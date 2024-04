Google concorda em deletar dados coletados do modo de navegação anônima para resolver um processo judicial de privacidade

Um recente processo de privacidade revelou que o Google vem registrando bilhões de dados de pesquisas no modo de navegação anônima. Portanto, para resolver o caso, a empresa concordou em deletar tudo isso. Os usuários usam especialmente o modo de navegação anônima para navegação privada, e o rastreamento da atividade do usuário é considerado um novo ponto baixo, até para o Google.

Os milhões de usuários que têm usado o modo de navegação anônima desde 2016 foram representados pelo processo originalmente arquivado em 2020. Ou seja, o processo acusava a empresa de mentir sobre suas práticas de coleta de dados das sessões de navegação privada.

Embora os usuários tivessem a opção de desativar o rastreamento de dados no modo de navegação anônima, outras ferramentas do Google, como sua unidade de publicidade, ainda recebiam uma cópia dos dados.

O Google concordou com todas as acusações e comprometeu-se a resolver o processo judicial em dezembro do ano passado. No entanto, levou algum tempo para decidir os termos do acordo, que foram divulgados na apresentação de segunda-feira (01/04).

A autoridade de concorrência francesa multou recentemente o Google em 250 milhões de euros por não compensar de forma justa os editores de notícias franceses.

O que mais o acordo consiste?

Deletar os dados dos usuários é apenas parte do acordo, existem algumas outras condições que o Google deve seguir:

Pelos próximos 5 anos, o Google precisa permitir que os usuários do modo de navegação anônima bloqueiem cookies de terceiros.

Também terá que atualizar sua política de divulgação para explicar aos usuários como seus dados estão sendo coletados/usados e quais atividades são visíveis para o site quando estão navegando no modo de navegação anônima.

Falando em compensação financeira, os autores pediram US$ 5 bilhões em danos, mas por algum motivo, isso não foi adiante. Em vez disso, o tribunal encorajou os indivíduos a buscar um caso separado contra a empresa buscando compensação financeira.

50 autores já entraram com pedido de compensação.

Embora os autores ainda não tenham recebido qualquer compensação financeira até o momento, é provável que o Google tenha que cuidar de suas despesas legais. Além disso, deletar os bilhões de dados mencionados acima é um grande golpe financeiro para o Google, já que seu negócio de publicidade depende disso.

David Boies, o advogado que representou os autores, chamou isso de uma vitória histórica e um passo importante para responsabilizar as grandes empresas de tecnologia por suas ações. Ele acredita que é um direito fundamental de todos os usuários saber como seus dados pessoais estão sendo rastreados, usados e compartilhados.

O que o Google tem a dizer sobre o acordo?

O porta-voz do Google, José Castaneda, disse em um comunicado: “Estamos satisfeitos em resolver este processo judicial, que sempre acreditamos ser sem mérito.”

José explicou ainda que os dados coletados do modo de navegação anônima eram puramente para fins técnicos. Eles nunca personalizaram os dados ou os associaram a usuários individuais.

Dilemas jurídicos do Google

O Google tornou 2024 o ano mais movimentado nos tribunais, de acordo com rótulos informais. A empresa se envolveu em uma série de processos judiciais tanto de indivíduos quanto de estados dos EUA.

Por exemplo, o Departamento de Justiça dos EUA e um grupo de procuradores estaduais entraram com um processo conjunto contra a empresa acusando-a de violar regulamentos antitruste e monopolizar o mercado de publicidade digital por meio de práticas antiéticas. O julgamento será realizado em setembro.

Além disso, o Google enfrenta um processo coletivo por supostamente saber e se beneficiar de golpes com cartões-presente. Em um processo separado, ele monopolizou o mercado de busca online. Um juiz dos EUA em Washington está pronto para ouvir os argumentos finais de ambas as partes neste mês de maio.