google não precisará apresentar uma reivindicação. Isso abrange cerca de 71,4 milhões de consumidores elegíveis para compensação, conforme os termos do acordo.

Dependendo do montante gasto na Google Play Store no período entre 16 de agosto de 2016 e 30 de setembro de 2023, os consumidores elegíveis receberão um pagamento de US$ 2 ou mais.

Além da compensação financeira, o Google também foi solicitado a facilitar a instalação de aplicativos por meio de fontes externas. Ou seja, instalar aplicativos de sites de terceiros e lojas de aplicativos não oficiais.

Além disso, os aplicativos também poderão promover preços mais baixos. Por exemplo, ao optar por métodos de pagamento alternativos em vez do sistema de processamento de pagamento próprio da Play Store.

Consequentemente, as telas de aviso que aparecem ao tentar instalar aplicativos por fontes externas terão que ser alteradas. Conforme os termos do acordo, o Google terá que evitar exibir tantos avisos quando um usuário usa um método alternativo para instalar um aplicativo.

O Google alega que, para promover um ecossistema aberto apoia a instalação de aplicativos por fontes externas no Android. Contudo, isso pode representar riscos potenciais de privacidade ou segurança. Isso ocorre porque o software fora da loja oficial de aplicativos do Google não passa pelo processo de revisão da empresa. Alertou a gigante da tecnologia.

Por outro lado, os desenvolvedores de aplicativos nas plataformas Android agora terão mais flexibilidade para oferecer aos seus consumidores opções de pagamento alternativas. Algo que as políticas anteriores do Google proibiam.

O Google também concordou em expandir um programa piloto que permitirá aos usuários escolherem entre o sistema de cobrança proprietário da empresa e canais de terceiros para compras dentro de aplicativos. Chamado de “Escolha do Usuário de Cobrança” pelo Google, o programa já foi testado em todo o mundo por mais de um ano.

Os desenvolvedores de aplicativos que recebem pagamentos por meio de sistemas de cobrança de terceiros no âmbito do programa podem desfrutar de um pequeno desconto nas taxas do Google.

Google forçava usuários a pagar ‘preços artificialmente elevados’, afirma Procurador Geral de Washington DC

O julgamento começou com uma ação movida por dezenas de estados dos EUA, incluindo Washington, Utah, Flórida, Califórnia, entre outros.

Por tempo demais, práticas anticoncorrenciais do Google na distribuição de aplicativos privaram os usuários do Android de escolhas e os obrigaram a pagar preços artificialmente elevados.

– Brian Schwalb, Procurador Geral de Washington DC

As políticas da loja de aplicativos do Google impulsionaram desnecessariamente os preços das transações dentro de aplicativos, alegou o processo judicial. O Google cobra comissões elevadas que variam de 15% a 30% em compras dentro de aplicativos.

Isso, juntamente com as práticas anticoncorrenciais da empresa, aumentou desnecessariamente os preços, afirmaram os procuradores-gerais estaduais. Wilson White, vice-presidente de assuntos governamentais e política pública do Google, emitiu uma declaração expressando o prazer da empresa em chegar a um acordo e chamando-o de um desenvolvimento positivo.